Матч Шахтер – Рома пройдет без зрителей на трибунах

Как стало известно Sport.ua, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома» пройдет при пустых трибунах.
Ранее «Шахтер» получил разрешение на проведение матча со зрителями на трибунах. В клубе ожидали, что поединок посетят 14 тысяч болельщиков.
Причина, по которой матч пройдет без зрителей, не называется, но, скорее всего, дело в ухудшении эпидемической ситуации в Украине.
Матч «Шахтер» - «Рома» пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:55 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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3:0 в запасе душу греют.
На всех последних матчах, когда присутствовали зрители, кроты увидели, кто за кого здесь болеет!
А завтра это могла увидеть и вся Европа!
Ты можешь здесь хоть 1000 своих лживых постов написать и сказать на белое чёрное!
Всё становится ясно при трансляции!
Вам надо или звук глушить, как это в раше делают. Или зрителей не пускать на стадион.
На всех последних матчах, когда присутствовали зрители, кроты увидели, кто за кого здесь болеет!
А завтра это могла увидеть и вся Европа!
Ты можешь здесь хоть 1000 своих лживых постов написать и сказать на белое чёрное!
Всё становится ясно при трансляции!
Вам надо или звук глушить, как это в раше делают. Или зрителей не пускать на стадион.
«На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - 35000. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», - сказал Кличко.
70 000 мест. 30% - это 21 000 зрителей. Кто-то (а мы понимаем кто) подставляет мера своими темниками. Не перед Брюгге... не перед Вильереалом... ситуация никого не смущала, а тут: «вторая Буковель».
Пешка. Мер - пешка. А главное, эти «гроссмейстеры» не против кротов, они против сборной воюют. В который раз... Су...ркисы...
Что бы не опозориться на всю Европу.
Матч Рома ДК прошёл бы по такому же сценарию, как матч Шахтёр - Десна
Где весь матч, скандировали только динамовские заряды на трибунах!!!
И этот клуб Динамо Киев!
Кротам здесь не рады!
Жизнь в ордло - напрочь истребляет что либо человеческое и разумное!
«На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - 35000. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», - сказал Кличко.
70 000 мест. 30% - это 21 000 зрителей. Кто-то (а мы понимаем кто) подставляет мера своими темниками. Не перед Брюгге... не перед Вильереалом... ситуация никого не смущала, а тут: «вторая Буковель».
Пешка. Мер - пешка. А главное, эти «гроссмейстеры» не против кротов, они против сборной воюют. В который раз... Су...ркисы...
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