Полуфинальные пары Лиги Европы, Украина вышла на Евро-2022 по футзалу

Главные новости за 15 апреля на Sport.ua

  • 16.04.2021 02:20
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Полуфинальные пары Лиги Европы, Украина вышла на Евро-2022 по футзалу
© АФУ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 апреля.

1. Будет ли английский финал? Определены полуфинальные пары Лиги Европы. Фавориты выиграли четвертьфинальные дуэли.

2. Аякс почти отыгрался. Рома не без труда вышла в полуфинал Лиги Европы. В напряженном матче команда Паулу Фонсеки сохранила нужный счет.

3. Интрига держалась недолго. Арсенал разбил Славию на выезде. Английская команда уверенно прошла в полуфинал Лиги Европы.

4. Субмарина прошла и второе Динамо. Загреб не сумел оказать сопротивление. В предыдущем раунде «Вильярреал» уничтожил киевское «Динамо».

5. Манчестер Юнайтед обыграл Гранаду и спокойно вышел в полуфинал ЛЕ. Команда Сульшера добралась до 1/2 финала еврокубка.

6. Бразильские СМИ: Шахтер в ближайшее время объявит об уходе Тайсона. Судя по всему, клуб согласился отпустить игрока досрочно.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по футзалу вышла на чемпионат Европы 2022. На это не повлияет даже результат несостоявшегося матча Украина – Албания.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили и Коноплянка в этом сезоне не сыграют. «Шахтер» подтвердил длительное восстановление двух игроков.

9. НБА. Почти дабл-дабл Лэня, возвращение в старт Михайлюка. Украинские баскетболисты провели свои матчи в НБА.

10. Цена снизилась. Супряга летом может перебраться в Италию. Форвард не имеет регулярной игровой практики в стартовом составе «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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