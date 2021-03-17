В Шахтере ожидают 14 тысяч болельщиков на матче против Ромы

Ответный поединок состоится 18 марта на НСК «Олимпийский»

  • 17.03.2021 10:39
  • 788 просмотров
  • 13 комментариев
В Шахтере ожидают 14 тысяч болельщиков на матче против Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Коммерческий директор ФК «Шахтер» Дмитрий Кириленко рассказал о подготовке к предстоящему поединку с «Ромой» и ожиданиях от проведения игры со зрителями.

– Дмитрий, сколько зрителей ожидается на матче с «Ромой»? Будет ли это рекордом текущего сезона? 
– Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК «Олимпийский»), мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум. 
 
– Все ли билеты уже проданы?
– Еще нет, и сейчас есть последняя возможность приобрести билеты. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с «Ромой», чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.
 
– Каких мер предосторожности стоит придерживаться болельщикам?
– В соответствии с протоколом УЕФА «Возвращение к игре» и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК «Олимпийский» будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке.

Матч «Шахтер» – «Рома» состоится в четверг, 18 марта, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Denmark1107
      Denmark1107, 17.03.2021 12:10
    0
    Владислав Антонов, 17.03.2021 11:59
    На матчі Україна-Німеччина стюарди слідкували за розсадкою фанатів і вимагали носити маски.
    На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
    У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
    Владиславе, про яке там слідкування може йти мова, коли під час звичайного стану ситуації стюарди ледь присікають куріння потайки. Хіба ж за всім навколишнім прослідкуєш, коли людські голови завжди самі собі створюють проблеми. Щоб переконатись у такому, достатньо проїхатись у Метро або Маршрутці
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.03.2021 11:59
    0
    На матчі Україна-Німеччина стюарди слідкували за розсадкою фанатів і вимагали носити маски.
    На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
    У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:44
    +2
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:05
    Ты с...ка голубая Евгения не ходило на футбол никогда в жизни и не ходи и завали хавала своё лошок ..смотри футбол и дальше по подвалам по баням и по нетрадиционым клубам как ты любишь
    Бабка пенсию спрятала надежнее чем обычно, и ты не похмелился с утра ? Или чего такой злой ?
    ——
    Как ты по Гугл картам на футбол я не ходил , это извращение какое-то как по мне
    Давай 🐓, расскажи нам как ты ходишь на Олимпийский, а мы с тебя посмейся , ведь все знают , что ты старый неудачник с оккупированных территорий , который живет за счёт пенсии своей бабки
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 11:21
    -2
    Nashwill, 17.03.2021 11:16
    А якого хера ти тут позоришся? Думаєш,ще не всі знають,що ти гівножуй? Надіюся,що твоя іржава кодла і на Олімпійському сосне.
    Та ні, цим займаєшся тільки ти. Тому вся відповідальність на тобі, посмокуй і надалі
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 11:20
    -3
    Bismuth, 17.03.2021 11:03
    Это самая популярная команда страны.
    И вот именно тогда нужно было начинать профилактические мероприятия! И никаких зрителей. А теперь поезд ушёл. Вирусоносители разъехались по регионам неделю назад...
    На матче 1/8-й финала Лиги Европы "Динамо" -"Вильярреал", который проходил на НСК "Олимпийский", присутствовал 12 751 болельщик.
    Трудно представить себе прогрессию.
    Вот честно, пусть хоть бы Колос играл, я всё равно был бы против болельщиков на матчах - сейчас, против. Не глядя на клубы, соперников. Считаю, что не правильно это всё.. тем более с нашей то медициной
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 17.03.2021 11:16
    +3
    Alexander Киев, 17.03.2021 10:52
    Вообще непонятно, зачем и Дно киевское там позорилось.. когда вся Европа без болельщиков играет
    А якого хера ти тут позоришся? Думаєш,ще не всі знають,що ти гівножуй? Надіюся,що твоя іржава кодла і на Олімпійському сосне.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 11:05
    -4
    Wildcat, 17.03.2021 10:46
