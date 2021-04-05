Победы Динамо и Шахтера, украинская тяжелоатлетка завоевала 3 золота на ЧЕ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 апреля.

1. Эмоции, VAR и джокер Луческу. Динамо вырвало победу у Александрии. Киевляне с боем взяли гостевые три очка.

2. Именинник-бомбардир. Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Ворсклой. Поединок был омрачен ужасной травмой Оливье Тилля.

3. Вторая попытка. Шахтер улучшил предложение по Винисиусу Тобиасу. «Горняки» готовы заплатить за талантливого латераля 7 миллионов евро, учитывая бонусы.

4. Будивельник стал обладателем Кубка Украины. В финале турнира киевский клуб обыграл «Черкасских Мавп».

5. Триумф в России. Украинская тяжелоатлетка завоевала 3 золота на ЧЕ в Москве. Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы в категории до 55 кг.

6. «У нас не команда, а жопа». Чем запомнилось первое пришествие Велепца. Денис Шаховец не видит логики в назначении старого-нового тренера.

7. Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста. Хавбек сосредоточится на работе спортивным директором «Миная».

8. Минай и Колос разошлись без забитых мячей. Николай Цымбал дебютировал в УПЛ с домашней ничьей.

9. Ролан Гаррос могут перенести из-за пандемии коронавируса. Теннисный турнир может быть перенесен.

10. Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в полумарафоне. 26-летняя Рут Чепнгетич переписала рекорд в полумарафоне.