ОФИЦИАЛЬНО. Решение Кличко: матч Шахтер – Рома в Киеве пройдет без зрителей

Соответствующее решение приняла техногенно-экологическая комиссия КГГА

  • 17.03.2021 20:50
  • 2042 просмотра
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Решение Кличко: матч Шахтер – Рома в Киеве пройдет без зрителей
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Киеве запрещен доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации.

Официально подтверждено, что матч Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» 17 марта в Киеве пройдет без зрителей.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник пояснил:  «В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить. Убежден, такие решения позволят замедлить распространение болезни и хотя бы немного уменьшить нагрузку на больницы».

Официальный документ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Решение комиссии КГГА о запрете зрителей на футбольных матчах

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(3 голоса)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 17.03.2021 21:25
    +1
    Пусть шахтер закупит вакцину и кто на стадион пришел укол. А то син Ахметова виллу за 200 млрд грн купил, тоже и Динамо касается
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:24
    +1
    Алексей Ильин, 17.03.2021 21:23
    Суркиса с Медведчуком под санкции и пусть ДК живёт с продажи билетов и прав на трансляции
    Рыжего ублюдка ахмета не нужно под санкции? Он хороший?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:24
    +1
    Larry007, 17.03.2021 21:19
    второй год это пожелание слушаю. Короче если ты в метро по дороге на работу заразился то это не считается, а если на стадионе это кошмар? Сиди дома если боишься, мне пофигу на этот грипп, я каждый день пересекаюсь с сотнями людей и думаю каждый так, а этот запрет только поднасрать другой команде, мне пофиг я и не за динамо и не за шахтер. вернее когда в еврокубках то за обоих. вот мне обидно что лишили украинскую команду поддержки и явно же изза каких то своих причин. а Плебеям сбросили отмазку что изза гриппа
    На работу людям НУЖНО ездить, а на футбол ходить - не обязательно. Разницу чувствуешь? Из-за таких как ты, уже скоро и на работу на общественном транспорте не поедешь. И такие как ты, будут первыми ныть
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 17.03.2021 21:23
    -2
    Суркиса с Медведчуком под санкции и пусть ДК живёт с продажи билетов и прав на трансляции
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:23
    +1
    Larry007, 17.03.2021 21:19
    второй год это пожелание слушаю. Короче если ты в метро по дороге на работу заразился то это не считается, а если на стадионе это кошмар? Сиди дома если боишься, мне пофигу на этот грипп, я каждый день пересекаюсь с сотнями людей и думаю каждый так, а этот запрет только поднасрать другой команде, мне пофиг я и не за динамо и не за шахтер. вернее когда в еврокубках то за обоих. вот мне обидно что лишили украинскую команду поддержки и явно же изза каких то своих причин. а Плебеям сбросили отмазку что изза гриппа
    Я говорю о том, что и стадионы открывать нельзя было, и в метро нужно меры предосторожности вводить и в других местах, где есть вероятность большого скопления людей, но у нас люди такие, менталитет такой, которые не думают не о себе, не об окружающих
    Ссылка
    Larry007
    online
      Larry007, 17.03.2021 21:19
    -5
    dudigo78, 17.03.2021 21:16
    для таких особливо "розумних" барановірусів треба проводити екскурсії по інфекційних лікарнях та реанімаціях, щоб побачили всю трагедію цих людей, які там помирають. Може тоді в промиті мізки хоч щось дійде
    а ты поменьше ходи по инфекционкам и болеть не будешь
    Ссылка
    Larry007
    online
      Larry007, 17.03.2021 21:19
    -5
    Phantom1993, 17.03.2021 21:12
    Дай Бог, что б тебя этот вирус тронул, тогда б ты по другому заговорил, поверь мне, человеку, который им переболел, врагу не пожелаешь
    второй год это пожелание слушаю. Короче если ты в метро по дороге на работу заразился то это не считается, а если на стадионе это кошмар? Сиди дома если боишься, мне пофигу на этот грипп, я каждый день пересекаюсь с сотнями людей и думаю каждый так, а этот запрет только поднасрать другой команде, мне пофиг я и не за динамо и не за шахтер. вернее когда в еврокубках то за обоих. вот мне обидно что лишили украинскую команду поддержки и явно же изза каких то своих причин. а Плебеям сбросили отмазку что изза гриппа
