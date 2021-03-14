Александрия уверенно выиграла у Олимпика, забив по голу в каждом из таймов

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Александрии» Владимир Шаран сделал некоторые изменения в стартовом составе. Вместо Шастала и Мельника на поле вышли Лучкевич и Устименко. Наставник «Олимпика» Юрий Калитвинцев тоже сделал кадровые ротации. Вместо дисквалифицированных Бабенка и Тейшейры, а также Снурницина в игру вступили Альваренга, Драме и Романовский. Перед началом матча все присутствовавшие минутой молчания почтили память бывшего главного тренера «Александрии» Романа Покоры, который недавно ушел из жизни.

Хозяева поля уже в дебюте игры создали два опасных момента у ворот. гостей. Сначала вратарь Халими под прессингом соперника передержал мяч и едва не «привез» себе гол. А потом после розыгрыша углового Банада головой пробил над перекладиной ворот «Олимпика». На завершающей стадии атаки не хватило также точности ударам Лучкевича и Дубры, а удар Третьякова пришелся по центру ворот, где и находился вратарь олимпийцев.

Гости также при первой возможности пытались организовать фланговые контратаки. Одна из них завершилась навесной передачей Лебеденка и мяч рикошетом от перекладины покинул поле. Зато хозяева поля сумели открыть счет. После углового удара Вантуха высокий защитник Бондаренко опередил соперников и пробил мимо вратаря, забив уже 3-й гол в текущем чемпионате, а вообще 5-й в УПЛ.

Насыщенной на события была и концовка первого тайма. Сначала хватается за голову Ситало, который ударом сходу пробивал под перекладину ворот и Халими в броске перевел мяч на угловой. Вскоре после навесной передачи от Ситало рядом с рамкой ворот пробил головой Вантух. И за несколько секунд до перерыва Третьяков пробил со стандарта в створ ворот и вратарь не без проблем отбил мяч на угловой.

Второй тайм также активнее начали александрийцы, которым при этом не хватало точных завершающих ударов. В частности, после передачи Третьякова неприкрытый Лучкевич с ударной позиции пробил выше ворот. Мог отличиться и Гречишкин, который издалека пробивал под перекладину и Халими снова спасает ворота, переведя мяч за пределы поля.

Темп игры не спадал и подопечные Владимира Шарана активно пытались второй раз забить гол, закрепив свое преимущество в счете. Однако олимпийцы самоотверженно действовали при обороне своих ворот и реальных угроз у ворот гостей не возникало. В частности, Вантух пробил низом рядом с дальней штангой, а два удара Новикова парировал Халими. И все же под занавес игры Стецьков под острым углом таки протолкнул мяч в ворота.

В итоге «Александрия» на своем поле не проигрывает от «Олимпика» уже 4-й матч подряд - три победы и ничья. А донецкий клуб пропускает голы в чемпионате в течение 14-ти матчей (25 мячей), что стало повторением клубного антирекорда «Олимпика». При этом олимпийцы не набирают очков в УПЛ уже в пятом подряд матче.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

Александрия - Олимпик - 2:0

Бондаренко (28), Стецьков (90)

Ситало (39), Банада (73) - Драме (45), Романовский (57)

«Александрия»: Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Бондаренко, Дубра, Лучкевич (Стецьков, 79), Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков (Шастал, 89), Ситало, Устименко (Новиков, 67, Калюжный, 89)

«Олимпик»: Бетим, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга (Каргбо, 64), Таллес, Нкенг

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион: «Ника»

АЛЕКСАНДРИЯ - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА