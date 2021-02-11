Australian Open. Свитолина одолела Гауфф на пути в третий круг

Лучшая украинская теннисистка провела отличный матч против опасной соперницы

  • 11.02.2021 12:25
  • 8678 просмотров
  • 40 комментариев
Australian Open. Свитолина одолела Гауфф на пути в третий круг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге 26-летняя украинка переиграла 16-летнюю американку Кори Гауфф (№48 WTA). 

Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:3

Перед матчем были большие опасения за конечный результат, и первый сет подтвердил всю опасность молодой американки. Уже в первом гейме Элине пришлось отыгрывать брейкпоинт, а Кори на своих подачах уничтожала мощью и какой-то нереальной точностью. Удержать подобный уровень на целый сет было невозможно, но до этого американка уже могла иметь солидное преимущество в счете. Этого не случилось из-за того, что Элина увереннее чувствовала себя в розыгрышах. Она не боялась играть в атаку, гоняя молодую соперницу из угла в угол. Сегодня чаще получалось, чем не получалось, более того, и возле сетки Элина чувствовала себя убедительнее. Это не могло не радовать.

Свой единственный шанс украинка получила только в десятом гейме, заработав двойной сетбол. В первом моменте она ошиблась сама, во втором – Гауфф пробила в сетку.

В начале второй партии Элине снова пришлось отыгрывать брейкпоинты на своей подача и она справилась с этой задачей. Как и в первом сете, игра шла до первого брейка и его вновь сделала Свитолина ближе к финалу.

Игра получилась очень высокого уровня, особенно от украинки. Было всего несколько небольших провальных отрезков с ошибками. Подача сегодня была приблизительно средних показателей, как для Элины, что намного лучше, чем в предыдущей встречи. А тот факт, что Гауфф не взяла ни одного гейма на приеме означает, что концентрация Свитолиной была на высоте весь матч. В послематчевом интервью игру Элины назвали одним словом - эффективной. Тяжело с этим не согласиться. 

Дальше соперница совершенно другого стиля, будет очень интересно посмотреть на выбранную тактику на матч.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA).

