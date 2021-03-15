Львов сыграет с Шахтером в Харькове

Свой следующий календарный поединок УПЛ «Львов» проведет против донецкого «Шахтера». По предварительной договоренности сторон, матч состоится в Харькове.

В 19-м туре УПЛ «Львов» должен был в родных стенах принимать действующих чемпионов Украины. Но противостояния во Львове не будет. «Арену Львов», на которой «Львов» проводит свои домашние игры в текущем сезоне, готовят к встречам национальной сборной Украины.

По соглашению команд, поединок примет ОСК «Металлист». Номинальным хозяином остается ПФК «Львов». Матч состоится в воскресенье, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Матчи молодежной и юношеской команд состоятся во Львове.