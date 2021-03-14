Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером прежний разрыв – 4 очка

13–14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.03.2021 22:25
  • 4014 просмотров
  • 15 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером прежний разрыв – 4 очка
© ФК Динамо Киев

13–14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» опережает «Шахтер» на 4 очка (43 против 39). Киевляне взяли верх над «Зарей» (2:0), а «горняки» разгромили «Десну» (4:0). Третье место занимает луганская «Заря» (32 очка) и имеет игру в запасе.

Ниже приведены результаты 18-го тура и турнирная таблица. 

УПЛ. 18-й тур

13 марта

  • Минай – Ингулец Петрово – 0:1
  • Ворскла Полтава – Днепр-1 – 0:1
  • Львов – Рух Львов – перенесен

14 марта

  • Мариуполь – Колос Ковалевка – 1:4
  • Заря Луганск – Динамо Киев – 0:2
  • Шахтер Донецк – Десна Чернигов – 4:0
  • Александрия – Олимпик Донецк – 2:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 14.03.2021 23:42
    +4
    Dora, 14.03.2021 22:59
    А ти идиот
    В попку смотрящий кротёр пусть скажет спасибо судьям что на 2 месте ваше место землеройки 4 после Десны.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 23:35
    -5
    Александр Шевченко, 14.03.2021 23:30
    Пля, номанд, ифановв, а когда ДК будет играть против Александрии, то шлак донецкий будет в это время брать за щеку у Ворсклы. Шлаку самому сначала надо думать, как Ворсклу обыграть, они не Десна, ложиться под кротов не будут, Максимов то мужик, да и не за просто так ему Цитаишвили отдали, хоть тот травму и получил, там будет битва
    Очки купи и пиши номанду с ифановвыми, поэт...
    Речь идёт про отрыв Динамо, вот его матчи и должны интересовать большинство. А Шахтёру свои дела.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.03.2021 23:30
    +3
    Tеllur, 14.03.2021 23:19
    Да знают все желающие про тот отрыв. Ведь таблицу смотрят регулярно.
    Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
    А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
    И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
    Пля, номанд, ифановв, а когда ДК будет играть против Александрии, то шлак донецкий будет в это время брать за щеку у Ворсклы. Шлаку самому сначала надо думать, как Ворсклу обыграть, они не Десна, ложиться под кротов не будут, Максимов то мужик, да и не за просто так ему Цитаишвили отдали, хоть тот травму и получил, там будет битва
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 23:19
    -1
    Да знают все желающие про тот отрыв. Ведь таблицу смотрят регулярно.
    Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
    А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
    И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:08
    +9
    VAD, 14.03.2021 23:00
    Кротам наВАРили очередные очки, ганьба!
    Не беда, Мирча уверенно ведёт команду к чемпионству, пока рыжие бомжи махерят.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:05
    +9
    YOU OK?, 14.03.2021 22:53
    Вечно серебрянные, как дела?
    Не твое собачье дело, коза мичуринская!
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:01
    +7
    Dora, 14.03.2021 22:59
    А ти идиот
    Говорит чел с ником дура.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.03.2021 23:00
    +9
    Кротам наВАРили очередные очки, ганьба!
    Ссылка
    Dora
    online
      Dora, 14.03.2021 22:59
    -16
    Константин Павлюк, 14.03.2021 22:40
    Динамо - чемпион!
    Шахта в дупе.
    А ти идиот
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 22:59
    +2
    Shakhtarlox, 14.03.2021 22:58
    полоумное, уже скоро конец чемпа, а все смотрите в зад ДК, когда вперед выйдете, вы же там вчено говорили подождите до октября, ноября, декабря, начала второго круга и все никак, импотенты одним словом. Кстати, а че там в кубке Украины, как у обезьян дела, а в ЛЕ, которую вы языком собралсиь брать, как дела? Трепачи вы, а не команда
    Так до чемпа следующего года будут пиликать, что взять с убогих?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 22:58
    +7
    Shakhtarlox, 14.03.2021 22:48
    Молодцы, динамовцы. Ну, а обезьяны прочно обосновались на втором месте, думаю уже и привыкли этому, весь чемп уже практически смотрят на ДК сзади
    Молодые укр. это вам не старые плачущие приматы, все логично.
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 14.03.2021 22:58
    +10
    YOU OK?, 14.03.2021 22:53
