Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом круге 26-летняя украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№61 WTA). Встреча пройдет первым запуском на арене Рода Лейвера. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).

Путь на турнире

Стадия Свитолина Пегула 1-й круг Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA Азаренко (7-5 6-4) №13 WTA 2-й круг Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA Стосур (6-0 6-1) №112 WTA 3-й круг Путинцева (6-4 6-0) №28 WTA Младенович (6-2 6-1) №52 WTA

Ранее девушки провели одну встречу, которую выиграла украинка.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против хорватки Донны Векич (№33 WTA) или Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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