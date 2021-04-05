20-й тур
Минай
0 : 0
Колос К
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан КОСТЫШИН: «У нас не получается выигрывать на классе»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал ничью с «Минаем»

  • 05.04.2021 00:18
  • 244 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан КОСТЫШИН: «У нас не получается выигрывать на классе»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничейный результат в матче против «Миная» (0:0).

«Чтобы играть в Лиге Европы, не оскорбляя команду «Минай», нам нужно выигрывать такие матчи. Если мы не выиграли, результат для нас неудовлетворительный. Не скажу, что мы плохо провели игру, но этого было мало, чтобы выиграть у «Миная» и подняться выше в турнирной таблице. Футболистам особо претензий нельзя предъявить, что они не старались или не хотели победить. Но чего-то не хватило. Наверное, наша команда умеет играть только на супермотивации. Если нет мотивации, у нас не получается выигрывать на классе.

В нашем чемпионате, кроме «Зари», «Шахтера» и «Динамо», командам тяжело играть первым номером. Мы играли первым номером, имели моменты, а во втором тайме игра в нашем исполнении совсем разладилась. Мешал ветер. Если бы не погодные условия, то и «Минай» в первом тайме не сыграл бы так плохо. Поэтому сильный ветер также повлиял на игру. Были два разных тайма. Каждая игра - это новая история. Будем готовиться. У нас есть все шансы попасть в Лигу Европы, и мы об этом мечтаем».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.04.2021 00:34
    0
    В Лигу Европы попадает победитель Кубка или третье место и то не напрямую, а также серебряный призер, если не пройдет в группу ЛЧ. В общем, шансов попасть в Лигу Европы у Колоса нет, только в Лигу Конференций.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.04.2021 00:34
    0
    В Лигу Европы попадает победитель Кубка или третье место и то не напрямую, а также серебряный призер, если не пройдет в группу ЛЧ. В общем, шансов попасть в Лигу Европы у Колоса нет, только в Лигу Конференций.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности