18-й тур
Александрия
2 : 0
Олимпик Д
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Владимир ШАРАН: «Важная победа в плане борьбы за еврокубковую зону»

Наставник «Александрии» – о домашней победе над «Олимпиком»

  • 15.03.2021 03:00
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Владимир ШАРАН: «Важная победа в плане борьбы за еврокубковую зону»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран на пресс-конференции после победы над донецким «Олимпиком» (2:0) в 18-м туре украинской Премьер-лиги прокомментировал результат матча.

«Во-первых, хотел бы еще раз повторить то, что перед этим говорил на флеш-интервью. Эту победу хотелось бы посвятить хорошему человеку, замечательному тренеру, который работал много лет в «Александрии» и много сделал для александрийского футбола. Роман Михайлович Покора. Вечная память.

Хорошо, что мы победили, потому что очень важная победа и в плане борьбы за еврокубковую зону, и, безусловно, мы понимали, что нам необходима эта победа. И самое главное, что это понимали сами футболисты, которые вышли, слаженно действовали. Самоотдача была очень хорошая. Много борьбы было, много борьбы выиграли. Много моментов создали.

Думаю, болельщики, которые уже давно не присутствовали на футбольном матче на «Нике», конечно, довольны. И мы тоже довольны, но хотелось бы большего. Я имею ввиду реализацию моментов. Но не будем гневить Бога, как говорят, и, конечно, мы довольны этой победой, и победа была уверенная», - сказал Шаран.

Отметим, что после 18 туров «Александрия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 26 очков. Отставание от четвертой строчки составляет 4 балла.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Александрия).
28' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
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Источник — Sport.ua

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