Руслан КОСТЫШИН: «У нас не получается выигрывать на классе»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничейный результат в матче против «Миная» (0:0).

«Чтобы играть в Лиге Европы, не оскорбляя команду «Минай», нам нужно выигрывать такие матчи. Если мы не выиграли, результат для нас неудовлетворительный. Не скажу, что мы плохо провели игру, но этого было мало, чтобы выиграть у «Миная» и подняться выше в турнирной таблице. Футболистам особо претензий нельзя предъявить, что они не старались или не хотели победить. Но чего-то не хватило. Наверное, наша команда умеет играть только на супермотивации. Если нет мотивации, у нас не получается выигрывать на классе.

В нашем чемпионате, кроме «Зари», «Шахтера» и «Динамо», командам тяжело играть первым номером. Мы играли первым номером, имели моменты, а во втором тайме игра в нашем исполнении совсем разладилась. Мешал ветер. Если бы не погодные условия, то и «Минай» в первом тайме не сыграл бы так плохо. Поэтому сильный ветер также повлиял на игру. Были два разных тайма. Каждая игра - это новая история. Будем готовиться. У нас есть все шансы попасть в Лигу Европы, и мы об этом мечтаем».