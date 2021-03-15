Львов сыграет с Шахтером в Харькове

Поединок 19-го тура УПЛ состоится на ОСК «Металлист»

  • 15.03.2021 19:13
  • 1561 просмотр
  • 28 комментариев
Львов сыграет с Шахтером в Харькове
© ФК Львов

Свой следующий календарный поединок УПЛ «Львов» проведет против донецкого «Шахтера». По предварительной договоренности сторон, матч состоится в Харькове.

В 19-м туре УПЛ «Львов» должен был в родных стенах принимать действующих чемпионов Украины. Но противостояния во Львове не будет. «Арену Львов», на которой «Львов» проводит свои домашние игры в текущем сезоне, готовят к встречам национальной сборной Украины.

По соглашению команд, поединок примет ОСК «Металлист». Номинальным хозяином остается ПФК «Львов». Матч состоится в воскресенье, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Матчи молодежной и юношеской команд состоятся во Львове.

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Источник — ФК Львов

(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2021 20:34
    0
    Trasher311987, 15.03.2021 20:03
    Локомотив кстати жив, тот что рядом с ЖД?
    Я про зал
    Очень даже
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 20:30
    -1
    бомбалейло, 15.03.2021 20:18
    Что у дяряво все фаны лохи и цветные получается?
    Здесь не все у них ну большинство процентов 90,ну эти 90 процентов со ста аккаунтами тут строчат .ну есть пару чел и нормальных и то не всегда
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 20:18
    -4
    Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 20:08
    Кому ты пишешь это лох с 20 акаунтами они с 2016 о чемпионства мечтают ,а только на золото по фото смотрят как шахту награждают 4 сезона подряд
    Что у дяряво все фаны лохи и цветные получается?
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 20:16
    -4
    Trasher311987, 15.03.2021 20:02
    Зачем им мини футбол на металлисте , можно сходить в Локомотив на мини футбол в зале
    Зачем на Дяряво на стадион ходить лучше на регби бей беги у вас футбол
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    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 20:13
    -1
    Dynamo-s-Dnepra, 15.03.2021 20:10
    Через 8 игр посмотрим. Чемпионом и обладателем Кубка станет сильнейший
    Шпротяра тупая в лучшем случае будете кубок Лоховский целовать как всегда и серебро грызть
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    Гyдвин
      Гyдвин, 15.03.2021 20:11
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 20:05
    Слишком тонко , он не поймёт
    BlueCat ты тут как тут )))
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 15.03.2021 20:10
    -4
    бомбалейло, 15.03.2021 20:04
    Дяряво из болота без 8 игр серебряное ваше динамо ..
    Через 8 игр посмотрим. Чемпионом и обладателем Кубка станет сильнейший
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 20:08
    -2
    бомбалейло, 15.03.2021 20:04
    Дяряво из болота без 8 игр серебряное ваше динамо ..
    Кому ты пишешь это лох с 20 акаунтами они с 2016 о чемпионства мечтают ,а только на золото по фото смотрят как шахту награждают 4 сезона подряд
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:05
    +1
    Trasher311987, 15.03.2021 20:02
    Зачем им мини футбол на металлисте , можно сходить в Локомотив на мини футбол в зале
    Слишком тонко , он не поймёт
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.03.2021 20:05
    0
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Брось. Львов пока еще не лучший клуб страны. А нынешний Шахтер вообще серый, как и их форма.
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 20:04
    -3
    Dynamo-s-Dnepra, 15.03.2021 19:59
    Кто обладатель Кубка, Суперкубка и без пяти минут чемпион Украины?
    Дяряво из болота без 8 игр серебряное ваше динамо ..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 20:03
    0
    AK_228, 15.03.2021 19:35
    О, можно сходить для разнообразия
    Локомотив кстати жив, тот что рядом с ЖД?
    Я про зал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 20:02
    +2
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Зачем им мини футбол на металлисте , можно сходить в Локомотив на мини футбол в зале
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:02
    +3
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.

    Вы реально в своём маня- мирке живете , или это из методички перл ?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 15.03.2021 19:59
    0
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Кто обладатель Кубка, Суперкубка и без пяти минут чемпион Украины?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    -9
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 19:49
    -5
    Вот это нормально . Погуляют по проспекту Жукова, полюбуются европейским городом.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:47
    -7
    Был Шахтер во Львове - был там топ-футбол, и была Сборная.
    А теперь нет ничего.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 15.03.2021 19:45
    -2
    AK_228, 15.03.2021 19:35
    О, можно сходить для разнообразия
    Это святое дело.
    Ссылка
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 15.03.2021 19:41
    -4
    Дыркафаны дырявые это зрада Чи перемога ,всё же на кону интересы сборной !!А ну-ка чепушили давайте кукарекайте
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.03.2021 19:31
    +6
    А почему так близко от Львова
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 19:28
    +6
    А ближче стадіона не знайшлося? В Луцьку, чи в Тернополі... Чи Шахтарю назва стадіону не підходить?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:02
    +3
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.

    Вы реально в своём маня- мирке живете , или это из методички перл ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 20:02
    +2
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Зачем им мини футбол на металлисте , можно сходить в Локомотив на мини футбол в зале
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 15.03.2021 19:36
    +2
    Шахтёр хотел играть вот Львове палки в колёса суют ублюдки
    Ссылка
    Гyдвин
      Гyдвин, 15.03.2021 20:11
    +1
    Wildcat, 15.03.2021 20:05
    Слишком тонко , он не поймёт
    BlueCat ты тут как тут )))
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:05
    +1
    Trasher311987, 15.03.2021 20:02
    Зачем им мини футбол на металлисте , можно сходить в Локомотив на мини футбол в зале
    Слишком тонко , он не поймёт
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2021 20:34
    0
    Trasher311987, 15.03.2021 20:03
    Локомотив кстати жив, тот что рядом с ЖД?
    Я про зал
    Очень даже
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.03.2021 20:05
    0
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Брось. Львов пока еще не лучший клуб страны. А нынешний Шахтер вообще серый, как и их форма.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 20:03
    0
    AK_228, 15.03.2021 19:35
    О, можно сходить для разнообразия
    Локомотив кстати жив, тот что рядом с ЖД?
    Я про зал
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 15.03.2021 19:59
    0
    ShakhtarUberAlles, 15.03.2021 19:52
    Поздравляю харьковчан с тем, что смогу сходить на лучший клуб страны.
    Кто обладатель Кубка, Суперкубка и без пяти минут чемпион Украины?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 15.03.2021 19:29
    0
    Со зрителями,??
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