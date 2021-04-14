Славия Прага
0 : 0
Арсенал
15.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Славия Прага - Арсенал. Текстовая трансляция матча

Текстовая трансляция поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

  • 14.04.2021 20:43
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Славия Прага - Арсенал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 апреля, состоится второй поединок четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Славия» (Прага) и лондонский «Арсенал». Матч пройдет на стадионе «Эден Арена» (Прага, Чехия), начало - в 22:00.

Неожиданно чешская «Славия» дошла до четвертьфинала Лиги Европы. И, не менее неожиданно, не проиграла в первом матче четвертьфинала с «Арсеналом», сумев сыграть 1:1 на выезде. Теперь чехи могут замахнуться и на полуфинал, ведь счет первого матча в их пользу. Но  «Арсенал» явно будет против - в чемпионате у «канониров» дела идут плохо, и Лига Европы - прекрасный шанс хоть как-то спасти сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» - «Арсенал».

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Источник — Sport.ua

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