Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста

Хавбек сосредоточится на работе спортивным директором «Миная»

  • 04.04.2021 14:17
  • 1604 просмотра
  • 5 комментариев
Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Полузащитник «Миная» Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру футболиста. В последнее время 37-летний игрок совмещал футбольную карьеру с работой на должности спортивного директора «Миная».

Теперь же Кополовец принял решение сосредоточиться на работе функционера. Такое решение связано с уходом с поста главного тренера «Миная» Василия Кобина.

Профессиональная карьера Кополовца началась в 2001 году в «Закарпатье». Также он выступал за «Карпаты», «Белшину», немецкий любительский клуб «Айнхайт» и «Минай».

В нынешнем сезоне Кополовец провел на поле 20 минут в матче УПЛ против «Динамо» Киев.

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Источник — ТК Футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 04.04.2021 14:58
    0
    Директор Міша може йти на розсміши коміка..... ЗАВЕРШИВ кар'єру )), Він шо її відновлював? 10 на заміну вийшов, кар'єрист ще той!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 04.04.2021 14:43
    0
    У Миная нове погоняло - контрабас
    Є 4 кордони, румунський, угорський і словацький і польський, може десь конрабас і не накриють і Минай виживе.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 04.04.2021 14:27
    0
    Цікаво він ще ходить до церкви, перед каждою грою?)
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 04.04.2021 14:24
    +1
    dd dent, 04.04.2021 14:22
    Фенричная карьера, зато поздеть да обсуждать всех любит будто в Реале играл
    ймовірний стукачок... таких ніде не поважають...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 04.04.2021 14:22
    +5
    Фенричная карьера, зато поздеть да обсуждать всех любит будто в Реале играл
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 04.04.2021 14:22
    +5
    Фенричная карьера, зато поздеть да обсуждать всех любит будто в Реале играл
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 04.04.2021 14:24
    +1
    dd dent, 04.04.2021 14:22
    Фенричная карьера, зато поздеть да обсуждать всех любит будто в Реале играл
    ймовірний стукачок... таких ніде не поважають...
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 04.04.2021 14:58
    0
    Директор Міша може йти на розсміши коміка..... ЗАВЕРШИВ кар'єру )), Він шо її відновлював? 10 на заміну вийшов, кар'єрист ще той!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 04.04.2021 14:43
    0
    У Миная нове погоняло - контрабас
    Є 4 кордони, румунський, угорський і словацький і польський, може десь конрабас і не накриють і Минай виживе.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 04.04.2021 14:27
    0
    Цікаво він ще ходить до церкви, перед каждою грою?)
    Ссылка
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