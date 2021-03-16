ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины перенесены из Львова

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что по итогам заседания было принято решение перенести матчи отбора ЧМ-2022 сборной Украины против Финляндии и Казахстана.

Как сообщалось ранее, игры должны были пройти во Львове, но состоятся в Киеве на НСК Олимпийский. Перенос связан с коронавирусной ситуацией во Львове и области.

Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.

Отбор к ЧМ-2022 команда Андрея Шевченко начнет 24 марта выездным матчем против Франции.