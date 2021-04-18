18 апреля прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видеообзор матча «Колос» – «Днепр-1» – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Милько, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Чуже, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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