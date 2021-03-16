Фьюри и Джошуа подписали контракт, Олимпик обратился к КДК по поводу Лучи

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 марта.

1. Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя. Противостояние двух британских суперзвезд все же состоится.

2. Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков? Донецкий клуб обратился с официальным заявлением в федерацию.

3. Игорь СУРКИС: «С Вильярреалом мало шансов, но чудеса происходят». Президент «Динамо» - о выступлении команды в Лиге Европы.

4. ФОТО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в Вест Хэме после травмы. Из-за травмы колена, полученной в феврале, хавбек пропустил 5 матчей.

5. 767 матчей. Месси повторил грандиозный рекорд Хави в Барселоне. Аргентинец во всех соревнованиях забил 659 голов и отдал 262 голевых передачи.

6. Экс-ассистент Луческу: «Не понимал, с какой целью Шахтер приехал в Рим». Бывший тренер «Шахтера» не верит в способность «горняков» пройти «Рому» в Лиге Европы.

7. Пандемия поражений. Почему наши боксеры стали чаще проигрывать. Лев Кравцив разбирается в причинах неудач.

8. Львов сыграет с Шахтером в Харькове. Поединок 19-го тура УПЛ состоится на ОСК «Металлист».

9. Бешеные деньги. Стало известно, сколько Джошуа и Фьюри получат за бой. Гонорар за первый бой составит примерно 100 млн фунтов стерлингов каждому.

10. Один из лучших бомбардиров УПЛ вызван в сборную Азербайджана. В нынешнем сезоне Анатолий Нуриев забил 8 мячей за «Минай».