Брюгге выкупил Соболя у Шахтера, подписав с ним контракт до 2024 года

Бельгийский «Брюгге» воспользовался опцией на выкуп у «Шахтера» контракта левого защитника Эдуарда Соболя, который с лета 2019 года выступал в команде на правах аренды.

Несмотря на то, что официально о сделке бельгийская сторона не сообщала, информация о новом статусе Соболя стала достоянием общественности после того, как «Брюгге» опубликовал заявление о дополнительной эмиссии акций клуба. В данном документе Соболь указывается игроком команды, с которым у «черно-синих» действующий контракт еще на три года, то есть до лета 2024-го.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» от второй аренды Соболя в «Брюгге» получил 1 миллион евро, а бельгийский клуб сохранил возможность на выкуп украинца за 3-4 миллиона.

В текущем сезоне на счету Соболя 28 матчей, 1 гол и 5 ассистов во всех турнирах за «Брюгге».