Вылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, Брюгге выкупил Соболя

Главные новости за 18 марта на Sport.ua

  • 19.03.2021 05:45
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Вылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, Брюгге выкупил Соболя
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 марта.

1. Выводы сделаны не были. Шахтер повторно уступил Роме и вылетел из ЛЕ. Подопечные Луиша Каштру за два поединка забили лишь один мяч.

2. Без шансов и в Испании. Динамо проиграло Вильярреалу в ответном матче. Киевляне не смогли навязать борьбу «Желтой субмарине».

3. Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию.

4. Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре. Жеребьевка состоится 19 марта в 14:00 по Киеву.

5. Итальянские скауты просматривали двух игроков Динамо. На игроков «Динамо» есть спрос в Италии.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо требует отлучить Лучано Лучи от футбола. Киевский клуб крайне недоволен высказываниями главы Комитета арбитров УАФ.

7. В УАФ планируют матчи сборной проводить в Киеве. Зрители под вопросом. Все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.

8. Эстерсунд-2021. Закрытие сезона, прощание Пайффера и дебют Стины Нильссон. Денис Шаховец анонсирует заключительный этап Кубка мира в сезоне 2020/21.

9. Брюгге выкупил Соболя у Шахтера, подписав с ним контракт до 2024 года. Ранее украинец играл за «черно-синих» на правах аренды.

10. Определились все пары плей-офф УХЛ. Донбасс в первом раунде отдыхает.

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Источник — Sport.ua

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