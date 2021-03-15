Львов сыграет с Шахтером в Харькове

Свой следующий календарный поединок УПЛ «Львов» проведет против донецкого «Шахтера». По предварительной договоренности сторон, матч состоится в Харькове.
В 19-м туре УПЛ «Львов» должен был в родных стенах принимать действующих чемпионов Украины. Но противостояния во Львове не будет. «Арену Львов», на которой «Львов» проводит свои домашние игры в текущем сезоне, готовят к встречам национальной сборной Украины.
По соглашению команд, поединок примет ОСК «Металлист». Номинальным хозяином остается ПФК «Львов». Матч состоится в воскресенье, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Матчи молодежной и юношеской команд состоятся во Львове.
Источник — ФК Львов
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Я про зал
Я про зал
Вы реально в своём маня- мирке живете , или это из методички перл ?
А теперь нет ничего.
Вы реально в своём маня- мирке живете , или это из методички перл ?
Я про зал
Я про зал
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