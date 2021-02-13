Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open

Определена соперница украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2021.
В следующем раунде Элина сыграет против американки Джессики Пегулы (WTA 61), которая в двух сетах переиграла Кристину Младенович из Франции (№52 WTA). Матч длился всего 1 час 9 минут.
Australian Open 2021
Женщины. 1/16 финала
Джессика Пегула (США) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1
В третьем круге 26-летняя Элина Свитолина (WTA 5) в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (WTA 28).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.