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Колос К
04.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сумеют ли ковалевцы одержать третью победу кряду?

  • 03.04.2021 12:15
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Минай – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

Матч в Ужгороде станет только второй очной встречей команд. В сезоне 2018/2019 годов, когда «Колос» играл в Первой лиге, «Минай» выступал во Второй. А когда в следующем сезоне ковалевцы поднялись в УПЛ, закарпатцы только получили право играть в Первой лиге. 

Исторический дебютный поединок команд прошел уже в элитном украинском дивизионе, в первом круге нынешнего чемпионата. Игра 7-го тура в Ковалевке завершилась результативной ничьей – 2:2, а снайперскими достижениями отметились Вадим Милько и Мамаду Данфа у хозяев и Анатолий Нуриев и Антон Шиндер у гостей. 

С тех пор уже утекло много воды и нынче в предстоящем противостоянии видится явный фаворит. И это точно не «Минай», у которой, по всей видимости, проблемы на всех фронтах.

В игровом плане минайцы совсем не радуют своих болельщиков и идут на предпоследнем, 13 месте, в турнирной таблице. Впрочем, результат матча предыдущего тура против «Мариуполя» команда из Закарпатья может занести себе в актив. Подопечные Василия Кобина сумели увезли с берегов Азова приемлемые для себя 0:0. Но руководство клуба добытое очко на поле соперника не впечатлило, и с главным тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта. 

Пост рулевого подхватил бывший помощник Кобина, Николай Цымбал, с которым клуб уже успел сыграть один поединок. Перерыв в чемпионате минайцы заполнили выездом в соседнюю Венгрию, где в товарищеском матче уступили «Кишварде» - 1:2. 

Но все эти футбольные неудачи и рядом не стоят с новостью о санкциях СНБО в отношении топ-10 украинских контрабандистов, в числе которых фигурирует и фамилия президента «Миная» Валерия Пересоляка. Санкции персональные и предусматривают блокировку активов и счетов. Посему, что будет с командой из Закарпатья далее спрогнозировать очень сложно.

Намного радужнее обстоят дела у «Колоса». В одном из центральных матчей 19-го тура ковалевцы отпраздновал победу над луганской «Зарей» – 1:0 и расположились на шестой строчке в турнирной таблице. При этом, в случае выигрыша у «Миная» и поражений своих конкурентов подопечные Руслана Костышина имеют шанс выйти даже на третье место УПЛ!

Виктория над закарпатцами важна не только с турнирной точки зрения. Победа в матче станет третьей кряду, чего доселе история команды в элите украинского футбола не знала.  

В пользу представителей Киевщины и тот факт, что подопечные Костышина очень неплохо играют на выезде. Из 10 матчей на чужом поле 4 «Колос» выиграл и еще 4 свел вничью, лишь дважды уступив. 

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе, Петрусенко, Снижко, Нуриев, Хахлев, Кожанов, Шиндер.

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов, Кравченко, Богданов, Задоя, Чурко, Смирный, Лысенко.

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4 апреля, воскресенье

«Минай» – «Колос»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МИНАЙ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.
 Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

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