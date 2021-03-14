Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером прежний разрыв – 4 очка

13–14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» опережает «Шахтер» на 4 очка (43 против 39). Киевляне взяли верх над «Зарей» (2:0), а «горняки» разгромили «Десну» (4:0). Третье место занимает луганская «Заря» (32 очка) и имеет игру в запасе.
Ниже приведены результаты 18-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 18-й тур
13 марта
- Минай – Ингулец Петрово – 0:1
- Ворскла Полтава – Днепр-1 – 0:1
- Львов – Рух Львов – перенесен
14 марта
- Мариуполь – Колос Ковалевка – 1:4
- Заря Луганск – Динамо Киев – 0:2
- Шахтер Донецк – Десна Чернигов – 4:0
- Александрия – Олимпик Донецк – 2:0
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Источник — Sport.ua
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Речь идёт про отрыв Динамо, вот его матчи и должны интересовать большинство. А Шахтёру свои дела.
Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
Шахта в дупе.
Шахта в дупе.
Шахта в дупе.
Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
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