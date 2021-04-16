Паулу ФОНСЕКА: «В Амстердаме у нас было больше проблем»

Наставник «Ромы» – о выходе в полуфинал Лиги Европы

  • 16.04.2021 01:38
  • 178 просмотров
  • 2 комментария
Паулу ФОНСЕКА: «В Амстердаме у нас было больше проблем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в ответном матче с нидерландским «Аяксом» (1:1) и выход в полуфинал Лиги Европы благодаря победе в первом поединке.

«Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить.

Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.

Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. «Аякс» очень здорово играет, особенно в нападении», - сказал Фонсека.

За выход в финал турнира «Рома» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 16.04.2021 02:16
    0
    ой, УПЛ))
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 16.04.2021 02:16
    0
    вітання єкс-представнику АПЛ
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    24forever
    online
      24forever, 16.04.2021 02:16
    0
    ой, УПЛ))
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 16.04.2021 02:16
    0
    вітання єкс-представнику АПЛ
    Ссылка
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