Australian Open. Свитолина одолела Гауфф на пути в третий круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге 26-летняя украинка переиграла 16-летнюю американку Кори Гауфф (№48 WTA).

Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:3

Перед матчем были большие опасения за конечный результат, и первый сет подтвердил всю опасность молодой американки. Уже в первом гейме Элине пришлось отыгрывать брейкпоинт, а Кори на своих подачах уничтожала мощью и какой-то нереальной точностью. Удержать подобный уровень на целый сет было невозможно, но до этого американка уже могла иметь солидное преимущество в счете. Этого не случилось из-за того, что Элина увереннее чувствовала себя в розыгрышах. Она не боялась играть в атаку, гоняя молодую соперницу из угла в угол. Сегодня чаще получалось, чем не получалось, более того, и возле сетки Элина чувствовала себя убедительнее. Это не могло не радовать.

Свой единственный шанс украинка получила только в десятом гейме, заработав двойной сетбол. В первом моменте она ошиблась сама, во втором – Гауфф пробила в сетку.

В начале второй партии Элине снова пришлось отыгрывать брейкпоинты на своей подача и она справилась с этой задачей. Как и в первом сете, игра шла до первого брейка и его вновь сделала Свитолина ближе к финалу.

Игра получилась очень высокого уровня, особенно от украинки. Было всего несколько небольших провальных отрезков с ошибками. Подача сегодня была приблизительно средних показателей, как для Элины, что намного лучше, чем в предыдущей встречи. А тот факт, что Гауфф не взяла ни одного гейма на приеме означает, что концентрация Свитолиной была на высоте весь матч. В послематчевом интервью игру Элины назвали одним словом - эффективной. Тяжело с этим не согласиться.

Дальше соперница совершенно другого стиля, будет очень интересно посмотреть на выбранную тактику на матч.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA).