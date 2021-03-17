В Шахтере ожидают 14 тысяч болельщиков на матче против Ромы

Коммерческий директор ФК «Шахтер» Дмитрий Кириленко рассказал о подготовке к предстоящему поединку с «Ромой» и ожиданиях от проведения игры со зрителями.
– Дмитрий, сколько зрителей ожидается на матче с «Ромой»? Будет ли это рекордом текущего сезона?
– Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК «Олимпийский»), мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум.
– Все ли билеты уже проданы?
– Еще нет, и сейчас есть последняя возможность приобрести билеты. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с «Ромой», чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.
– Каких мер предосторожности стоит придерживаться болельщикам?
– В соответствии с протоколом УЕФА «Возвращение к игре» и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК «Олимпийский» будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке.
Матч «Шахтер» – «Рома» состоится в четверг, 18 марта, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
——
Как ты по Гугл картам на футбол я не ходил , это извращение какое-то как по мне
Давай 🐓, расскажи нам как ты ходишь на Олимпийский, а мы с тебя посмейся , ведь все знают , что ты старый неудачник с оккупированных территорий , который живет за счёт пенсии своей бабки
И вот именно тогда нужно было начинать профилактические мероприятия! И никаких зрителей. А теперь поезд ушёл. Вирусоносители разъехались по регионам неделю назад...
На матче 1/8-й финала Лиги Европы "Динамо" -"Вильярреал", который проходил на НСК "Олимпийский", присутствовал 12 751 болельщик.
Трудно представить себе прогрессию.
1121 человек .
Кличко , где ты там , какие матчи.
Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
Однозначно при пустых трибунах играть .
И вот именно тогда нужно было начинать профилактические мероприятия! И никаких зрителей. А теперь поезд ушёл. Вирусоносители разъехались по регионам неделю назад...
На матче 1/8-й финала Лиги Европы "Динамо" -"Вильярреал", который проходил на НСК "Олимпийский", присутствовал 12 751 болельщик.
Трудно представить себе прогрессию.
1121 человек .
Кличко , где ты там , какие матчи.
Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
Однозначно при пустых трибунах играть .
——
Как ты по Гугл картам на футбол я не ходил , это извращение какое-то как по мне
Давай 🐓, расскажи нам как ты ходишь на Олимпийский, а мы с тебя посмейся , ведь все знают , что ты старый неудачник с оккупированных территорий , который живет за счёт пенсии своей бабки
На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
На матчах Динамо-Ювентус і Динамо-Вільяреал такого не було і близько.
У чому складність дотримуватися цих простих правил - я не розумію. От і маємо те що маємо.
1121 человек .
Кличко , где ты там , какие матчи.
Со всех областей завтра « болельщиков» автобусами подвозят, а нам потом это разгребать:
Однозначно при пустых трибунах играть .
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