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
      roman75zpr, 11.02.2021 13:13
    +2
    roman75zpr, 11.02.2021 13:02
    Вообще то это новость должна быть здесь на самом видном месте, а не про Вакулу- залетчика. И почему-то БК Будивельник пишут с маленькой буквы (еще и по-русски, но то уже ладно)
    Вот, исправили, спасибо. Элине респект! Все-таки опыт и класс может в нужный момент проявлять
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.02.2021 13:12
    +1
    24 віннерси + ефективна, тактично розумна гра від Еліни. Вітаємо!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 11.02.2021 13:10
    0
    sv_2000, 11.02.2021 13:04
    Ну, соглашусь. Надо смотреть дальше. Уровня Элины, как ни печально, не хватает для стабильной конкурентной борьбы на поздних стадиях ТБШ, но на турнир своей мечты она, считаю, заслужила. И, кстати, я всегда считал, что больше у нее шансов выстрелить именно на АО, а не на РГ.
    В общем, очередной раз робко надеюсь, что придет таки в Украину первый шлем))
    Сетка сложная, но рабочая. Может даже и хорошо, что не халявная, что с ними у Элины не складывается. Если пройдет следующие 2 груга, что непросто, то в четвертьфинале соперница будет не топовая. Посмотрим, мячик круглый, корт прямогольный...
    давайте не будем загадывать, а идти от матча к матчу, как говорит сама Элина.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 13:06
    0
    Serhio Ramos, 11.02.2021 12:49
    За перший матч ви до неї придираєтесь сильно.. Так трохи гірше але не критично.. Про топ сіяних як я і казав у всіх крім Осакі знову проблеми, а дехто вилетів
    Трохи гірше. Приблизно, як ультраатакуюча Бенчіч. Проста статистика. Перший матч - 22 гейми, 33 невимушених. Другий матч - 19 геймів, 15 невимушених. Трохи гірше. Еге.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.02.2021 13:04
    0
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:50
    А ніяк. Що можна сказати по одному-двох матчах? Треба доходити до пізніх стадій і топів, тільки після того можна бути складати якесь загальне враження.
    Ну, соглашусь. Надо смотреть дальше. Уровня Элины, как ни печально, не хватает для стабильной конкурентной борьбы на поздних стадиях ТБШ, но на турнир своей мечты она, считаю, заслужила. И, кстати, я всегда считал, что больше у нее шансов выстрелить именно на АО, а не на РГ.
    В общем, очередной раз робко надеюсь, что придет таки в Украину первый шлем))
    Сетка сложная, но рабочая. Может даже и хорошо, что не халявная, что с ними у Элины не складывается. Если пройдет следующие 2 груга, что непросто, то в четвертьфинале соперница будет не топовая. Посмотрим, мячик круглый, корт прямогольный...
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 11.02.2021 13:02
    +2
    Вообще то это новость должна быть здесь на самом видном месте, а не про Вакулу- залетчика. И почему-то БК Будивельник пишут с маленькой буквы (еще и по-русски, но то уже ладно)
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 11.02.2021 12:56
    +8
    Молодець Еліна зробила висновки після останньої поразки.Прийнятний відсоток першої подачі,відмінна реалізація брейкпойнтів,невелика кількість невимушених помилок впевнена гра як на задній лінії так і біля сітки.І на додачу психологічна впевненість!Як ефектно Світоліна завершила останній розіграш!Так тримати і надалі.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 11.02.2021 12:53
    -5
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:50
    А ніяк. Що можна сказати по одному-двох матчах? Треба доходити до пізніх стадій і топів, тільки після того можна бути складати якесь загальне враження.
    100% треба. А то кококо , обыграла соплячку
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 11.02.2021 12:52
    +3
    Сьогодні Еліні браво.. Далі по сітці Путівцева. Є дуже поганий момент, що в Австралії температура підніметься на днях за 30..дуже важливо Еліні, шоб матч під вечір був
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 11.02.2021 12:50
    +1
    plaksa-tajson, 11.02.2021 12:32
    Зараз знову вата і д.аунбасси, будуть верещать , як с.учкі : "ананеправильнаиграет", "всенетак", "еетамнет", "кадироввведипукину", "кококо" ))).
    С.учкі гавкають, а Еліна перемагає !!!
    Навряд... у коЗЛ0-вилупків безмізкові жбани зайняті трансфером Соломона
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:50
    +2
    sv_2000, 11.02.2021 12:46
    То есть, Элина прибавляет? А как же "Свитолина не умеет прибавлять по ходу турнира"?
    А ніяк. Що можна сказати по одному-двох матчах? Треба доходити до пізніх стадій і топів, тільки після того можна бути складати якесь загальне враження.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 11.02.2021 12:49
    0
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
    За перший матч ви до неї придираєтесь сильно.. Так трохи гірше але не критично.. Про топ сіяних як я і казав у всіх крім Осакі знову проблеми, а дехто вилетів
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:48
    +3
    captain2009, 11.02.2021 12:45
    З приводу очків при подачі в Т-перехрестя (другий квадрат) - Еліна спочатку подавала так, щоб вибити Гауфф, тобто косо і під бекхенд. Гауфф після декількох програних таких подач стала зміщатися і відкривати Т-перехрестя. Ну а Світоліна уже подавала туда зряче. Така заготовка, видно, була, і це супер. Може, врешті решт, почне вона готуватися під кожну суперницю окремо?
    Справа навіть не в цьому. Раніше у Т-перехрестя подача або була слабкою, або просто не летіла. Зараз почали проходити навіть ейси ( і з Бузковою, здається, один був).
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 11.02.2021 12:47
    +4
    Александр Науменко, 11.02.2021 12:44
    Халеп, Осака, Кенін, перемігши Гауфф на ТВШ, брали турнір. Для роздумів.
    Треба берегти традиції !!!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.02.2021 12:46
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
    То есть, Элина прибавляет? А как же "Свитолина не умеет прибавлять по ходу турнира"?
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.02.2021 12:45
    +5
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
    З приводу очків при подачі в Т-перехрестя (другий квадрат) - Еліна спочатку подавала так, щоб вибити Гауфф, тобто косо і під бекхенд. Гауфф після декількох програних таких подач стала зміщатися і відкривати Т-перехрестя. Ну а Світоліна уже подавала туда зряче. Така заготовка, видно, була, і це супер. Може, врешті решт, почне вона готуватися під кожну суперницю окремо?
    Ссылка
    step
      step, 11.02.2021 12:45
    +6
    Молодчинка!ось саме про такі матчі і кажуть "на досвіді"!!!без напруги...без сюрпризів...Ну приємно дивитися!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.02.2021 12:44
    +7
    Халеп, Осака, Кенін, перемігши Гауфф на ТВШ, брали турнір. Для роздумів.
