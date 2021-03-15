Игорь СУРКИС: «С Вильярреалом мало шансов, но чудеса происходят»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (18 марта):

«Мы хотели достойно выступить на этой стадии Лиги Европы, которая еще не закончилась. Я верю, что ребята будут бороться до конца.

Будет очень сложно и у нас мало шансов, но чудеса происходят, если есть желание достичь результата. Не знаю, как оно будет в Испании, но еще 8 месяцев назад никто не верил, что команда будет там, где она сейчас.

Я надеюсь, что каждая игра, в которой играют молодые футболисты Забарный, Сирота, Попов, Шапаренко и тот же Цыганков, даст им опыт. Опыт, который сделает их сильнее. У них есть перспектива вырасти в больших футболистов, и самое главное – создание хорошей боеспособной команды».

Напомним, первый матч с «Вильярреалом» «Динамо» дома проиграло 0:2.