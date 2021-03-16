ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины перенесены из Львова

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что по итогам заседания было принято решение перенести матчи отбора ЧМ-2022 сборной Украины против Финляндии и Казахстана.
Как сообщалось ранее, игры должны были пройти во Львове, но состоятся в Киеве на НСК Олимпийский. Перенос связан с коронавирусной ситуацией во Львове и области.
Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.
Отбор к ЧМ-2022 команда Андрея Шевченко начнет 24 марта выездным матчем против Франции.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Бог все видит, ВСЕ из страны не удерут
Бог все видит, ВСЕ из страны не удерут
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.