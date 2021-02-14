Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертом круге 26-летняя украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№61 WTA). Встреча пройдет первым запуском на арене Рода Лейвера. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).
|Стадия
|Свитолина
|Пегула
|1-й круг
|Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA
|Азаренко (7-5 6-4) №13 WTA
|2-й круг
|Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA
|Стосур (6-0 6-1) №112 WTA
|3-й круг
|Путинцева (6-4 6-0) №28 WTA
|Младенович (6-2 6-1) №52 WTA
Ранее девушки провели одну встречу, которую выиграла украинка.
Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против хорватки Донны Векич (№33 WTA) или Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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