Бразильские СМИ: Шахтер в ближайшее время объявит об уходе Тайсона

По информации Globoesporte, «Шахтер» и Тайсон провели переговоры и достигли договоренности о досрочном прекращении действия контракта, который истекает летом 2021 года.
Последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также работал в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить «Шахтер» отпустить его сейчас.
СМИ сообщают, что эта новость удивила бразильский «Интернасьонал», которому ранее сказали ждать завершения контракта Тайсона в июне.
Если же «Шахтер» отпустит игрока сейчас, то «Интер» может успеть заявить его на Копа Либертадорес.
Для Тайсона уже приготовили номер 7 и номер 10 на выбор игрока.
Источник — Globoesporte
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Я ухожу, а ты отпусти.
Юра, верни мне мою любовь.
Юра пойми, я не с тобой.
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