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 11.02.2021 12:44
    0
    Если честно то опять было как то ну очень не просто. Эти мощьные подачи Гофф
    заставляли нервничать за Элину каждый раз,но было такое чувство,что все таки
    Свитолина 💘сильнее хотя и допускала не обязательные ошибки,но все хорошо,что
    хорошо закончилось 6 : 4, 6 : 3 . Теперь Путинцева чего ожидать сказать сложно.
    Но главное что бы у Элины был озарт в очах и чутоуку везения и все будет 👌.
    З перемогою!
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    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 11.02.2021 12:43
    -3
    Браво, Еліна!!!
    І все ж, кожного разу Еля змушує нервувати.., роблячи такі недорослі помилки. Чи розслабуха інколи, чи фіг його знає
    -----------------
    Наступна казашка
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    olya403
    online
      olya403, 11.02.2021 12:33
    +13
    як молодець, то молодець, сьогодні є за що її похвалити. Спокійно, розумно, виважено, моментами агресивно, моментами незручно для Гофф, все було саме тоді, коли і треба.
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    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 11.02.2021 12:30
    +11
    Якось зовсiм без валiдолу. Розумний та виважений тенiс.... Якось так... Молодець!!!!
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 11.02.2021 12:56
    +8
    Молодець Еліна зробила висновки після останньої поразки.Прийнятний відсоток першої подачі,відмінна реалізація брейкпойнтів,невелика кількість невимушених помилок впевнена гра як на задній лінії так і біля сітки.І на додачу психологічна впевненість!Як ефектно Світоліна завершила останній розіграш!Так тримати і надалі.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.02.2021 12:34
    +8
    Умница Элина!
    Как никогда без лишних нервов!
    У Гауф шикарная первая подача. И при этом Элина полностью её переиграла во всех остальных компонентах!
    Так держать!!!
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.02.2021 12:30
    +8
    Фух, ну це було легко. Всупереч очікуванням, з мінімальними огріхами покала чого вартий клас та досвід. У Гауф хороші проспекти, але іншим разом. З перемогою!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.02.2021 12:44
    +7
    Халеп, Осака, Кенін, перемігши Гауфф на ТВШ, брали турнір. Для роздумів.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.02.2021 12:31
    +7
    Кстати, впервые мне Гауф понравилась. До этого видел ее пару раз и каждый раз она выглядела слабо... А здесь, наконец, сам убедился, что не зря ее хвалят. Девочка яркая, вполне может стать звездой.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.02.2021 12:30
    +7
    Отличная победа Свитолиной,молодчинка,Свитолина показала очень качественный теннис и особо приятно,что Элина взяла все свои подачи
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.02.2021 12:29
    +7
    Молодец, Элина. К сожалению, удалось посмотреть только последние несколько геймов, но и этого хватило для общего представления, что Элина в хорошей форме... Есть все предпосылки хорошо продвинуться по сетке
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.02.2021 12:46
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
    То есть, Элина прибавляет? А как же "Свитолина не умеет прибавлять по ходу турнира"?
    Ссылка
    step
      step, 11.02.2021 12:45
    +6
    Молодчинка!ось саме про такі матчі і кажуть "на досвіді"!!!без напруги...без сюрпризів...Ну приємно дивитися!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.02.2021 12:33
    +6
    З перемогою, Еліна!
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.02.2021 12:45
    +5
    Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
    З приводу очків при подачі в Т-перехрестя (другий квадрат) - Еліна спочатку подавала так, щоб вибити Гауфф, тобто косо і під бекхенд. Гауфф після декількох програних таких подач стала зміщатися і відкривати Т-перехрестя. Ну а Світоліна уже подавала туда зряче. Така заготовка, видно, була, і це супер. Може, врешті решт, почне вона готуватися під кожну суперницю окремо?
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 11.02.2021 12:34
    +5
    Очень качественный теннис от Свитолиной. Молодец
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 11.02.2021 12:47
    +4
    Александр Науменко, 11.02.2021 12:44
    Халеп, Осака, Кенін, перемігши Гауфф на ТВШ, брали турнір. Для роздумів.
    Треба берегти традиції !!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.02.2021 12:40
    +4
    От що значить вийшла повністю налаштована на матч
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 11.02.2021 12:31
    +4
    Перемога на класі. Чуток вспотіла.... хороше тренування перед наступною суперницею. А там наче Путінцева. Це вже серйозно.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 11.02.2021 12:52
    +3
    Сьогодні Еліні браво.. Далі по сітці Путівцева. Є дуже поганий момент, що в Австралії температура підніметься на днях за 30..дуже важливо Еліні, шоб матч під вечір був
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:48
    +3
    captain2009, 11.02.2021 12:45
    З приводу очків при подачі в Т-перехрестя (другий квадрат) - Еліна спочатку подавала так, щоб вибити Гауфф, тобто косо і під бекхенд. Гауфф після декількох програних таких подач стала зміщатися і відкривати Т-перехрестя. Ну а Світоліна уже подавала туда зряче. Така заготовка, видно, була, і це супер. Може, врешті решт, почне вона готуватися під кожну суперницю окремо?
    Справа навіть не в цьому. Раніше у Т-перехрестя подача або була слабкою, або просто не летіла. Зараз почали проходити навіть ейси ( і з Бузковою, здається, один був).
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 12:40
    +3
    Сьогодні все було краще, ніж позавчора, і взагалі Еліна показала непоганий рівень тенісу. Як я і передбачав до матчу, справу вирішила краща стабільність. Варто було Коко зробити декілька помилок у важливих геймах, вони спливли від неї, причому разом із сетами. А коли підвисала подача Еліни, українка діяла зібрано.
    Саме подачу Еліни сьогодні найбільше варто відзначити. Стабільно за 170, навіть під 180 км/год. Ще один нюанс, який трохи проглядався ще проти Бузкової - подача у другий квадрат у Т-перехрестя почала приносити очки і навіть ейси. Раніше це був найгірший за якістю варіант її подачі. Одвічні проблеми подекуди виринали (гра біля сітки, поганий завершальний удар після першого класного підготовчого), але відносно нечасто. Звідси й позитивний результат.
    Далі Путінцева, суперниця доволі неприємна і як гравчиня, і як людина. Однак останні 5 очних зустрічей закінчувалися на користь Еліни. Важливо добре налаштуватися і показати свій рівень.
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