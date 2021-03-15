Экс-ассистент Луческу: «Не понимал, с какой целью Шахтер приехал в Рим»

Бывший тренер «Шахтера» не верит в способность «горняков» пройти «Рому» в Лиге Европы

  • 15.03.2021 18:27
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Экс-ассистент Луческу: «Не понимал, с какой целью Шахтер приехал в Рим»
© ФК Шахтер. Массимо Уголини

Один из экс-ассистентов Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» Массимо Уголини высказался о первом поединке украинской команды в 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3), а также оценил шансы «горняков» на проход в следующий раунд турнира.

- Остаются ли шансы у «Шахтера» на проход «Ромы»?
- На мой взгляд, после поражения 0:3 в Риме их немного. Но в футболе всегда есть место для чего-то непредсказуемого.

- Игра «Шахтера» не опасна для «Ромы»?
- У них возникают проблемы, когда они встречаются с командами, оказывающими на «горняков» сильное давление и не дающими играть атакующим хавбекам. Игра «Шахтера» строится на ускорениях атакующих полузащитников Марлоса, Тете и Тайсона. Если вы играете очень агрессивно против них, то у «Шахтера» нет другого оружия. Против «Реала» они выиграли, когда у них было десять положительных тестов на COVID-19, тогда сыграли молодые футболисты, и это очень им помогло. Не думаю, что «Шахтер» сумеет повернуть результат, если «Рома» сыграет так же, как в первом матче. По сути, «волки» дома позволили украинцам играть только в зоне между вратарем и центральными защитниками. На мой взгляд, у них нет шансов быть опасными.

- «Шахтер» в нынешней Лиге Европы имеет тенденцию к ухудшению результатов. Почему они столь плохо выступили в Риме?
- Для меня это заслуга «Ромы». В начале матча команда Фонсеки атаковала своими хавбеками двух центрбеков гостей, а центральный нападающий был привязан к Майкону. Это позволило свести игру «Шахтера» к перепасовкам вратаря и центральных защитников. На мой взгляд, тактически матч был прекрасно подготовлен Фонсекой. Меня поразило разное отношение «Шахтера» к этой игре, и матчу Лиги чемпионов против «Интера». Тогда они даже сыграли впятером в обороне. Степаненко, который обычно играет в опорной зоне, играл в защите, между двумя центрбеками. Тогда они сумели квалифицироваться в Лигу Европы. В Риме я не понимал, с какой целью «Шахтер» приехал на матч. Они были неплохи, когда владели мячом, но когда мяч был у «Ромы», «Шахтер» играл очень высоко. По этой причине у Эль-Шаарави было столько моментов. «Горняки» не выглядели аккуратно при игре без мяча. Честно говоря, это был загадочный матч «Шахтера».

- Можно сказать, что «Рома» уже квалифицировалась в четвертьфинал, или будут проблемы?
- На таких стадиях в футболе всегда есть проблемы. Мы наблюдаем со стороны, и можем давать свои оценки. На самом деле, оба соперника сильны, а потому нельзя выходить на поле с легкомыслием. Конечно, после 0:3 «Шахтеру» будет очень сложно, но в футболе нет ничего невозможного. Хотя, если игра будет такой, как в Риме, шансы на успех у украинцев маловероятны. «Шахтер» играл в футбол в последние 15 минут второго тайма и все. Судьбу поединка решила агрессия «Ромы» против атакующих хавбеков соперника. Они не должны позволять этим игрокам получать мяч на скорости, иначе они становятся опасными. Другое оружие «Шахтера» - фланговые защитники Додо и Исмаили. Они также могут быть опасными, потому что хорошо владеют мячом и способны выполнять качественные передачи.

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Источник — Romatube.it

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