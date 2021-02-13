Путинцева повержена. Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open

Лучшая украинская теннисистка одержала победу в двух сетах

  • 13.02.2021 03:34
  • 1441 просмотр
  • 25 комментариев
Путинцева повержена. Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжила победную серию в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге 26-летняя украинка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№28 WTA). 

Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:0

Начинался матч хуже не придумаешь. Свитолина полностью провалила стартовый гейм, допустив пять невынужденных ошибок подряд. Путинцева после такого подарка защитила свою подачу и повела в счете. И только после этого игра выровнялась. В третьем гейме Элине пришлось солидно попотеть, но с четвертого брейкпоинта она все же взяла первый гейм в матче. 

Поначалу Свитолина пыталась максимально поддавливать свою оппонентку, захватывая пространство для последующей атаки, но Путинцева очень хорошо противодействовать такой тактике. Она глубоко резала под заднюю линию, а также забрасывала полусвечи, что сбивало атакующий потенциал украинки, а ей позволяло успевать практически за всеми мячами. Укороченные от представительницы Казахстана работали с переменным успехом, но иногда получалось красиво.

Долгое время Элина не могла активно выигрывать мячи, но потом изменила тактику и это помогло. Украинка ввязалась в перестрелку ударами на задней линии и проводила атаки только после выверенных комбинаций. Юлия после этого только несколько геймов смогла держать высокий уровень, пыталась атаковать сама, часто ошибалась и, конечно же, это ее раздражало.

При счете 5:4 Свитолина заработала тройной сетбол на приеме, Путинцева громко выругалась, но все же отыгралась, помогли небольшие ауты. Но тут же последовала двойная и ошибка с бэкхенда.

Второй сет прошел намного приятнее для украинских болельщиков, хотя все геймы, кроме первого и финального, были выиграны в борьбе. Было видно, что Свитолина сегодня на голову выше, а Путинцева потеряла уверенность из-за большого количества своих ошибок. Юлия снова и снова давала волю эмоциям, но вряд ли кого-то это удивило.

Пока что Свитолина не проиграла ни одного сета на турнире, это добавляет уверенности в то, что она может двигаться и дальше по сетке, которая, кстати, довольно неплохая.

Отметим, что Свитолина в шестой раз подряд обыграла Путинцеву.

В следующем раунде Элина сыграет против американки Джессики Пегулы (№61 WTA) или Кристины Младенович из Франции (№52 WTA).

