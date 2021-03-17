Матч Шахтер – Рома пройдет без зрителей на трибунах

Как стало известно Sport.ua, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома» пройдет при пустых трибунах.

Ранее «Шахтер» получил разрешение на проведение матча со зрителями на трибунах. В клубе ожидали, что поединок посетят 14 тысяч болельщиков.

Причина, по которой матч пройдет без зрителей, не называется, но, скорее всего, дело в ухудшении эпидемической ситуации в Украине.

Матч «Шахтер» - «Рома» пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:55 по Киеву.