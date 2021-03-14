18-й тур
Александрия
0 : 0
Олимпик Д
14.03.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды из середины турнирной таблицы закроют 18 тур УПЛ

  • 14.03.2021 17:30
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
Александрия - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

«Александрия» на своем родном стадионе «Ника« попробует порадовать зрителей хорошим футболом и благоприятным результатом в матче с донецким «Олимпиком».

Именно качественной игры и хотя бы небольших, но достижений ждут местные фанаты от команды Владимира Шарана. А как еще? Совсем недавно александрийцы еще выступали на международной арене, представляя Украину в еврокубках. И пусть та история закончилась довольно быстро и не слишком успешно, планка уже была поднята. В прошлом сезоне команда даже не попала в число представителей страны в Европе, а в нынешнем промежуточно идет на непроходном шестом месте, на пять очков отставая от полтавской «Ворсклы», при этом имея игру в запасе. 

Но вопрос даже не в возможном отыгрыше пяти балов и вхождении в пятерку лучших, а в медленном, но заметном застое, который также неспешно породил регресс у команды под бессменным руководством Владимира Шарана. 

«Александрия» практически не усилилась в зимнее трансферное окно. Из аренды вернулся лишь Кирилл Дрышлюк, а единственным новичком «желто-черных» стал бывший игрок львовского «Руха» Иван Калюжный. Не удивительно, что и качество игры не впечатляет. В том же 17-м туре «Александрия» еле унесла ноги с «Днепр-Арены» в поединке с местным «Днепром-1». В том матче подопечные Игора Йовичевича должны были забирать в свою копилку три очка, моментов было уйма, но просто не повезло – 0:0.  

В предстоящей встрече с «Олимпиком» «Александрии» должно быть легче. Во-первых, подопечные Шарана дома играют достаточно неплохо, а во-вторых в стане соперника – пока что больше вопросов, нежели ответов.

«Олимпийцы» проиграли все четыре поединка весенней части сезона, два из которых уже под руководством нового главного тренера Юрия Калитвинцева. Смена наставника пока что не пошла команде на пользу. Впрочем, нужно заметить, что времени у бывшего полузащитника «Динамо» построить что-то свое, находясь у руля «Олимпика», практически не было. 

Матч минувшего тура с «Шахтером» не есть хорошим индикатором состояния второй команды Донецка. На дерби города у «Олимпика» всегда настрой очень боевой, что он и показал в игре с чемпионом страны. Вполне возможно, чистый гол, забитый Нкенгом и отмененный арбитром матча, мог бы положительно повлиять на атмосферу и приподнять дух перед будущим поединком с «Александрией». Теперь же придется включать на всю морально-волевые. На стадионе «Ника» против донетчан выйдет домашняя силовая команда, против которой будет очень непросто.

Да и непросто теперь будет «Олимпику» и в домашних матчах, если таковыми их вообще можно назвать. «Красноречивый спич» президента Владислава Гельзина после матча с «Шахтером» и последующий конфликт с УАФ послужил к запрету клубу выступать и на арендованном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Так что теперь вероятнее всего новым «домашним» пристанищем команды станет столичная арена имени Банникова.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Бондаренко, Дубра, Мельник, Вантух, Гречишкин, Банада, Пашаев, Шастал, Третьяков, Ситало

«Олимпик»:  Бетим, Е.Пасич, Зотько, Снурницын, Романовский, Завийский, Политыло, Де Паула, Тейшейра, Нкенг, Лебеденко

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14 марта, воскресенье

«Александрия» — «Олимпик»
Александрия. Стадион «Ника». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ – ОЛИМПИК. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 2:2

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Human
    online
      Human, 14.03.2021 10:38
    0
    Хочу что бы Олимпик затолкал такой же мяч, как и Трубину.
    Интересно посмотреть результат.
    Ссылка
    Human
    online
      Human, 14.03.2021 10:38
    0
    Хочу что бы Олимпик затолкал такой же мяч, как и Трубину.
    Интересно посмотреть результат.
    Ссылка
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