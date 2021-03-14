14 марта в Александрии прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча «Александрия» – «Олимпик» – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Бондаренко, 28 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Стецкив, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Александрия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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