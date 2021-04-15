Бразильские СМИ: Шахтер в ближайшее время объявит об уходе Тайсона

По информации Globoesporte, «Шахтер» и Тайсон провели переговоры и достигли договоренности о досрочном прекращении действия контракта, который истекает летом 2021 года.

Последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также работал в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить «Шахтер» отпустить его сейчас.

СМИ сообщают, что эта новость удивила бразильский «Интернасьонал», которому ранее сказали ждать завершения контракта Тайсона в июне.

Если же «Шахтер» отпустит игрока сейчас, то «Интер» может успеть заявить его на Копа Либертадорес.

Для Тайсона уже приготовили номер 7 и номер 10 на выбор игрока.