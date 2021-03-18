Итальянские скауты просматривали двух игроков Динамо

На игроков «Динамо» есть спрос в Италии

  • 18.03.2021 17:58
  • 3178 просмотров
  • 1 комментарий
Итальянские скауты просматривали двух игроков Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Неделю назад скауты из Италии посетили первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» - «Вильярреал» (0:2).

По информации «Динамомании», они просматривали двух защитников – Илью Забарного и Виталия Миколенко. Также они хотели понаблюдать за Владиславом Супрягой и Денисом Поповым, однако они участия в матче не принимали.

При этом не известно, какой именно итальянский клуб представляют скауты, которые просматривали игроков «Динамо». Сегодня, 18 марта, «Динамо» проведет ответный матч против «Вильярреала».

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 18:10
    +1
    Супряга еще сырой, а насчет остальных итальянцы правы.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 18:10
    +1
    Супряга еще сырой, а насчет остальных итальянцы правы.
    Ссылка
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