ВИДЕО. Фонсека кричал от радости. Джеко подкараулил мяч и использовал шанс

В поединке 1/4 финала Лиги Европы «Рома» сравняла счет с «Аяксом»

  • 15.04.2021 23:39
  • 1926 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фонсека кричал от радости. Джеко подкараулил мяч и использовал шанс
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Рома» принимает «Аякс» (первая игра – 2:1).

Эдин Джеко подкараулил мяч и использовал шанс, сравняв счет. Тренер римлян Паулу Фонсека кричал от радости.

ГОЛ! 1:1. Эдин Джеко, 72 мин.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 16.04.2021 00:02
    0
    Красава, Рома и Фонсека. Целый Аякс прошли, ничёси
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.04.2021 00:02
    0
    Красава, Рома и Фонсека. Целый Аякс прошли, ничёси
    Ссылка
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