Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 15-е февраля

15-го февраля на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Australian Open матчем против Джессики Пегулы из США (№61 WTA). Встреча 1/8 финала пройдет первым запуском на арене Рода Лейвера. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).

Тринадцатые сеяные Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия) сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча пройдет на корте №13 первым запуском дневной сессии. Время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.

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ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

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