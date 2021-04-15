Интрига держалась недолго. Арсенал разбил Славию на выезде

В четверг матч «Славия» Прага - «Арсенал» был, казалось бы, самым интересным - счет первого матча 1:1 тому подтверждение. Но надежды на драматическую развязку быстро закончились. Сначала ничего такого не предполагалось, но за 10 минут «канониры» забили трижды и сняли вопрос о победителе еще в первом тайме.

Во втором тайме чехи пытались забить гол престижа, но ничего не получилось, в отличие от гостей - Ляказетт сделал дубль. Лондонцы идут в полуфинал, где сыграют с испанским «Вильярреалом».

Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Славия» - «Арсенал» - 0:4 (первый матч - 1:1).

Пепе, 14, Ляказетт, 21 (пен), 77, Сака, 24.

Громада, 20, Олайинка, 63 - Мартинелли, 82.

«Славия»: Коларж, Ба (Вишински, 46), Холеш, Зима, Боржил (Дорли, 46), Станчу (Лингр, 46), Громада (Масопуст, 46), Провод, Шевчик, Олайинка, Кухта (Тецл, 71).

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Смит-Роу (Эльненни, 67), Себальос, Парти (Соареш, 78), Джака, Сака (Мартинелли, 78), Пепе (Балоган, 88), Ляказетт (Нкетиа, 78).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия).

СЛАВИЯ ПРАГА - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА