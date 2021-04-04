Ролан Гаррос могут перенести из-за пандемии коронавируса

Теннисный турнир может быть перенесен

  • 04.04.2021 16:45
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Ролан Гаррос могут перенести из-за пандемии коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что турнир «Ролан Гаррос» в 2021 году из-за пандемии коронавируса может быть перенесен.

«Ведем переговоры с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с возможным возобновлением всех видов спорта и крупных мероприятий», - заявила министр.

Ролан Гаррос запланирован с 24 мая по 6 июня. Отметим, что во Франции до 3 мая действует ограничение на передвижение в пределах 10 км от дома для всех граждан.

В 2020 году Ролан Гаррос был сыгран с 27 сентября по 11 октября.

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Источник — Sport.ua

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