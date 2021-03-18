В УАФ планируют матчи сборной проводить в Киеве. Зрители под вопросом

В Украинской ассоциации футбола планируют мартовские домашние матчи сборной Украины проводить в Киеве.

Как сообщил Sport.ua источник в УАФ, присутствие зрителей на трибунах НСК «Олимпийский» находится под вопросом, и все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.

Команда Андрея Шевченко 28 марта сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).

Мэр Киева Виталий Кличко из-за сложной ситуации в столице в связи с увеличением количества госпитализированных и инфицированных коронавирусом объявил строгий карантин, который продлится с 20 марта по 9 апреля.