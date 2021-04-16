Славия Прага
0 : 4
Арсенал
15.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Славия Прага – Арсенал – 0:4. Канониры разрядили пушки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

  • 16.04.2021 00:47
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Славия Прага – Арсенал – 0:4. Канониры разрядили пушки. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы.

Смотрите видеообзор матча «Славия» Прага – «Арсенал» – 0:4 (первая игра – 1:1).

ГОЛ! 0:1. Пепе, 18 мин.

ГОЛ! 0:2. Ляказетт, 21 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Сака, 24 мин.

ГОЛ! 0:4. Ляказетт, 77 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
24' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
21' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
18' ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности