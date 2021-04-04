Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Минай» – «Колос» – 0:0



Нуриев (69), Угочукву (86) - Ильин (28), Петров (49), Данфа (79).

«Минай»: Попович – Сакив, Матич, Лопырёнок, Маембе – Петрусенко, Пыняшко (Милевский, 81) – Нуриев, Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88) – Шиндер (Угочукву, 81).

Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Угочукву, Снижко, Милевский, Багайоко, Чушенко, Бойко, Ахмедзаде.

«Колос»: Волынец – Ильин (Данфа, 68), Черноморец, Гавриш, Петров – Кравченко, Милько, Ориховский (Нгамба, 78), Чурко – Антюх (Смирный, 68), Лысенко (Хлёбас, 78).

Запасные: Кучерук, Новак, Ром, Зозуля, Нгамба, Смирный, Данфа, Хлёбас, Исаенко.

Стадион «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+1 мин. Рефери компенсировал три минуты.

90 мин. Нуриев с ходу пробил низом - вратарь поймал мяч.

88 мин. Ахмедзаде сменил Кожанова.

87 мин. Чурко навесил со штрафного справа - Милько в чужой штрафной свалил Милевского.

86 мин. Угочукву на фланге сбил Черноморца.

85 мин. Чурко навесил со штрафного слева - Милевский выбил мяч головой.

82 мин. Угочукву тут же в касание добивал отскок - рядом с дальней штангой!

781 мин. Вместо Шиндера выходит Угочукву, а вместо Пыняшко - Милевский.

79 мин. Данфа предупрежден за разговоры с арбитром.

78 мин. Хлёбас вышел вместо Лысенко, а Нгамба сменил Ориховского.

78 мин. Угловой Колоса справа - кто-то из гостей фолит на голкипере.

75 мин. Ухххх! Нуриев неожиданно выстрелил издали - рядом с ближней девяткой!

73 мин. Шиндер подавал слева - за ворота.

72 мин. Кожанов навесил со штрафного слева - никто не дотянулся до мяча!

71 мин. Кравченко забежал в офсайд.

69 мин. Нуриев пошел в опасный на половине поля Колоса и въехал в ногу сопернику.

68 мин. Вместо Антюха вышел Смирный, вместо Ильина Данфа.

67 мин. Да, прибавили хозяева по сравнению с первым таймом! У Колоса пока мало что получается в атаке.

64 мин. Уххххх! Нуриев с ходу пробил под дальнюю штангу - вратарь в прыжке отбил. Угловой Миная справа - мяч выбит. Лопырёнок в касание добивал - неточно.

61 мин. Сакив подавал со штрафного справа - мяч выбит.

59 мин. Угловой Колоса слева - защитник выбил мяч головой.

56 мин. Момент! Угловой хозяев справа, Нуриев пробил головой - кипер тянет из-под перекладины. Еще один корнер справа - защитник выбил мяч. Третий подряд угловой, теперь слева - мяч выбит.

55 мин. Нуриев опасно прострелил справа - Петров выбил мяч угловой.

53 мин. Чурко подал угловой справа - мяч выбит.

50 мин. Сакив со штрафного пробил в стенку.

49 мин. Петров сбил Нуриева в полукружии штрафной!

48 мин. Кожанов справа ворвался в штрафную и пробил с острого угла - в сетку с внешней стороны.

47 мин. Две подряд подачи гостей с разных флангов - без удара.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Лысенко оказался вне игры.



41 мин. Угловой Колоса справа - голкипер уверенно поймал мяч.

40 мин. Шиндер забежал в офсайд.

37 мин. Упал темп игры. Команды ждут свистка на перерыв?

34 мин. Игра в середине поля, между штрафными.

31 мин. Ухххх! Гости разыграли стандарт, Лысенко пробил. Мяч задел защитника, Милько имел все шансы добить, но не попал как следует по мячу!

28 мин. Ильин наказан за срыв атаки на половине поля Миная.

28 мин. Опасно! После прострела Ильина справа Антюх принял пас и пробил в ближнюю девятку - вратарь тянет! Гости разыграли угловой слева.

26 мин. Шиндер оказался в положении вне игры.

24 мин. Какой шанс! Лысенко выскочил один на один, но Попович смело бросился в ноги форварду и отбил мяч!

22 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит. Корнер справа - и снова защитник выиграл воздух.

19 мин. Чурко подавал со штрафного справа - мяч выбит.

17 мин. Угловой Миная справа - мяч выбит.

16 мин. Кожанов подавал справа - защитник выбил мяч.

14 мин. Хозяева не могут выйти из обороны, Колос владеет мячом.

11 мин. Моментище! Кравченко подавал справа, Лысенко прицельно, без помех пробил головой - мяч угодил в ШТАНГУ и отскочил в руки Поповичу!

9 мин. Антюх неудачно добивал отскок, но Чурко подставил ногу. Мяч полетел в дальний угол ворот - вратарь накрыл.

8 мин. Еще один навес со штрафного с правого фланга атаки Колоса - и снова вратарь уверенно играет на выходе, выбивая мяч.

6 мин. Ориховский бил в касание из сложного положения - неточно.

5 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

2 мин. Навес гостей со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в голубом, гости - в черном.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 4 апреля, состоится встреча 20-го тура УПЛ, в которой «Минай» принимает «Колос». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды решают разные турнирные задачи. «Минай» находится на дне таблицы, всего на одно очко опережая аутсайдера, львовский «Рух». А «Колос» борется за попадание в зону еврокубков. Так что очки нужны как одним, так и другим. Поэтому наверняка болельщиков ждет напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА