Паулу ФОНСЕКА: «В Амстердаме у нас было больше проблем»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в ответном матче с нидерландским «Аяксом» (1:1) и выход в полуфинал Лиги Европы благодаря победе в первом поединке.

«Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить.

Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.

Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. «Аякс» очень здорово играет, особенно в нападении», - сказал Фонсека.

За выход в финал турнира «Рома» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».