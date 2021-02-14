Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 15-е февраля

В понедельник на корты Мельбурна также выйдет и Людмила Киченок

  • 14.02.2021 12:11
  • 2570 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 15-е февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

15-го февраля на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Australian Open матчем против Джессики Пегулы из США (№61 WTA). Встреча 1/8 финала пройдет первым запуском на арене Рода Лейвера. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).

Тринадцатые сеяные Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия) сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча пройдет на корте №13 первым запуском дневной сессии. Время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sarra2008
    online
      sarra2008, 14.02.2021 12:30
    0
    sarra2008, 14.02.2021 12:29
    Плюс знову на ранок
    Елю
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 14.02.2021 12:29
    0
    Плюс знову на ранок
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 14.02.2021 12:30
    0
    sarra2008, 14.02.2021 12:29
    Плюс знову на ранок
    Елю
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 14.02.2021 12:29
    0
    Плюс знову на ранок
    Ссылка
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