Минай и Колос разошлись без забитых мячей

Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 20 тур
«Минай» – «Колос» – 0:0
Нуриев (69), Угочукву (86) - Ильин (28), Петров (49), Данфа (79).
«Минай»: Попович – Сакив, Матич, Лопырёнок, Маембе – Петрусенко, Пыняшко (Милевский, 81) – Нуриев, Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88) – Шиндер (Угочукву, 81).
«Колос»: Волынец – Ильин (Данфа, 68), Черноморец, Гавриш, Петров – Кравченко, Милько, Ориховский (Нгамба, 78), Чурко – Антюх (Смирный, 68), Лысенко (Хлёбас, 78).
Стадион «Авангард» (Ужгород).
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Так что Александрии есть смысл сражаться за +3.
Так что Александрии есть смысл сражаться за +3.
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