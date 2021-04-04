Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста

Полузащитник «Миная» Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру футболиста. В последнее время 37-летний игрок совмещал футбольную карьеру с работой на должности спортивного директора «Миная».

Теперь же Кополовец принял решение сосредоточиться на работе функционера. Такое решение связано с уходом с поста главного тренера «Миная» Василия Кобина.

Профессиональная карьера Кополовца началась в 2001 году в «Закарпатье». Также он выступал за «Карпаты», «Белшину», немецкий любительский клуб «Айнхайт» и «Минай».

В нынешнем сезоне Кополовец провел на поле 20 минут в матче УПЛ против «Динамо» Киев.