    Вечно серебрянные, как дела?
    полоумное, уже скоро конец чемпа, а все смотрите в зад ДК, когда вперед выйдете, вы же там вчено говорили подождите до октября, ноября, декабря, начала второго круга и все никак, импотенты одним словом. Кстати, а че там в кубке Украины, как у обезьян дела, а в ЛЕ, которую вы языком собралсиь брать, как дела? Трепачи вы, а не команда
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 22:53
    -19
    Shakhtarlox, 14.03.2021 22:48
    Молодцы, динамовцы. Ну, а обезьяны прочно обосновались на втором месте, думаю уже и привыкли этому, весь чемп уже практически смотрят на ДК сзади
    Вечно серебрянные, как дела?
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 14.03.2021 22:48
    +15
    Молодцы, динамовцы. Ну, а обезьяны прочно обосновались на втором месте, думаю уже и привыкли этому, весь чемп уже практически смотрят на ДК сзади
    Ссылка
    Константин Павлюк
      Константин Павлюк, 14.03.2021 22:40
    +15
    Комментарий свернут. Показать
    Динамо - чемпион!
    Шахта в дупе.
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 14.03.2021 22:48
    +15
    Молодцы, динамовцы. Ну, а обезьяны прочно обосновались на втором месте, думаю уже и привыкли этому, весь чемп уже практически смотрят на ДК сзади
    Ссылка
    Константин Павлюк
      Константин Павлюк, 14.03.2021 22:40
    +15
    Комментарий свернут. Показать
    Динамо - чемпион!
    Шахта в дупе.
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 14.03.2021 22:58
    +10
    YOU OK?, 14.03.2021 22:53
    Вечно серебрянные, как дела?
    полоумное, уже скоро конец чемпа, а все смотрите в зад ДК, когда вперед выйдете, вы же там вчено говорили подождите до октября, ноября, декабря, начала второго круга и все никак, импотенты одним словом. Кстати, а че там в кубке Украины, как у обезьян дела, а в ЛЕ, которую вы языком собралсиь брать, как дела? Трепачи вы, а не команда
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:08
    +9
    VAD, 14.03.2021 23:00
    Кротам наВАРили очередные очки, ганьба!
    Не беда, Мирча уверенно ведёт команду к чемпионству, пока рыжие бомжи махерят.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:05
    +9
    YOU OK?, 14.03.2021 22:53
    Вечно серебрянные, как дела?
    Не твое собачье дело, коза мичуринская!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.03.2021 23:00
    +9
    Кротам наВАРили очередные очки, ганьба!
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 23:01
    +7
    Dora, 14.03.2021 22:59
    А ти идиот
    Говорит чел с ником дура.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 22:58
    +7
    Shakhtarlox, 14.03.2021 22:48
    Молодцы, динамовцы. Ну, а обезьяны прочно обосновались на втором месте, думаю уже и привыкли этому, весь чемп уже практически смотрят на ДК сзади
    Молодые укр. это вам не старые плачущие приматы, все логично.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.03.2021 23:42
    +4
    Dora, 14.03.2021 22:59
    А ти идиот
    В попку смотрящий кротёр пусть скажет спасибо судьям что на 2 месте ваше место землеройки 4 после Десны.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.03.2021 23:30
    +3
    Tеllur, 14.03.2021 23:19
    Да знают все желающие про тот отрыв. Ведь таблицу смотрят регулярно.
    Лучше бы приводили грядущие игры, что бы не листать календарь.
    А Динамо перед Шахтёром ждут Александрия и Днепр-1, а на закуску Ворскла.
    И вот если бы разница между местами в УПЛ оценивалась в 1,9 млн фунтов стерлингов, как в АПЛ, то борьба бы была нешуточной впереди. А так... Можно готовиться к финалу КУ.
    Пля, номанд, ифановв, а когда ДК будет играть против Александрии, то шлак донецкий будет в это время брать за щеку у Ворсклы. Шлаку самому сначала надо думать, как Ворсклу обыграть, они не Десна, ложиться под кротов не будут, Максимов то мужик, да и не за просто так ему Цитаишвили отдали, хоть тот травму и получил, там будет битва
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 14.03.2021 22:59
    +2
    Shakhtarlox, 14.03.2021 22:58
    полоумное, уже скоро конец чемпа, а все смотрите в зад ДК, когда вперед выйдете, вы же там вчено говорили подождите до октября, ноября, декабря, начала второго круга и все никак, импотенты одним словом. Кстати, а че там в кубке Украины, как у обезьян дела, а в ЛЕ, которую вы языком собралсиь брать, как дела? Трепачи вы, а не команда
    Так до чемпа следующего года будут пиликать, что взять с убогих?
    Ссылка
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