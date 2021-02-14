Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 15-е февраля

15-го февраля на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Australian Open матчем против Джессики Пегулы из США (№61 WTA). Встреча 1/8 финала пройдет первым запуском на арене Рода Лейвера. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).
Тринадцатые сеяные Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия) сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча пройдет на корте №13 первым запуском дневной сессии. Время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.