Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста

Полузащитник «Миная» Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру футболиста. В последнее время 37-летний игрок совмещал футбольную карьеру с работой на должности спортивного директора «Миная».
Теперь же Кополовец принял решение сосредоточиться на работе функционера. Такое решение связано с уходом с поста главного тренера «Миная» Василия Кобина.
Профессиональная карьера Кополовца началась в 2001 году в «Закарпатье». Также он выступал за «Карпаты», «Белшину», немецкий любительский клуб «Айнхайт» и «Минай».
В нынешнем сезоне Кополовец провел на поле 20 минут в матче УПЛ против «Динамо» Киев.
Источник — ТК Футбол
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Є 4 кордони, румунський, угорський і словацький і польський, може десь конрабас і не накриють і Минай виживе.
Є 4 кордони, румунський, угорський і словацький і польський, може десь конрабас і не накриють і Минай виживе.
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