Рома – Аякс – 1:1. Фонсека вышел в полуфинал. Видео голов и обзор матча

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видеообзор матча «Рома» – «Аякс» – 1:1 (первая игра – 2:1).
ГОЛ! 0:1. Бробби, 49 мин.
ГОЛ! 1:1. Джеко, 72 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.