Матч Шахтер – Рома пройдет без зрителей на трибунах

«Шахтер» не сможет рассчитывать на поддержку болельщиков

  • 17.03.2021 20:30
  • 2145 просмотров
  • 57 комментариев
Матч Шахтер – Рома пройдет без зрителей на трибунах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома» пройдет при пустых трибунах.

Ранее «Шахтер» получил разрешение на проведение матча со зрителями на трибунах. В клубе ожидали, что поединок посетят 14 тысяч болельщиков.

Причина, по которой матч пройдет без зрителей, не называется, но, скорее всего, дело в ухудшении эпидемической ситуации в Украине.

Матч «Шахтер» - «Рома» пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:55 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:19
    0
    AK_228, 17.03.2021 21:16
    Тупоролое, доказательства в студию
    Посмотри матч. Посмотри матч с Десной. С какого перепугу в Киеве должны болеть за вражескую команду? Или в Риме будут болеть за Милан, а в Ливерпуле за Манчестеры? У колорадов есть кучка беженцев, которых они возят на матчи
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:17
    +2
    Frankov, 17.03.2021 21:00
    Я надеюсь,ты с Кипра строчишь?
    да с самой кипрской конторы SCM Limited - главного спонсора бомжепомойки донецкой фека шахтер мариуполь
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 21:16
    -3
    J0e777, 17.03.2021 21:14
    Разница в том, что из 11 тысяч 10 - болело за Маккаби, а не за беженцев.
    Тупоролое, доказательства в студию
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:16
    +1
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    о а шо это за франкинштейн под маской? или ник мад моль лучше переименовать в бледную моль максимилиану?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 21:15
    -1
    J0e777, 17.03.2021 21:13
    Главное, что бы лохам ордловским не вернули деньги за билеты
    Полудурочный Шпрот, в чем твой прикол писать на одной ветке с нескольких аккаунтов!?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:14
    +2
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    Разница в том, что из 11 тысяч 10 - болело за Маккаби, а не за беженцев.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:14
    0
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    Ты как из под бана вылез? А-ну обратно. Тут люди же!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:13
    -1
    Главное, что бы лохам ордловским не вернули деньги за билеты
    Ссылка
    MaD_MoLE
    online
      MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    -3
    Антон Кантон, 17.03.2021 21:10
    На Динамо было 12 тысяч на Шахтере 200 (персонал), есть еще вопросы какой клуб самый популярный?
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 21:13
    -1
    Антон Кантон, 17.03.2021 21:10
    На Динамо было 12 тысяч на Шахтере 200 (персонал), есть еще вопросы какой клуб самый популярный?
    Так вот те болельщики и загнали Киев в локдаун.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 17.03.2021 21:12
    -2
    Frankov, 17.03.2021 21:00
    Я надеюсь,ты с Кипра строчишь?
    На Кипре рыжего активы,увы не выгодно с бомжами иметь контакт,бродяги по стране вирус разносите.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 21:12
    -1
    Думаю что Роме байдуже, пустой стадион или 15 000
    3:0 в запасе душу греют.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:10
    +1
    На Динамо было 12 тысяч на Шахтере 200 (персонал), есть еще вопросы какой клуб самый популярный?
    Ссылка
    MaD_MoLE
    online
      MaD_MoLE, 17.03.2021 21:10
    -4
    Frank Piter, 17.03.2021 21:08
    Туши пукан Опять долб...бы из ОРДЛО не приедут на автобусах
    Яготынь Франклин какое ордло если кпвв уже как год закрыты,если на ваше дно с троещинского рынка айзеров которые шубами торгуют и бичей как шпрот свозят на матчи вашего дна вот и радуйся
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 21:09
    +1
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:07
    Привет Франклин ,что ты там как дела в яготыне твоём рад что на шахту 15 тысяч не придёт ,ну за вас то можно не переживать на вас вобще не ходят с колоса с коволивки приезжают большее на матч чем в Киеве на родное дынамо
    Как ты там, долб...еб, на Рому пошел? Долб...еб, на какую Копанку 15 тысяч, все на Рому пришли бы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 21:08
