Бразильские СМИ: Шахтер в ближайшее время объявит об уходе Тайсона

Судя по всему, клуб согласился отпустить игрока досрочно

  • 15.04.2021 19:45
  • 1170 просмотров
  • 3 комментария
Бразильские СМИ: Шахтер в ближайшее время объявит об уходе Тайсона
© Internacional

По информации Globoesporte, «Шахтер» и Тайсон провели переговоры и достигли договоренности о досрочном прекращении действия контракта, который истекает летом 2021 года.

Последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также работал в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить «Шахтер» отпустить его сейчас.

СМИ сообщают, что эта новость удивила бразильский «Интернасьонал», которому ранее сказали ждать завершения контракта Тайсона в июне.

Если же «Шахтер» отпустит игрока сейчас, то «Интер» может успеть заявить его на Копа Либертадорес.

Для Тайсона уже приготовили номер 7 и номер 10 на выбор игрока.

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Источник — Globoesporte

(8 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.04.2021 20:35
    0
    Скорей бы уже, вопрос на минуту, а вой уже года два.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 15.04.2021 20:20
    -1
    Я ридаю
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 19:59
    -2
    Юра прощай, Юра прости.
    Я ухожу, а ты отпусти.
    Юра, верни мне мою любовь.
    Юра пойми, я не с тобой.
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.04.2021 20:35
    0
    Скорей бы уже, вопрос на минуту, а вой уже года два.
    Ссылка
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