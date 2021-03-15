Один из лучших бомбардиров УПЛ вызван в сборную Азербайджана

В нынешнем сезоне Анатолий Нуриев забил 8 мячей за «Минай»

  • 15.03.2021 14:15
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Один из лучших бомбардиров УПЛ вызван в сборную Азербайджана
© ФК Минай. Анатолий Нуриев

24-летний нападающий «Миная» Анатолий Нуриев получил вызов в национальную сборную Азербайджана.

Нуриев отправится в расположение команды 21 марта, сразу после матча 19-го тура украинской Премьер-лиги с «Мариуполем».

В марте сборная Азербайджана проведет 3 поединка: в квалификации чемпионата мира-2022 с Португалией и Сербией, а также контрольный матч с Катаром.

Отметим, что в нынешнем сезоне Нуриев забил 8 мячей в 16 поединках чемпионата Украины и делит с форвардом «Зари» Александром Гладким четвертое-пятое места в бомбардирской гонке. Большинство голов Анатолий забил с пенальти.

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Источник — ФК Минай

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