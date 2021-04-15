Будет ли английский финал? Определены полуфинальные пары Лиги Европы

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. Фавориты выиграли четвертьфинальные дуэли.
В полуфиналах играют: Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия).
Полуфинальные матчи пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал намечен на 26 мая в Гданьске (Польша).
Лига Европы 2020/21
1/4 финала. Ответные матчи, 15 апреля
«Вильярреал» (Испания) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1
Голы: Пако Алькасер, 36, Херард Морено, 43 – Оршич, 74.
Первый матч – 1:0.
«Славия» Прага (Чехия) – «Арсенал» (Англия) – 0:4
Голы: Пепе, 18, Ляказетт, 21 (пен), 77, Сака, 24.
Первый матч – 1:1.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Гранада» (Испания) – 2:0
Голы: Кавани, 6, Вальехо, 90 (автогол).
Первый матч – 2:0.
«Рома» (Италия) – «Аякс» (Ндерланды) – 1:1
Голы: Джеко, 72 – Бробби, 49.
Первый матч – 2:1.
Пары 1/2 финала
29 апреля и 6 мая
- Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия)
Финал: 26 мая, Гданьск (Польша).
Источник — Sport.ua
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Жаль что рахиты Вильи не попали на автобус Ромы.
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