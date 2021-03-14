18-й тур
Александрия
2 : 0
Олимпик Д
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия уверенно выиграла у Олимпика, забив по голу в каждом из таймов

Донецкий клуб потерпел уже пятое поражение подряд в Премьер-Лиге

  • 14.03.2021 21:25
  • 753 просмотра
  • 7 комментариев
Александрия уверенно выиграла у Олимпика, забив по голу в каждом из таймов
© ФК Александрия

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Александрии» Владимир Шаран сделал некоторые изменения в стартовом составе. Вместо Шастала и Мельника на поле вышли Лучкевич и Устименко. Наставник «Олимпика» Юрий Калитвинцев тоже сделал кадровые ротации. Вместо дисквалифицированных Бабенка и Тейшейры, а также Снурницина в игру вступили Альваренга, Драме и Романовский. Перед началом матча все присутствовавшие минутой молчания почтили память бывшего главного тренера «Александрии» Романа Покоры, который недавно ушел из жизни.

Хозяева поля уже в дебюте игры создали два опасных момента у ворот. гостей. Сначала вратарь Халими под прессингом соперника передержал мяч и едва не «привез» себе гол. А потом после розыгрыша углового Банада головой пробил над перекладиной ворот «Олимпика». На завершающей стадии атаки не хватило также точности ударам Лучкевича и Дубры, а удар Третьякова пришелся по центру ворот, где и находился вратарь олимпийцев.

Гости также при первой возможности пытались организовать фланговые контратаки. Одна из них завершилась навесной передачей Лебеденка и мяч рикошетом от перекладины покинул поле. Зато хозяева поля сумели открыть счет. После углового удара Вантуха высокий защитник Бондаренко опередил соперников и пробил мимо вратаря, забив уже 3-й гол в текущем чемпионате, а вообще 5-й в УПЛ.

Насыщенной на события была и концовка первого тайма. Сначала хватается за голову Ситало, который ударом сходу пробивал под перекладину ворот и Халими в броске перевел мяч на угловой. Вскоре после навесной передачи от Ситало рядом с рамкой ворот пробил головой Вантух. И за несколько секунд до перерыва Третьяков пробил со стандарта в створ ворот и вратарь не без проблем отбил мяч на угловой.

Второй тайм также активнее начали александрийцы, которым при этом не хватало точных завершающих ударов. В частности, после передачи Третьякова неприкрытый Лучкевич с ударной позиции пробил выше ворот. Мог отличиться и Гречишкин, который издалека пробивал под перекладину и Халими снова спасает ворота, переведя мяч за пределы поля.

Темп игры не спадал и подопечные Владимира Шарана активно пытались второй раз забить гол, закрепив свое преимущество в счете. Однако олимпийцы самоотверженно действовали при обороне своих ворот и реальных угроз у ворот гостей не возникало. В частности, Вантух пробил низом рядом с дальней штангой, а два удара Новикова парировал Халими. И все же под занавес игры Стецьков под острым углом таки протолкнул мяч в ворота.

В итоге «Александрия» на своем поле не проигрывает от «Олимпика» уже 4-й матч подряд - три победы и ничья. А донецкий клуб пропускает голы в чемпионате в течение 14-ти матчей (25 мячей), что стало повторением клубного антирекорда «Олимпика». При этом олимпийцы не набирают очков в УПЛ уже в пятом подряд матче.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

Александрия - Олимпик - 2:0

 Бондаренко (28), Стецьков (90)

 Ситало (39), Банада (73) - Драме (45), Романовский (57)

«Александрия»: Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Бондаренко, Дубра, Лучкевич (Стецьков, 79), Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков (Шастал, 89), Ситало, Устименко (Новиков, 67, Калюжный, 89)

«Олимпик»: Бетим, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга (Каргбо, 64), Таллес, Нкенг

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион: «Ника»

АЛЕКСАНДРИЯ - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    VVO
    online
      VVO, 14.03.2021 22:33
    0
    Навіщо було міняти Климовського при якому бодай був присутній ігровий малюнок? Що очікуємо скоро чергову зміну тренера?
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 22:20
    +1
    Олімпік ще одного тренера шукає?
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 22:13
    -1
    avk2307, 14.03.2021 21:47
    Ну если КДК бы переигровку с шахтером присудил, то были бы поклонники
    Такое было только раз в УССР, когда переиграли Металлург Зп. - Даугава Рига.
    Сейчас же такое невозможно. Век компьютерных технологий, а миллиарды тупиц рассказывают про гол вместо блокировки вратаря.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:49
    0
    Tеllur, 14.03.2021 21:40
    Где миллионы олимпийских поклонников???
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:47
    -3
    Ну если КДК бы переигровку с шахтером присудил, то были бы поклонники
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 21:40
    0
    Где миллионы олимпийских поклонников???
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:32
    +3
    С заслуженной победой Александрию!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:32
    +3
    С заслуженной победой Александрию!
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 22:20
    +1
    Олімпік ще одного тренера шукає?
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 14.03.2021 22:33
    0
    Навіщо було міняти Климовського при якому бодай був присутній ігровий малюнок? Що очікуємо скоро чергову зміну тренера?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:49
    0
    Tеllur, 14.03.2021 21:40
    Где миллионы олимпийских поклонников???
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 21:40
    0
    Где миллионы олимпийских поклонников???
    Ссылка
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