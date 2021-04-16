Славия Прага – Арсенал – 0:4. Канониры разрядили пушки. Видео голов и обзор

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видеообзор матча «Славия» Прага – «Арсенал» – 0:4 (первая игра – 1:1).
ГОЛ! 0:1. Пепе, 18 мин.
ГОЛ! 0:2. Ляказетт, 21 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Сака, 24 мин.
ГОЛ! 0:4. Ляказетт, 77 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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