В УАФ планируют матчи сборной проводить в Киеве. Зрители под вопросом

Все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации

  • 18.03.2021 15:48
  • 1450 просмотров
  • 5 комментариев
В УАФ планируют матчи сборной проводить в Киеве. Зрители под вопросом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Украинской ассоциации футбола планируют мартовские домашние матчи сборной Украины проводить в Киеве.

Как сообщил Sport.ua источник в УАФ, присутствие зрителей на трибунах НСК «Олимпийский» находится под вопросом, и все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.

Команда Андрея Шевченко 28 марта сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).

Мэр Киева Виталий Кличко из-за сложной ситуации в столице в связи с увеличением количества госпитализированных и инфицированных коронавирусом объявил строгий карантин, который продлится с 20 марта по 9 апреля.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 17:11
    0
    Да-да-да, все матчи без зрителей.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.03.2021 16:25
    0
    Павелкинские шавки лохметки и на Клички плюют? !!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 16:18
    0
    К сожалению к нам пришел британский штамм короны, а он куда опасней классического, особенно для молодых людей. В Британии и Франции, не смотря на вакцинацию, антирекорды по заболевшим и умершим. Даже в Израиле, пока большинство населения не вакцинировали больницы были на грани коллапса.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.03.2021 16:07
    +4
    Майже весь світ грає при порожніх трибунах на протязі цілого року і наші зможуть.
    А перемагати Казахстан та Фінляндію мають де завгодно і коли завгодно.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 15:56
    0
    для мафии из уаф---мер киева КЛИЧКО---ЗАПРЕТИЛ--до 9 апреля все сборища---в том числе и на стадионе---мафия не будет зрителей
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.03.2021 16:07
    +4
    Майже весь світ грає при порожніх трибунах на протязі цілого року і наші зможуть.
    А перемагати Казахстан та Фінляндію мають де завгодно і коли завгодно.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 17:11
    0
    Да-да-да, все матчи без зрителей.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.03.2021 16:25
    0
    Павелкинские шавки лохметки и на Клички плюют? !!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 16:18
    0
    К сожалению к нам пришел британский штамм короны, а он куда опасней классического, особенно для молодых людей. В Британии и Франции, не смотря на вакцинацию, антирекорды по заболевшим и умершим. Даже в Израиле, пока большинство населения не вакцинировали больницы были на грани коллапса.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 15:56
    0
    для мафии из уаф---мер киева КЛИЧКО---ЗАПРЕТИЛ--до 9 апреля все сборища---в том числе и на стадионе---мафия не будет зрителей
    Ссылка
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