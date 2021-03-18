ОФИЦИАЛЬНО. Динамо требует отлучить Лучано Лучи от футбола

Киевское «Динамо» обратилось в Комитет по этике и честной игре УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи.
«Данным заявлением ФК «Динамо» Киев обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с целью провести проверку нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Предоставляем в открытый доступ полный текст заявления, с которым ФК «Динамо» обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ», — пишет официальный сайт «Динамо», приводя текст заявления.
Источник — ФК Динамо Киев
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