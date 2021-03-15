ФОТО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в Вест Хэме после травмы

Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам после травмы.
Из-за травмы колена, полученной 9 февраля, хавбек пропустил 5 последних матчей «молотобойцев» в Английской Премьер-лиге.
Полузащитник вошел в расширенный список Андрея Шевченко для мартовских матчей сборной Украины. Вингер во всех турнирах сезона провел за «Вест Хэм» 21 матч и забил 3 гола.
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Источник — ФК Вест Хэм
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