    Киев лидер по количеству заболевших
    1121 человек .
    Кличко , где ты там , какие матчи.
    Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
    Однозначно при пустых трибунах играть .
    Ты с...ка голубая Евгения не ходило на футбол никогда в жизни и не ходи и завали хавала своё лошок ..смотри футбол и дальше по подвалам по баням и по нетрадиционым клубам как ты любишь
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 11:03
    -3
    Alexander Киев, 17.03.2021 10:52
    Вообще непонятно, зачем и Дно киевское там позорилось.. когда вся Европа без болельщиков играет
    Это самая популярная команда страны.
    И вот именно тогда нужно было начинать профилактические мероприятия! И никаких зрителей. А теперь поезд ушёл. Вирусоносители разъехались по регионам неделю назад...
    На матче 1/8-й финала Лиги Европы "Динамо" -"Вильярреал", который проходил на НСК "Олимпийский", присутствовал 12 751 болельщик.
    Трудно представить себе прогрессию.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 10:59
    -3
    Dmytro Dmytro, 17.03.2021 10:53
    Кияни ви йдете на тих хто хоче прибрати з Олімпійського ваших легенд...Майте СОВІСТЬ!!! НЕ ГАНЬБІТЬСЯ!!!
    С удовольствием помогу " прибрати "
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 10:53
    +1
    Кияни ви йдете на тих хто хоче прибрати з Олімпійського ваших легенд...Майте СОВІСТЬ!!! НЕ ГАНЬБІТЬСЯ!!!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:53
    -2
    "в течение всего матча носить маски"
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 10:52
    -9
    Вообще непонятно, зачем и Дно киевское там позорилось.. когда вся Европа без болельщиков играет
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:46
    0
    Киев лидер по количеству заболевших
    1121 человек .
    Кличко , где ты там , какие матчи.
    Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
    Однозначно при пустых трибунах играть .
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 17.03.2021 11:16
    +3
    Alexander Киев, 17.03.2021 10:52
    Вообще непонятно, зачем и Дно киевское там позорилось.. когда вся Европа без болельщиков играет
    А якого хера ти тут позоришся? Думаєш,ще не всі знають,що ти гівножуй? Надіюся,що твоя іржава кодла і на Олімпійському сосне.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:44
    +2
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:05
    Ты с...ка голубая Евгения не ходило на футбол никогда в жизни и не ходи и завали хавала своё лошок ..смотри футбол и дальше по подвалам по баням и по нетрадиционым клубам как ты любишь
    Бабка пенсию спрятала надежнее чем обычно, и ты не похмелился с утра ? Или чего такой злой ?
    ——
    Как ты по Гугл картам на футбол я не ходил , это извращение какое-то как по мне
    Давай 🐓, расскажи нам как ты ходишь на Олимпийский, а мы с тебя посмейся , ведь все знают , что ты старый неудачник с оккупированных территорий , который живет за счёт пенсии своей бабки
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 10:53
    +2
    Кияни ви йдете на тих хто хоче прибрати з Олімпійського ваших легенд...Майте СОВІСТЬ!!! НЕ ГАНЬБІТЬСЯ!!!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.03.2021 12:10
    0
    Владислав Антонов, 17.03.2021 11:59
    На матчі Україна-Німеччина стюарди слідкували за розсадкою фанатів і вимагали носити маски.
    На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
    У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
    Владиславе, про яке там слідкування може йти мова, коли під час звичайного стану ситуації стюарди ледь присікають куріння потайки. Хіба ж за всім навколишнім прослідкуєш, коли людські голови завжди самі собі створюють проблеми. Щоб переконатись у такому, достатньо проїхатись у Метро або Маршрутці
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.03.2021 11:59
    0
    На матчі Україна-Німеччина стюарди слідкували за розсадкою фанатів і вимагали носити маски.
    На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
    У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:46
    0
    Киев лидер по количеству заболевших
    1121 человек .
    Кличко , где ты там , какие матчи.
    Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
    Однозначно при пустых трибунах играть .
    Ссылка
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