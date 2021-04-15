Аякс почти отыгрался. Рома не без труда вышла в полуфинал Лиги Европы

В первом четвертьфинале Лиги Европы «Рома» на выезде обыграла «Аякс» 2:1 и в хорошем положении подходила к ответному поединку.

Однако «Аякс» на старте второго тайма отыграл один гол, а затем сразу же забил еще раз! Однако мяч Душана Тадича рефери отменил из-за фола.

Вскоре после этого римляне забили силами Эдина Джеко. Амстердамцам нужно было забить хотя бы раз для овертайма, но «Рома» удержала перевес.

Команда Паулу Фонсеки вышла в полуфинал Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала

Рома - Аякс 1:1 (первый матч Рома выиграла 2:1)

Голы: Джеко, 72 - Бробби, 49

Рома: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Кардсдорп, Калафиори (Вильяр, 81), Верету, Диавара, Пеллегрини, Мхитарян (Педро, 87), Джеко (Майораль, 80)

Аякс: Стекеленбург, Клайбер (Шюрс, 22), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Классен, Альварес (Кудус, 70), Гравенберч, Энтони (Бробби, 46), Нерес (Траоре, 83), Тадич