Цена снизилась. Супряга летом может перебраться в Италию

Форвард не имеет регулярной игровой практики в стартовом составе «Динамо»

  • 15.04.2021 08:45
  • 3583 просмотра
  • 12 комментариев
Цена снизилась. Супряга летом может перебраться в Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Молодой нападающий «Динамо» Владислав Супряга грядущим летом может перебраться в один из клубов итальянской Серии А.

В минувшее летнее трансферное окно Супрягу долго торговала «Болонья», но в итоге этот клуб вышел из переговоров из-за позиции «Динамо», которое было согласно рассмотреть продажу талантливого игрока, но не менее чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Супряга проигрывает конкуренцию в «Динамо», а потому ожидается, что киевский клуб будет куда сговорчивее в вопросе потенциальной продажи форварда, который сам заинтересован в переезде в Серию А.

Вероятнее всего, «Болонья» воспользуется шансом вновь поторговаться за Супрягу, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 29 матчей, 3 гола и 5 ассистов во всех турнирах.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(13 голосов)

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Комментарии
    johndow
      johndow, 15.04.2021 09:57
    0
    Если его и купит итальянский клуб, то лишь из-за ностальгических чувств по ЧМ Ю-20, да и то сразу в аренду сдаст - неужто кто-то всерьёз рассчитывает, что баночник ДК в Серии А феерит сразу начнёт?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.04.2021 09:40
    +1
    В Оболонь разве что, а не Болонью звязда Дна, который в пустые ворота попасть не может
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 15.04.2021 09:33
    +1
    С такой игрой он никому не нужен, в аренду в первую лигу, там он заиграет на своем уровне.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 09:32
    +1
    Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 09:05
    Ну в условной Легии/Заре/Днепре он может заиграть и прогрессировать. Не даром же ему Петраков финал доверил.
    Петраков это уровень молодёжки, это вообще не тот уровень чтобы о нём вспоминать.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.04.2021 09:26
    0
    Такое ощущение что на менджмент ДК не хватает руки Изи или Абрама, ну шо тяжко было сказать этим болонцам: "Дарагие наши, да вобще 15 млн, но вам любезным джентельменам знающим толк в талантах отдадим за половину, а вторую отдадите када сможете"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.04.2021 09:09
    0
    Отлично.
    Ссылка
    Василь Максименко
      Василь Максименко, 15.04.2021 09:08
    +1
    ...а би що писати...ага... може в аренду в Минай...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.04.2021 09:06
    +6
    Я дивувся з того, що його хотіла купити Болонья. А зараз, то і мови не може бути. Не факт, що він і в серії Б заграє
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 09:05
    0
    NaVarDrisni, 15.04.2021 08:55
    не смешите, этого атаковальщика свободного пространства уже никто не купит, максимум к русину в легию.
    Ну в условной Легии/Заре/Днепре он может заиграть и прогрессировать. Не даром же ему Петраков финал доверил.
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 15.04.2021 09:04
    +1
    а может и не перебраться
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 08:55
    +1
    не смешите, этого атаковальщика свободного пространства уже никто не купит, максимум к русину в легию.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 08:52
    +7
    Все что надо знать о менеджменте ДК.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 08:52
    +7
    Все что надо знать о менеджменте ДК.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.04.2021 09:06
    +6
    Я дивувся з того, що його хотіла купити Болонья. А зараз, то і мови не може бути. Не факт, що він і в серії Б заграє
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.04.2021 09:40
    +1
    В Оболонь разве что, а не Болонью звязда Дна, который в пустые ворота попасть не может
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 15.04.2021 09:33
    +1
    С такой игрой он никому не нужен, в аренду в первую лигу, там он заиграет на своем уровне.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 09:32
    +1
    Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 09:05
    Ну в условной Легии/Заре/Днепре он может заиграть и прогрессировать. Не даром же ему Петраков финал доверил.
    Петраков это уровень молодёжки, это вообще не тот уровень чтобы о нём вспоминать.
    Ссылка
    Василь Максименко
    online
      Василь Максименко, 15.04.2021 09:08
    +1
    ...а би що писати...ага... може в аренду в Минай...
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 15.04.2021 09:04
    +1
    а может и не перебраться
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 08:55
    +1
    не смешите, этого атаковальщика свободного пространства уже никто не купит, максимум к русину в легию.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 15.04.2021 09:57
    0
    Если его и купит итальянский клуб, то лишь из-за ностальгических чувств по ЧМ Ю-20, да и то сразу в аренду сдаст - неужто кто-то всерьёз рассчитывает, что баночник ДК в Серии А феерит сразу начнёт?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.04.2021 09:26
    0
    Такое ощущение что на менджмент ДК не хватает руки Изи или Абрама, ну шо тяжко было сказать этим болонцам: "Дарагие наши, да вобще 15 млн, но вам любезным джентельменам знающим толк в талантах отдадим за половину, а вторую отдадите када сможете"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.04.2021 09:09
    0
    Отлично.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 15.04.2021 09:05
    0
    NaVarDrisni, 15.04.2021 08:55
    не смешите, этого атаковальщика свободного пространства уже никто не купит, максимум к русину в легию.
    Ну в условной Легии/Заре/Днепре он может заиграть и прогрессировать. Не даром же ему Петраков финал доверил.
    Ссылка
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