Australian Open. Свитолина одолела Гауфф на пути в третий круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге 26-летняя украинка переиграла 16-летнюю американку Кори Гауфф (№48 WTA).
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:3
Перед матчем были большие опасения за конечный результат, и первый сет подтвердил всю опасность молодой американки. Уже в первом гейме Элине пришлось отыгрывать брейкпоинт, а Кори на своих подачах уничтожала мощью и какой-то нереальной точностью. Удержать подобный уровень на целый сет было невозможно, но до этого американка уже могла иметь солидное преимущество в счете. Этого не случилось из-за того, что Элина увереннее чувствовала себя в розыгрышах. Она не боялась играть в атаку, гоняя молодую соперницу из угла в угол. Сегодня чаще получалось, чем не получалось, более того, и возле сетки Элина чувствовала себя убедительнее. Это не могло не радовать.
Свой единственный шанс украинка получила только в десятом гейме, заработав двойной сетбол. В первом моменте она ошиблась сама, во втором – Гауфф пробила в сетку.
В начале второй партии Элине снова пришлось отыгрывать брейкпоинты на своей подача и она справилась с этой задачей. Как и в первом сете, игра шла до первого брейка и его вновь сделала Свитолина ближе к финалу.
Игра получилась очень высокого уровня, особенно от украинки. Было всего несколько небольших провальных отрезков с ошибками. Подача сегодня была приблизительно средних показателей, как для Элины, что намного лучше, чем в предыдущей встречи. А тот факт, что Гауфф не взяла ни одного гейма на приеме означает, что концентрация Свитолиной была на высоте весь матч. В послематчевом интервью игру Элины назвали одним словом - эффективной. Тяжело с этим не согласиться.
Дальше соперница совершенно другого стиля, будет очень интересно посмотреть на выбранную тактику на матч.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA).
Источник — Sport.ua
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В общем, очередной раз робко надеюсь, что придет таки в Украину первый шлем))
Сетка сложная, но рабочая. Может даже и хорошо, что не халявная, что с ними у Элины не складывается. Если пройдет следующие 2 груга, что непросто, то в четвертьфинале соперница будет не топовая. Посмотрим, мячик круглый, корт прямогольный...
В общем, очередной раз робко надеюсь, что придет таки в Украину первый шлем))
Сетка сложная, но рабочая. Может даже и хорошо, что не халявная, что с ними у Элины не складывается. Если пройдет следующие 2 груга, что непросто, то в четвертьфинале соперница будет не топовая. Посмотрим, мячик круглый, корт прямогольный...
С.учкі гавкають, а Еліна перемагає !!!
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
заставляли нервничать за Элину каждый раз,но было такое чувство,что все таки
Свитолина 💘сильнее хотя и допускала не обязательные ошибки,но все хорошо,что
хорошо закончилось 6 : 4, 6 : 3 . Теперь Путинцева чего ожидать сказать сложно.
Но главное что бы у Элины был озарт в очах и чутоуку везения и все будет 👌.
З перемогою!
І все ж, кожного разу Еля змушує нервувати.., роблячи такі недорослі помилки. Чи розслабуха інколи, чи фіг його знає
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Наступна казашка
Как никогда без лишних нервов!
У Гауф шикарная первая подача. И при этом Элина полностью её переиграла во всех остальных компонентах!
Так держать!!!
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
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