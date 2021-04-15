Рома
1 : 1
Аякс
15.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс почти отыгрался. Рома не без труда вышла в полуфинал Лиги Европы

В напряженном матче команда Паулу Фонсеки сохранила нужный счет

  • 15.04.2021 23:56
  • 1031 просмотр
  • 5 комментариев
Аякс почти отыгрался. Рома не без труда вышла в полуфинал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом четвертьфинале Лиги Европы «Рома» на выезде обыграла «Аякс» 2:1 и в хорошем положении подходила к ответному поединку.

Однако «Аякс» на старте второго тайма отыграл один гол, а затем сразу же забил еще раз! Однако мяч Душана Тадича рефери отменил из-за фола.

Вскоре после этого римляне забили силами Эдина Джеко. Амстердамцам нужно было забить хотя бы раз для овертайма, но «Рома» удержала перевес.

Команда Паулу Фонсеки вышла в полуфинал Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала

Рома - Аякс 1:1 (первый матч Рома выиграла 2:1)
Голы: Джеко, 72 - Бробби, 49

Рома: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Кардсдорп, Калафиори (Вильяр, 81), Верету, Диавара, Пеллегрини, Мхитарян (Педро, 87), Джеко (Майораль, 80)

Аякс: Стекеленбург, Клайбер (Шюрс, 22), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Классен, Альварес (Кудус, 70), Гравенберч, Энтони (Бробби, 46), Нерес (Траоре, 83), Тадич

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:48
    0
    futbolboss, 16.04.2021 00:09
    Рома и Реал, команды которые по игре, не должны были пройти в след.раун д европ.соревнований.
    Реал тут до чого? Вони пройшли Ліверпуль на класі, там без питань все. Рома - так, ліві пасажири в 1/2 ЛЄ.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 16.04.2021 00:09
    0
    Рома и Реал, команды которые по игре, не должны были пройти в след.раун д европ.соревнований.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 16.04.2021 00:01
    +1
    Рома вперед!!!Хоча з такою грою шансів у півфіналі мало...
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 23:58
    +3
    Тухлый Аякс и галимая околосассуольная 7-я Рома
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 15.04.2021 23:58
    +5
    Нуляча Рома. З такою грою команда не заслужила проходу далі.
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 15.04.2021 23:58
    +5
    Нуляча Рома. З такою грою команда не заслужила проходу далі.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 23:58
    +3
    Тухлый Аякс и галимая околосассуольная 7-я Рома
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 16.04.2021 00:01
    +1
    Рома вперед!!!Хоча з такою грою шансів у півфіналі мало...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 16.04.2021 00:48
    0
    futbolboss, 16.04.2021 00:09
    Рома и Реал, команды которые по игре, не должны были пройти в след.раун д европ.соревнований.
    Реал тут до чого? Вони пройшли Ліверпуль на класі, там без питань все. Рома - так, ліві пасажири в 1/2 ЛЄ.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 16.04.2021 00:09
    0
    Рома и Реал, команды которые по игре, не должны были пройти в след.раун д европ.соревнований.
    Ссылка
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