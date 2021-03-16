ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины перенесены из Львова

УАФ потвердила перенос на НСК Олимпийский

  • 16.03.2021 17:13
  • 1254 просмотра
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины перенесены из Львова
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что по итогам заседания было принято решение перенести матчи отбора ЧМ-2022 сборной Украины против Финляндии и Казахстана.

Как сообщалось ранее, игры должны были пройти во Львове, но состоятся в Киеве на НСК Олимпийский. Перенос связан с коронавирусной ситуацией во Львове и области.

Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.

Отбор к ЧМ-2022 команда Андрея Шевченко начнет 24 марта выездным матчем против Франции.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 18:01
    0
    браво кличко---он сказал что игры с зрителями---будет второй буковель
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 17:37
    -3
    Блин,мандраж у НАС(болельщиков),представте что в голове у футбол стов. Так что более за наших и держим кулаки!!!!
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.03.2021 17:34
    +4
    Піпець. Арена Львів відмовила в проведенні як мінімум 2-х матчів (а це реальний дохід арени), щоб підготуватися до ігор збірної (за які їм знову ж таки мали заплатити бабло), а тут УАФ їх практично кинули...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2021 17:21
    -7
    Отличное решение большинство игроков сборной живёт и тренируется в Киеве,поэтому никуда не нужно ехать и лучше можно к играм подготовиться
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    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 17:19
    +1
    zelia73, 16.03.2021 17:18
    а на каком основании львов и бомжи будут играть в харькове---сбу поле уже не потрибно
    см мой пост
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:18
    +4
    а на каком основании львов и бомжи будут играть в харькове---сбу поле уже не потрибно
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 16.03.2021 17:18
    +5
    До 28 і в Києві буде не весело. Це факт. Хоч би наша УАФ в черговий раз не обкакалась.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 17:15
    +5
    Какие же вы пролохметовские твари павелкинские бандиты...
    Бог все видит, ВСЕ из страны не удерут
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 16.03.2021 17:18
    +5
    До 28 і в Києві буде не весело. Це факт. Хоч би наша УАФ в черговий раз не обкакалась.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 17:15
    +5
    Какие же вы пролохметовские твари павелкинские бандиты...
    Бог все видит, ВСЕ из страны не удерут
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.03.2021 17:34
    +4
    Піпець. Арена Львів відмовила в проведенні як мінімум 2-х матчів (а це реальний дохід арени), щоб підготуватися до ігор збірної (за які їм знову ж таки мали заплатити бабло), а тут УАФ їх практично кинули...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:18
    +4
    а на каком основании львов и бомжи будут играть в харькове---сбу поле уже не потрибно
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 17:19
    +1
    zelia73, 16.03.2021 17:18
    а на каком основании львов и бомжи будут играть в харькове---сбу поле уже не потрибно
    см мой пост
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 18:01
    0
    браво кличко---он сказал что игры с зрителями---будет второй буковель
    Ссылка
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