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.03.2021 21:16
    +1
    Только у нас всё через жопу! Как вообще можно было разрешить посещать стадионы, или у нас всё было хорошо. Получается больные уменьшаются, открываем стадионы, потом заболевших становиться больше, закрываем стадион. И так по кругу. В других странах вакцинация во всю, больницы полупустые, тестов на ковид проводят в сутки столько, сколько мы проводим за неделю. И у нас чуть попустило, и все чиновники ёбнулись, а щас может начаться дурдом, и они закрыли стадионы.
    Блять мне даже не смешно уже с нашего правительства.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.03.2021 21:16
    +4
    Larry007, 17.03.2021 21:08
    пользуют этот грипп как только захотят. У Динамо были болельщики а тут вдруг барановирус помешал. С такими успехами эта "пандемия" никогда не закончится. Слишком много заинтересованных во власти поднасрать друг другу и нажиться на не особо умных людях
    для таких особливо "розумних" барановірусів треба проводити екскурсії по інфекційних лікарнях та реанімаціях, щоб побачили всю трагедію цих людей, які там помирають. Може тоді в промиті мізки хоч щось дійде
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 17.03.2021 21:14
    +2
    Поддерживаю решение мера. Вот бы ещё так ножкой топал и со строительной мафией решал.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:12
    +3
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Вот и отмазонька подъехала. А почему проиграли - да тяжело играть при пустых трибунах
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:12
    +4
    Larry007, 17.03.2021 21:08
    пользуют этот грипп как только захотят. У Динамо были болельщики а тут вдруг барановирус помешал. С такими успехами эта "пандемия" никогда не закончится. Слишком много заинтересованных во власти поднасрать друг другу и нажиться на не особо умных людях
    Дай Бог, что б тебя этот вирус тронул, тогда б ты по другому заговорил, поверь мне, человеку, который им переболел, врагу не пожелаешь
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:11
    +3
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Тех, кого сейчас на автобусах везут назад по общагам
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 17.03.2021 21:10
    +2
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    себя
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 21:09
    +3
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 17.03.2021 21:08
    +3
    Frank Piter, 17.03.2021 20:54
    Бедная Максимилиана, опять из ОРДЛО не заберут на денек
    Ссылка
    Larry007
    online
      Larry007, 17.03.2021 21:08
    -11
    пользуют этот грипп как только захотят. У Динамо были болельщики а тут вдруг барановирус помешал. С такими успехами эта "пандемия" никогда не закончится. Слишком много заинтересованных во власти поднасрать друг другу и нажиться на не особо умных людях
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.03.2021 21:06
    -6
    а митинги чё не запретил
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:06
    +1
    Главное, что бы лохам, которые купили билеты через интернет не вернули деньги
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:05
    +2
    Автобусы с беженцами уже разворачивают и везут планктон по общагам
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 20:54
    +7
    Бедная Максимилиана, опять из ОРДЛО не заберут на денек
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.03.2021 21:16
    +4
    Larry007, 17.03.2021 21:08
    пользуют этот грипп как только захотят. У Динамо были болельщики а тут вдруг барановирус помешал. С такими успехами эта "пандемия" никогда не закончится. Слишком много заинтересованных во власти поднасрать друг другу и нажиться на не особо умных людях
    для таких особливо "розумних" барановірусів треба проводити екскурсії по інфекційних лікарнях та реанімаціях, щоб побачили всю трагедію цих людей, які там помирають. Може тоді в промиті мізки хоч щось дійде
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:12
    +4
    Larry007, 17.03.2021 21:08
    пользуют этот грипп как только захотят. У Динамо были болельщики а тут вдруг барановирус помешал. С такими успехами эта "пандемия" никогда не закончится. Слишком много заинтересованных во власти поднасрать друг другу и нажиться на не особо умных людях