    -2
    J0e777, 17.03.2021 20:58
    АК228, ты настолько тупой, что уже даже смешно становится. Не зря у тебя на аватарке тупорылый расяянин
    Шпрот, а ты настолько тупой, что забываешь даже перелогиниться Туууууууппппоооййй
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 21:08
    -1
    Frankov, 17.03.2021 21:04
    Как раз муSSора и обосрались,что на Шахтер придет больше болельщиков чем на их муSSарню.
    Туши пукан Опять долб...бы из ОРДЛО не приедут на автобусах
    Ссылка
    MaD_MoLE
    online
      MaD_MoLE, 17.03.2021 21:07
    -4
    Frank Piter, 17.03.2021 21:02
    Деб...л, в Киеве просто заболеваемость растет. На вашу Дырку ордловскую всем по...й.
    Привет Франклин ,что ты там как дела в яготыне твоём рад что на шахту 15 тысяч не придёт ,ну за вас то можно не переживать на вас вобще не ходят с колоса с коволивки приезжают большее на матч чем в Киеве на родное дынамо
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 17.03.2021 21:04
    -6
    adidas777, 17.03.2021 21:02
    Тупорылый, кроты лишь пытаются спасти всеми способами свою подмоченную репутацию.
    На всех последних матчах, когда присутствовали зрители, кроты увидели, кто за кого здесь болеет!
    А завтра это могла увидеть и вся Европа!
    Ты можешь здесь хоть 1000 своих лживых постов написать и сказать на белое чёрное!
    Всё становится ясно при трансляции!
    Вам надо или звук глушить, как это в раше делают. Или зрителей не пускать на стадион.
    Как раз муSSора и обосрались,что на Шахтер придет больше болельщиков чем на их муSSарню.
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:04
    +4
    Frankov, 17.03.2021 21:00
    Я надеюсь,ты с Кипра строчишь?
    Вы как бомжи, по всей стране шатаетесь, нигде ничего не нравится и еще и права свои качаете, домой, в Мариуполь и принимайте там Рому
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.03.2021 20:42
    +5
    vitek-kherson, 17.03.2021 20:40
    Кличко ныл там с утра, по ходу его нытьё услышали))
    В таком случае предлагаю вам следующий раз проводить матчи в Марике, или может сразу в Донецке?)
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 21:04
    +4
    Frankov, 17.03.2021 21:00
    Я надеюсь,ты с Кипра строчишь?
    Вы как бомжи, по всей стране шатаетесь, нигде ничего не нравится и еще и права свои качаете, домой, в Мариуполь и принимайте там Рому
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 21:02
    +4
    Frankov, 17.03.2021 20:57
    Ты полный дебил?Зрителей запрещает этинзон по команде жмуркиса,а виноватШахтер?
    Деб...л, в Киеве просто заболеваемость растет. На вашу Дырку ордловскую всем по...й.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 21:02
    +3
    Frankov, 17.03.2021 20:57
    Ты полный дебил?Зрителей запрещает этинзон по команде жмуркиса,а виноватШахтер?
    Тупорылый, кроты лишь пытаются спасти всеми способами свою подмоченную репутацию.
    На всех последних матчах, когда присутствовали зрители, кроты увидели, кто за кого здесь болеет!
    А завтра это могла увидеть и вся Европа!
    Ты можешь здесь хоть 1000 своих лживых постов написать и сказать на белое чёрное!
    Всё становится ясно при трансляции!
    Вам надо или звук глушить, как это в раше делают. Или зрителей не пускать на стадион.
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.03.2021 20:55
    +3
    Frankov, 17.03.2021 20:48
    А ведь люди заранее предупреждали что жмуркисы гадить будут-Виталик! Садись, два!
    «На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - 35000. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», - сказал Кличко.
    70 000 мест. 30% - это 21 000 зрителей. Кто-то (а мы понимаем кто) подставляет мера своими темниками. Не перед Брюгге... не перед Вильереалом... ситуация никого не смущала, а тут: «вторая Буковель».
    Пешка. Мер - пешка. А главное, эти «гроссмейстеры» не против кротов, они против сборной воюют. В который раз... Су...ркисы...
    Я б на вашем месте вообще помалкивал про Суркисов, что то не устраивают, go home в Мариуполь
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:17
    +2
    Frankov, 17.03.2021 21:00
    Я надеюсь,ты с Кипра строчишь?
    да с самой кипрской конторы SCM Limited - главного спонсора бомжепомойки донецкой фека шахтер мариуполь
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:14
