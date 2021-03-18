Кличко ввел карантин в Киеве на 3 недели. В эти сроки пройдут матчи сборной

В Киеве мэр Виталий Кличко из-за сложной ситуации в столице в связи с увеличением количества госпитализированных и инфицированных коронавирусом объявил строгий карантин, который продлится с 20 марта по 9 апреля.
Виталий Кличко: «Запрещено проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.
В это время будет запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это касается и сегодняшнего матча «Шахтер» – «Рома».
Напомним, мартовские домашние матчи сборной Украины должны пройти именно в Киеве. Команда Андрея Шевченко 28 марта сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.
Источник — YouTube
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