Цена снизилась. Супряга летом может перебраться в Италию

Молодой нападающий «Динамо» Владислав Супряга грядущим летом может перебраться в один из клубов итальянской Серии А.

В минувшее летнее трансферное окно Супрягу долго торговала «Болонья», но в итоге этот клуб вышел из переговоров из-за позиции «Динамо», которое было согласно рассмотреть продажу талантливого игрока, но не менее чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Супряга проигрывает конкуренцию в «Динамо», а потому ожидается, что киевский клуб будет куда сговорчивее в вопросе потенциальной продажи форварда, который сам заинтересован в переезде в Серию А.

Вероятнее всего, «Болонья» воспользуется шансом вновь поторговаться за Супрягу, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 29 матчей, 3 гола и 5 ассистов во всех турнирах.