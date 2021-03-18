ОФИЦИАЛЬНО. Динамо требует отлучить Лучано Лучи от футбола

Киевский клуб крайне недоволен высказываниями главы Комитета арбитров УАФ

  • 18.03.2021 15:05
  • 2612 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо требует отлучить Лучано Лучи от футбола
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» обратилось в Комитет по этике и честной игре УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи.

«Данным заявлением ФК «Динамо» Киев обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с целью провести проверку нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Предоставляем в открытый доступ полный текст заявления, с которым ФК «Динамо» обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ», — пишет официальный сайт «Динамо», приводя текст заявления.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 15:35
    +1
    наконец-то сурок разродился---давно пора
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 18.03.2021 15:34
    -2
    Ну вот и заказчик нарисовался.
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    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 18.03.2021 15:30
    +3
    Ну,якщо Динамо вже включилося то так просто це вже не зможуть залишити! Якщо на Олімпік не зважали то тут зовсім інший рівень і проігнорувати, думаю, не вийде!
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 18.03.2021 15:30
    0
    Футбол в квадрате, 18.03.2021 15:22
    Так Луччи еще и Алиева оскорблял?! Ну все, ждем еще один видос-разоблачение от Кента!
    это будет ТОП)))
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:28
    0
    Maslyaspor, 18.03.2021 15:17
    Мені цікаво коли вже почне пєрдак підпікати у Луччі , а то він щось дуже спокійний.
    Ніколи. Їм тупо похєр на всіх. Тому вони зажерлись і продають результати матчів.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.03.2021 15:22
    +2
    Так Луччи еще и Алиева оскорблял?! Ну все, ждем еще один видос-разоблачение от Кента!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 15:21
    +5
    І не тільки Динамо вимагає. Геть з України!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 18.03.2021 15:17
    +4
    Мені цікаво коли вже почне пєрдак підпікати у Луччі , а то він щось дуже спокійний.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 15:21
    +5
    І не тільки Динамо вимагає. Геть з України!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 18.03.2021 15:17
    +4
    Мені цікаво коли вже почне пєрдак підпікати у Луччі , а то він щось дуже спокійний.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 18.03.2021 15:30
    +3
    Ну,якщо Динамо вже включилося то так просто це вже не зможуть залишити! Якщо на Олімпік не зважали то тут зовсім інший рівень і проігнорувати, думаю, не вийде!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.03.2021 15:22
    +2
    Так Луччи еще и Алиева оскорблял?! Ну все, ждем еще один видос-разоблачение от Кента!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 15:35
    +1
    наконец-то сурок разродился---давно пора
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 18.03.2021 15:30
    0
    Футбол в квадрате, 18.03.2021 15:22
    Так Луччи еще и Алиева оскорблял?! Ну все, ждем еще один видос-разоблачение от Кента!
    это будет ТОП)))
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:28
    0
    Maslyaspor, 18.03.2021 15:17
    Мені цікаво коли вже почне пєрдак підпікати у Луччі , а то він щось дуже спокійний.
    Ніколи. Їм тупо похєр на всіх. Тому вони зажерлись і продають результати матчів.
    Ссылка
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