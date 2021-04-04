20-й тур
Минай
0 : 0
Колос К
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай и Колос разошлись без забитых мячей

Николай Цымбал дебютировал в УПЛ с домашней ничьей

  • 04.04.2021 15:53
  • 202 просмотра
  • 1 комментарий
Минай и Колос разошлись без забитых мячей
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Отчет о матче ожидайте позже…
 

Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Минай» – «Колос» – 0:0

 Нуриев (69), Угочукву (86) - Ильин (28), Петров (49), Данфа (79).

«Минай»: Попович – Сакив, Матич, Лопырёнок, Маембе – Петрусенко, Пыняшко (Милевский, 81) – Нуриев, Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88) – Шиндер (Угочукву, 81).

«Колос»: Волынец – Ильин (Данфа, 68), Черноморец, Гавриш, Петров – Кравченко, Милько, Ориховский (Нгамба, 78), Чурко – Антюх (Смирный, 68), Лысенко (Хлёбас, 78).

Стадион «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Eskendereyya
      Eskendereyya, 04.04.2021 16:01
    0
    Колос всего +1.
    Так что Александрии есть смысл сражаться за +3.
    Ссылка
    Eskendereyya
      Eskendereyya, 04.04.2021 16:01
    0
    Колос всего +1.
    Так что Александрии есть смысл сражаться за +3.
    Ссылка
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