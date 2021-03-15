Победы Динамо и Шахтера, гандболисты обыграли Фареры, шок во Франции

Главные новости за 14 марта на Sport.ua

  • 15.03.2021 03:30
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Победы Динамо и Шахтера, гандболисты обыграли Фареры, шок во Франции
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 марта.

1. Беспроигрышная серия Зари пала. Динамо одержало победу в Запорожье. Успех киевлянам принесли результативный удар Беседина и чудо-гол Сидорчука.

2. По римскому сценарию. Шахтер уверенно обыграл Десну. Подопечные Луиша Каштру показали, как будут отвечать римской «Роме».

3. Рекорды Экхофф, отстранение Расторгуевса и провал украинцев в спринте. Денис Шаховец выделяет самые интересные события девятого этапа Кубка мира.

4. Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером прежний разрыв – 4 очка. 13–14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

5. Нервный вояж на острова. Сборная Украины удержала победу над Фарерами. «Сине-желтые» едва не упустили победу в матче с Фарерскими островами.

6. Александрия уверенно выиграла у Олимпика, забив по голу в каждом из таймов. Донецкий клуб потерпел уже пятое поражение подряд в Премьер-лиге.

7. Колос в «гостевом» поединке в Коваливке разгромил Мариуполь. Команда Костышина вплотную подобралась к зоне еврокубков.

8. Нове-Место-2021. Норвегия выиграла смешанную эстафету, Украина – пятая. Норвежцам не было равных как на лыжне, так и на огневых рубежах.

9. Шок во Франции. Ди Мария заменен: его дом ограблен, жена и дети были внутри. «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение дома от «Нанта» со счетом 1:2.

10. НБА. Лэнь оформил 10+6, Вашингтон уступил Милуоки, Бруклин обыграл Детройт. Украинский центровой вернулся в стартовый состав «Уизардс».

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Источник — Sport.ua

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