    Дай Бог, что б тебя этот вирус тронул, тогда б ты по другому заговорил, поверь мне, человеку, который им переболел, врагу не пожелаешь
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:12
    +3
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Вот и отмазонька подъехала. А почему проиграли - да тяжело играть при пустых трибунах
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:11
    +3
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Тех, кого сейчас на автобусах везут назад по общагам
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 21:09
    +3
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 17.03.2021 21:08
    +3
    Frank Piter, 17.03.2021 20:54
    Бедная Максимилиана, опять из ОРДЛО не заберут на денек
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 17.03.2021 21:14
    +2
    Поддерживаю решение мера. Вот бы ещё так ножкой топал и со строительной мафией решал.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 17.03.2021 21:10
    +2
    BaZia, 17.03.2021 21:09
    Каштру кого тогда приглашал на матч?
    себя
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:05
    +2
    Автобусы с беженцами уже разворачивают и везут планктон по общагам
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 17.03.2021 21:25
    +1
    Пусть шахтер закупит вакцину и кто на стадион пришел укол. А то син Ахметова виллу за 200 млрд грн купил, тоже и Динамо касается
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:24
    +1
    Алексей Ильин, 17.03.2021 21:23
    Суркиса с Медведчуком под санкции и пусть ДК живёт с продажи билетов и прав на трансляции
    Рыжего ублюдка ахмета не нужно под санкции? Он хороший?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:24
    +1
    Larry007, 17.03.2021 21:19
    второй год это пожелание слушаю. Короче если ты в метро по дороге на работу заразился то это не считается, а если на стадионе это кошмар? Сиди дома если боишься, мне пофигу на этот грипп, я каждый день пересекаюсь с сотнями людей и думаю каждый так, а этот запрет только поднасрать другой команде, мне пофиг я и не за динамо и не за шахтер. вернее когда в еврокубках то за обоих. вот мне обидно что лишили украинскую команду поддержки и явно же изза каких то своих причин. а Плебеям сбросили отмазку что изза гриппа
    На работу людям НУЖНО ездить, а на футбол ходить - не обязательно. Разницу чувствуешь? Из-за таких как ты, уже скоро и на работу на общественном транспорте не поедешь. И такие как ты, будут первыми ныть
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:23
    +1
    Larry007, 17.03.2021 21:19
    второй год это пожелание слушаю. Короче если ты в метро по дороге на работу заразился то это не считается, а если на стадионе это кошмар? Сиди дома если боишься, мне пофигу на этот грипп, я каждый день пересекаюсь с сотнями людей и думаю каждый так, а этот запрет только поднасрать другой команде, мне пофиг я и не за динамо и не за шахтер. вернее когда в еврокубках то за обоих. вот мне обидно что лишили украинскую команду поддержки и явно же изза каких то своих причин. а Плебеям сбросили отмазку что изза гриппа
    Я говорю о том, что и стадионы открывать нельзя было, и в метро нужно меры предосторожности вводить и в других местах, где есть вероятность большого скопления людей, но у нас люди такие, менталитет такой, которые не думают не о себе, не об окружающих
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.03.2021 21:16
    +1
    Только у нас всё через жопу! Как вообще можно было разрешить посещать стадионы, или у нас всё было хорошо. Получается больные уменьшаются, открываем стадионы, потом заболевших становиться больше, закрываем стадион. И так по кругу. В других странах вакцинация во всю, больницы полупустые, тестов на ковид проводят в сутки столько, сколько мы проводим за неделю. И у нас чуть попустило, и все чиновники ёбнулись, а щас может начаться дурдом, и они закрыли стадионы.
    Блять мне даже не смешно уже с нашего правительства.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:06
    +1
    Главное, что бы лохам, которые купили билеты через интернет не вернули деньги
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 20:57
    +1
    Жалко конечно.
    Но живём в таких условиях
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 17.03.2021 20:56
    0
    И сборная?
    Ссылка
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