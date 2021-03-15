Игорь СУРКИС: «С Вильярреалом мало шансов, но чудеса происходят»

Президент «Динамо» - о выступлении команды в Лиге Европы

  • 15.03.2021 19:56
  • 986 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь СУРКИС: «С Вильярреалом мало шансов, но чудеса происходят»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (18 марта):

«Мы хотели достойно выступить на этой стадии Лиги Европы, которая еще не закончилась. Я верю, что ребята будут бороться до конца.

Будет очень сложно и у нас мало шансов, но чудеса происходят, если есть желание достичь результата. Не знаю, как оно будет в Испании, но еще 8 месяцев назад никто не верил, что команда будет там, где она сейчас.

Я надеюсь, что каждая игра, в которой играют молодые футболисты Забарный, Сирота, Попов, Шапаренко и тот же Цыганков, даст им опыт. Опыт, который сделает их сильнее. У них есть перспектива вырасти в больших футболистов, и самое главное – создание хорошей боеспособной команды».

Напомним, первый матч с «Вильярреалом» «Динамо» дома проиграло 0:2.

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Источник — FootballHub

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2021 20:28
    0
    Надо выходить с хорошим настроем на игру , чтобы громко хлопнуть дверью и плевать на то что думает Вильярреал.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.03.2021 20:22
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    О чем наверняка жалеет Суркис, что не взял Луческу сразу после Реброва
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    olexyn
    online
      olexyn, 15.03.2021 20:14
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 20:10
    Где трансферы ?
    де,де... ну, зробили трансфер Артема Кравця. Він стабільно забиває, штампує голи
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:10
    +1
    Где трансферы ?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2021 20:08
    0
    чудо можливе якби був як мінімум 1 хороший нападник. коротше, трансфери будуть - буде чудо. у мене теж враження, як і в багатьох болільниківщо Мірча витискає з поточного складу максимум.
    ну і я би награвав у рамці Нещерета.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.03.2021 20:03
    0
    Коротко: навряд ли, но попробуем.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.03.2021 20:22
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    О чем наверняка жалеет Суркис, что не взял Луческу сразу после Реброва
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 15.03.2021 20:14
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 20:10
    Где трансферы ?
    де,де... ну, зробили трансфер Артема Кравця. Він стабільно забиває, штампує голи
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:10
    +1
    Где трансферы ?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2021 20:28
    0
    Надо выходить с хорошим настроем на игру , чтобы громко хлопнуть дверью и плевать на то что думает Вильярреал.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2021 20:08
    0
    чудо можливе якби був як мінімум 1 хороший нападник. коротше, трансфери будуть - буде чудо. у мене теж враження, як і в багатьох болільниківщо Мірча витискає з поточного складу максимум.
    ну і я би награвав у рамці Нещерета.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.03.2021 20:03
    0
    Коротко: навряд ли, но попробуем.
    Ссылка
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