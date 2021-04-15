Аякс почти отыгрался. Рома не без труда вышла в полуфинал Лиги Европы

В первом четвертьфинале Лиги Европы «Рома» на выезде обыграла «Аякс» 2:1 и в хорошем положении подходила к ответному поединку.
Однако «Аякс» на старте второго тайма отыграл один гол, а затем сразу же забил еще раз! Однако мяч Душана Тадича рефери отменил из-за фола.
Вскоре после этого римляне забили силами Эдина Джеко. Амстердамцам нужно было забить хотя бы раз для овертайма, но «Рома» удержала перевес.
Команда Паулу Фонсеки вышла в полуфинал Лиги Европы.
Лига Европы. 1/4 финала
Рома - Аякс 1:1 (первый матч Рома выиграла 2:1)
Голы: Джеко, 72 - Бробби, 49
Рома: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Кардсдорп, Калафиори (Вильяр, 81), Верету, Диавара, Пеллегрини, Мхитарян (Педро, 87), Джеко (Майораль, 80)
Аякс: Стекеленбург, Клайбер (Шюрс, 22), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Классен, Альварес (Кудус, 70), Гравенберч, Энтони (Бробби, 46), Нерес (Траоре, 83), Тадич
Источник — Sport.ua
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