Итальянские скауты просматривали двух игроков Динамо

Неделю назад скауты из Италии посетили первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» - «Вильярреал» (0:2).

По информации «Динамомании», они просматривали двух защитников – Илью Забарного и Виталия Миколенко. Также они хотели понаблюдать за Владиславом Супрягой и Денисом Поповым, однако они участия в матче не принимали.

При этом не известно, какой именно итальянский клуб представляют скауты, которые просматривали игроков «Динамо». Сегодня, 18 марта, «Динамо» проведет ответный матч против «Вильярреала».