В четверг, 15 апреля, в Праге на стадионе «Эден Арена» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором пражская «Славия» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Славия»

Чемпион Чехии сумел довольно неожиданно добраться до стадии четвертьфинала и казалось, что пройти английский гранд у команды Йиндржиха Трпишовского практически нет шансов. Но в минувший четверг на «Эмирейтс» игроки «Славии» доказали, что деньги в футбол не играют, сыграв вничью со счетом 1:1. При этом «Арсенал» забил в конце встречи, однако умудрился пропустить на третьей компенсированной минуте после углового.

«Лоскутные» сумели вырвать важную результативную гостевую ничью и в домашнем поединке их устроит не только победа, но и ничья 0:0. Есть, конечно, соблазн сыграть от обороны, но вряд ли есть смысл выходить на поле и играть на нулевую ничью. Необходимо сыграть не хуже, чем на прошлой неделе. Интересно, что за «Славию» выступает украинский защитник Тарас Качараба, однако он не заявлен на Лигу Европы, поэтому в предстоящем матче мы его не увидим.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне получила путевку в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии. В этом году подобным образом квалифицироваться в еврокубки не получится, поскольку «Арсенал» не смог защитить трофей. «Канониры» вылетели из национального Кубка еще после стадии 1/16 финала, уступив «Саутгемптону» (0:1).

Неудачно обстоят дела у «Арсенала» и в Премьер-лиге. За еврокубковую позицию зацепиться уже будет очень непросто. В данный момент подопечные Артеты располагаются на девятом месте, имея в активе 45 баллов, а отставание от пятого составляет аж 9 очков.

Так что очень похоже, что Артете необходимо выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить за собой должность главного тренера и кроме трофея добыть еще и путевку в Лигу чемпионов. В ином случае, вероятно, его ждет отставка. Поэтому «Арсенал» будет крайне мотивирован одержать победу и вырвать путевку в следующий раунд.

Ориентировочные составы

«Славия»: Вагнер – Борил, Дели, Кудела, Сима, Дорли, Громада, Станчу, Ба, Провод, Олайинка.

«Арсенал»: Лено – Чемберс, Холдинг, Габриэль, Соареш, Себальос, Томас, Эдегор, Обамеянг, Пепе, Ляказетт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

15 апреля, четверг