ОФИЦИАЛЬНО. Решение Кличко: матч Шахтер – Рома в Киеве пройдет без зрителей

В Киеве запрещен доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации.

Официально подтверждено, что матч Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» 17 марта в Киеве пройдет без зрителей.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник пояснил: «В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить. Убежден, такие решения позволят замедлить распространение болезни и хотя бы немного уменьшить нагрузку на больницы».

Официальный документ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Решение комиссии КГГА о запрете зрителей на футбольных матчах