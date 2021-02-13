Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open

Американки Джессика Пегула в двух сетах переиграла Кристину Младенович

  • 13.02.2021 04:23
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Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Определена соперница украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2021.

В следующем раунде Элина сыграет против американки Джессики Пегулы (WTA 61), которая в двух сетах переиграла Кристину Младенович из Франции (№52 WTA). Матч длился всего 1 час 9 минут.

Australian Open 2021

Женщины. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1

В третьем круге 26-летняя Элина Свитолина (WTA 5) в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (WTA 28). 

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Источник — Sport.ua

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