    +2
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    Разница в том, что из 11 тысяч 10 - болело за Маккаби, а не за беженцев.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 20:59
    +2
    adidas777, 17.03.2021 20:55
    Так понятно почему.
    Что бы не опозориться на всю Европу.
    Матч Рома ДК прошёл бы по такому же сценарию, как матч Шахтёр - Десна
    Где весь матч, скандировали только динамовские заряды на трибунах!!!
    Матч Рома - Шахтёр прошёл бы под аккомпанемент киевлян, которые болеют только за один клуб!
    И этот клуб Динамо Киев!
    Кротам здесь не рады!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 17.03.2021 21:16
    +1
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    о а шо это за франкинштейн под маской? или ник мад моль лучше переименовать в бледную моль максимилиану?
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:10
    +1
    На Динамо было 12 тысяч на Шахтере 200 (персонал), есть еще вопросы какой клуб самый популярный?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 21:09
    +1
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:07
    Привет Франклин ,что ты там как дела в яготыне твоём рад что на шахту 15 тысяч не придёт ,ну за вас то можно не переживать на вас вобще не ходят с колоса с коволивки приезжают большее на матч чем в Киеве на родное дынамо
    Как ты там, долб...еб, на Рому пошел? Долб...еб, на какую Копанку 15 тысяч, все на Рому пришли бы
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 20:57
    +1
    Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 20:55
    АК228, как ты думаешь, люди не понимают, что ты копируешь чужие аккаунты и общаешься сам с собой?)))
    Оно на всю голову отмороженное...
    Жизнь в ордло - напрочь истребляет что либо человеческое и разумное!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 20:55
    +1
    Dуnamo-s-Dnеpra, 17.03.2021 20:53
    Не переживай за меня не надо , нам пополняют интернет и кормят уже два раза в сутки,даже мои любимые бутерброды с шпротами дают
    АК228, как ты думаешь, люди не понимают, что ты копируешь чужие аккаунты и общаешься сам с собой?)))
    Ссылка
    Денис Гущин
      Денис Гущин, 17.03.2021 20:48
    +1
    Правильно, в Мариуполе им место
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 20:35
    +1
    К этому всё шло. Киев уже одной ногой в красной карантинной зоне. Скоро локдаун будет. Сейчас уж точно не до футбола со зрителями
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 21:19
    0
    AK_228, 17.03.2021 21:16
    Тупоролое, доказательства в студию
    Посмотри матч. Посмотри матч с Десной. С какого перепугу в Киеве должны болеть за вражескую команду? Или в Риме будут болеть за Милан, а в Ливерпуле за Манчестеры? У колорадов есть кучка беженцев, которых они возят на матчи
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 21:14
    0
    MaD_MoLE, 17.03.2021 21:13
    На макаби было 11 почти,а вы дно раз в пять лет проходите в евровесну на вильяреал собрали на 1,5 тысячи больше в родном мля Киеве позорники мля
    Ты как из под бана вылез? А-ну обратно. Тут люди же!
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 17.03.2021 21:02
    0
    Frankov, 17.03.2021 20:48
    А ведь люди заранее предупреждали что жмуркисы гадить будут-Виталик! Садись, два!
    «На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - 35000. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», - сказал Кличко.
    70 000 мест. 30% - это 21 000 зрителей. Кто-то (а мы понимаем кто) подставляет мера своими темниками. Не перед Брюгге... не перед Вильереалом... ситуация никого не смущала, а тут: «вторая Буковель».
    Пешка. Мер - пешка. А главное, эти «гроссмейстеры» не против кротов, они против сборной воюют. В который раз... Су...ркисы...
    ага потому что никто с киевских не пошёл бы на матч (зная о эпидемии) а вы со всех уголков автобусами везёте а потом эту корону опять по всей Украине разнести и скоко будет больных по стране АААААААА
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.03.2021 20:59
    0
    Интересно, а сколько уже автобусов с проплаченным планктоном едет в столицу?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.03.2021 20:58
    0
    Пусть спасибо скажут мэру. Не будут освистаны с трибун
    Ссылка
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