Кличко ввел карантин в Киеве на 3 недели. В эти сроки пройдут матчи сборной

В это время будет запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

  • 18.03.2021 14:05
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Кличко ввел карантин в Киеве на 3 недели. В эти сроки пройдут матчи сборной
© КГГА. Виталий Кличко

В Киеве мэр Виталий Кличко из-за сложной ситуации в столице в связи с увеличением количества госпитализированных и инфицированных коронавирусом объявил строгий карантин, который продлится с 20 марта по 9 апреля.

Виталий Кличко: «Запрещено проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.

В это время будет запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это касается и сегодняшнего матча «Шахтер» – «Рома».

Напомним, мартовские домашние матчи сборной Украины должны пройти именно в Киеве. Команда Андрея Шевченко 28 марта сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта –  против Казахстана.

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Источник — YouTube

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