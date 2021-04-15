Будет ли английский финал? Определены полуфинальные пары Лиги Европы

Фавориты выиграли четвертьфинальные дуэли

  • 15.04.2021 23:59
  • 4761 просмотр
  • 14 комментариев
Будет ли английский финал? Определены полуфинальные пары Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. Фавориты выиграли четвертьфинальные дуэли.

В полуфиналах играют: Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия).

Полуфинальные матчи пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал намечен на 26 мая в Гданьске (Польша).

Лига Европы 2020/21

1/4 финала. Ответные матчи, 15 апреля

«Вильярреал» (Испания) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1

Голы: Пако Алькасер, 36, Херард Морено, 43 – Оршич, 74.

Первый матч – 1:0.

«Славия» Прага (Чехия) – «Арсенал» (Англия) – 0:4

Голы: Пепе, 18, Ляказетт, 21 (пен), 77, Сака, 24.

Первый матч – 1:1.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Гранада» (Испания) – 2:0

Голы: Кавани, 6, Вальехо, 90 (автогол).

Первый матч – 2:0.

«Рома» (Италия) – «Аякс» (Ндерланды) – 1:1

Голы: Джеко, 72 – Бробби, 49.

Первый матч – 2:1.

Пары 1/2 финала

29 апреля и 6 мая

  • Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия)

Финал: 26 мая, Гданьск (Польша).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:40
    0
    Тут ещё важно, что Емери Арсенал знает изнутри
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:33
    0
    Павел СН, 16.04.2021 00:07
    арсенал выиграет кубок и тем самым заработает себе место в группе ЛЧ
    Хотелось бы. Но в Баку была та же ситуация, а Арсенал не выиграл
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.04.2021 00:29
    0
    futbolboss, 16.04.2021 00:11
    По сути Вильярреал vs Арсенал - это финал ЛЕ
    а МЮ-Рома тогда что? финал ЛЧ ?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.04.2021 00:28
    0
    DidOk, 15.04.2021 23:59
    Вангую, що Вілья - МЮ
    Вілья вже повісив бутси на цвях...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.04.2021 00:27
    +1
    Арсенал очень нестабильный 50 на 50
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.04.2021 00:27
    0
    Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:19
    Як на мене, то Арсенал з першої пари. А в другій потрібно буде враховувати безліч нюансів. Фаворит МЮ, але Рома "кістьми ляже".
    Лично считаю наоборот. МЮ пройдет Рому, а вот Арсеналу будет тяжело. Вильяреал может пройти 50 на 50.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:19
    +1
    Як на мене, то Арсенал з першої пари. А в другій потрібно буде враховувати безліч нюансів. Фаворит МЮ, але Рома "кістьми ляже".
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 16.04.2021 00:15
    0
    финал Вилья-МЮ и кубок "дьяволам"!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 16.04.2021 00:11
    0
    По сути Вильярреал vs Арсенал - это финал ЛЕ
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.04.2021 00:07
    0
    арсенал выиграет кубок и тем самым заработает себе место в группе ЛЧ
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 00:03
    -2
    Хотелось бы.
    Жаль что рахиты Вильи не попали на автобус Ромы.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 16.04.2021 00:02
    +1
    МЮ має бути у фіналі.З такою грою Ромі ловити нічого.Хоча звісно вболіваю за неї.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:01
    0
    МЮ точно. Вилья, надеюсь под вопросом. Лучше МЮ -Арсенал
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 15.04.2021 23:59
    0
    Вангую, що Вілья - МЮ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.04.2021 00:27
    +1
    Арсенал очень нестабильный 50 на 50
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:19
    +1
    Як на мене, то Арсенал з першої пари. А в другій потрібно буде враховувати безліч нюансів. Фаворит МЮ, але Рома "кістьми ляже".
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 16.04.2021 00:02
    +1
    МЮ має бути у фіналі.З такою грою Ромі ловити нічого.Хоча звісно вболіваю за неї.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:40
    0
    Тут ещё важно, что Емери Арсенал знает изнутри
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:33
    0
    Павел СН, 16.04.2021 00:07
    арсенал выиграет кубок и тем самым заработает себе место в группе ЛЧ
    Хотелось бы. Но в Баку была та же ситуация, а Арсенал не выиграл
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.04.2021 00:29
    0
    futbolboss, 16.04.2021 00:11
    По сути Вильярреал vs Арсенал - это финал ЛЕ
    а МЮ-Рома тогда что? финал ЛЧ ?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.04.2021 00:28
    0
    DidOk, 15.04.2021 23:59
    Вангую, що Вілья - МЮ
    Вілья вже повісив бутси на цвях...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.04.2021 00:27
    0
    Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:19
    Як на мене, то Арсенал з першої пари. А в другій потрібно буде враховувати безліч нюансів. Фаворит МЮ, але Рома "кістьми ляже".
    Лично считаю наоборот. МЮ пройдет Рому, а вот Арсеналу будет тяжело. Вильяреал может пройти 50 на 50.
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 16.04.2021 00:15
    0
    финал Вилья-МЮ и кубок "дьяволам"!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 16.04.2021 00:11
    0
    По сути Вильярреал vs Арсенал - это финал ЛЕ
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.04.2021 00:07
    0
    арсенал выиграет кубок и тем самым заработает себе место в группе ЛЧ
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.04.2021 00:01
    0
    МЮ точно. Вилья, надеюсь под вопросом. Лучше МЮ -Арсенал
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 15.04.2021 23:59
    0
    Вангую, що Вілья - МЮ
    Ссылка
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