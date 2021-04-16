Паулу ФОНСЕКА: «В Амстердаме у нас было больше проблем»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в ответном матче с нидерландским «Аяксом» (1:1) и выход в полуфинал Лиги Европы благодаря победе в первом поединке.
«Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить.
Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.
Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. «Аякс» очень здорово играет, особенно в нападении», - сказал Фонсека.
За выход в финал турнира «Рома» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».
Источник — УЕФА
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