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2021 04:22
    0
    Дивно, що ватніца не розбила ракетку і матюкалася якось без натхнення.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 13.02.2021 04:21
    0
    olya403, 13.02.2021 04:15
    Не спиться мені, дивлюся зараз Канепі-Векіч і думаю, за кого вболівати? Вони в Еліниній чверті
    Векіч.. Вона приємніше для Еліни, плюс на тій стадії бути може вперше.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2021 04:19
    0
    Ну хоч не даром встав в 2 години ночі.Рахунок приємний, але сама гра не дуже вражає, особливо 1 сет. Морально -вольові як завжди на висоті і це добре. Перемог в подальшому!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.02.2021 04:17
    0
    Плішкова як завжди на шлемах - провал. Але хоч першою ракеткою світу Плішкова була якийсь проміжок часу. Це якщо порівнювати її шлемові успіхи з Еліними результатами на мейджорах.
    Вознякі ж змогла, і ці дівчата може таки знайдуть свій титул на шлемі...
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 13.02.2021 04:15
    0
    Не спиться мені, дивлюся зараз Канепі-Векіч і думаю, за кого вболівати? Вони в Еліниній чверті
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 13.02.2021 04:14
    0
    Elis, 13.02.2021 04:12
    Плішкова аут. Леся, на жаль, теж.
    Леся профукала перемогу, але Плішка...вести 5-0 і програти 5-7)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 04:12
    0
    Плішкова аут. Леся, на жаль, теж.
    Ссылка
    Петро
    online
      Петро, 13.02.2021 03:57
    -2
    К оптимальной игре далековато. Но понемногу набираем
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 13.02.2021 03:54
    +4
    Еліна з перемогою!!
    .. спека вносить свої корективи в гру, можливо ця гра і не була така видовична як попередня з Корі.
    Еліна ти молодчина, дякую за гру, позитивні емоції, чудовий настрій!!
    Бажаю гарного відпочинку та вдалої підготовки до наступної гри!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 13.02.2021 03:52
    +4
    P..S.Для тих хто любить підглядати в чуже ліжко.Зверніть увагу як впевнено Еліна грає з льоту біля сітки,безперечно це школа Гаеля!
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 13.02.2021 03:51
    0
    Stanislav Matusevych, 13.02.2021 03:49
    Сьогодні Еліну варто похвалити за те, що своєчасно перелаштувалася на свою звичну гру після того, як більшу частину першої партії жахливо провела в атаці. За перший сет вона зробила більше невимушених, ніж за весь матч з Гауфф! Але, давши можливість Путінцевій самій поатакувати, добре відзахищалася та примусила суперницю помилятися. А в другому сеті вже добила деморалізовану суперницю, яка за всю гру кого тільки не встигла обматюкати. 9 геймів поспіль і навіть з бубликом.
    Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
    Ше не факт-матч там рівний.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 13.02.2021 03:50
    +2
    Добре, що без надзусиль.. А Плішкова сет може програти з 5:0
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.02.2021 03:49
    +6
    Сьогодні Еліну варто похвалити за те, що своєчасно перелаштувалася на свою звичну гру після того, як більшу частину першої партії жахливо провела в атаці. За перший сет вона зробила більше невимушених, ніж за весь матч з Гауфф! Але, давши можливість Путінцевій самій поатакувати, добре відзахищалася та примусила суперницю помилятися. А в другому сеті вже добила деморалізовану суперницю, яка за всю гру кого тільки не встигла обматюкати. 9 геймів поспіль і навіть з бубликом.
    Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 13.02.2021 03:48
    +6
    Ранній початок матчу наклав свій відбиток на гру Еліни,вона важко входила в гру,вилізли старі"болячки"низький відсоток першої подачі,погана реалізація брейкпойнтів.Але на вольових зусиллях Еля"вигризла"перший сет.В другому сеті вирішальним став третій гейм коли здається чотири рази було порівну.Ну а далі казашка"посипалась"а Світоліна"пригадала" свій теніс.Молодець
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 13.02.2021 03:47
    +2
    olya403, 13.02.2021 03:41
    от і молодець. Чудово, що без марафонських трьох сетів, як у них вже не раз бувало. Особливе задоволення від того, що нарваному путінцю баранку повісили.
    п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
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    fifa89
      fifa89, 13.02.2021 03:43
    +5
    поздравляю всех фанатов Элины из убедительной победой!!Элина красотка!! очень радует скорость ЭЛИНЫ и из такой игрой если ЭЛИНА не будет в дальнейшем много ошибаться как это у нее иногда бывает то она должна доходить минимум до полуфинала
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    olya403
    online
      olya403, 13.02.2021 03:41
    +5
    от і молодець. Чудово, що без марафонських трьох сетів, як у них вже не раз бувало. Особливе задоволення від того, що нарваному путінцю баранку повісили.
    п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.02.2021 03:41
    +5
    Посмотрел первый матч Элины на АО, может более преданные любители тенниса меня поправят. Как по мне она контролировала игру и во втором сете экономила силы И было видно, что при желании есть запас и может в любой момент прибавить в давлении и движении.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 03:40
    +1
    sv_2000, 13.02.2021 03:38
    Молодчина Элина. Классная атакующая и при этом надёжная игра. Кто там следующая?
    Пегула чи Младенович. В рахунку веде поки Пегула.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 03:40
    +9
    молодец и в 2 сете борьба шла в каждом гейме.и только в последнем соперница легко отдала свою подачу.Спасибо Эля за хорошее настроение,удачи!Слава Украине!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 03:40
    +9
    молодец и в 2 сете борьба шла в каждом гейме.и только в последнем соперница легко отдала свою подачу.Спасибо Эля за хорошее настроение,удачи!Слава Украине!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.02.2021 03:39
    +9
    Впевнено, без видимих зусиль, знову на класі. Поки все складається добре, тьфу-тьфу, не хочу загадувати наперед, але дай Бог...
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 13.02.2021 03:39
    +8
    Браво Еліна,так тримати!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.02.2021 03:49
    +6
    Сьогодні Еліну варто похвалити за те, що своєчасно перелаштувалася на свою звичну гру після того, як більшу частину першої партії жахливо провела в атаці. За перший сет вона зробила більше невимушених, ніж за весь матч з Гауфф! Але, давши можливість Путінцевій самій поатакувати, добре відзахищалася та примусила суперницю помилятися. А в другому сеті вже добила деморалізовану суперницю, яка за всю гру кого тільки не встигла обматюкати. 9 геймів поспіль і навіть з бубликом.
    Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 13.02.2021 03:48
    +6
    Ранній початок матчу наклав свій відбиток на гру Еліни,вона важко входила в гру,вилізли старі"болячки"низький відсоток першої подачі,погана реалізація брейкпойнтів.Але на вольових зусиллях Еля"вигризла"перший сет.В другому сеті вирішальним став третій гейм коли здається чотири рази було порівну.Ну а далі казашка"посипалась"а Світоліна"пригадала" свій теніс.Молодець
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 13.02.2021 03:35
    +6
    Ссылка
    fifa89
      fifa89, 13.02.2021 03:43
    +5
    поздравляю всех фанатов Элины из убедительной победой!!Элина красотка!! очень радует скорость ЭЛИНЫ и из такой игрой если ЭЛИНА не будет в дальнейшем много ошибаться как это у нее иногда бывает то она должна доходить минимум до полуфинала
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 13.02.2021 03:41
    +5
    от і молодець. Чудово, що без марафонських трьох сетів, як у них вже не раз бувало. Особливе задоволення від того, що нарваному путінцю баранку повісили.
    п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.02.2021 03:41
    +5
    Посмотрел первый матч Элины на АО, может более преданные любители тенниса меня поправят. Как по мне она контролировала игру и во втором сете экономила силы И было видно, что при желании есть запас и может в любой момент прибавить в давлении и движении.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 03:38
    +5
    Well done, Elina! Great job!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.02.2021 03:38
    +5
    Молодчина Элина. Классная атакующая и при этом надёжная игра. Кто там следующая?
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 13.02.2021 03:54
    +4
    Еліна з перемогою!!
    .. спека вносить свої корективи в гру, можливо ця гра і не була така видовична як попередня з Корі.
    Еліна ти молодчина, дякую за гру, позитивні емоції, чудовий настрій!!
    Бажаю гарного відпочинку та вдалої підготовки до наступної гри!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 13.02.2021 03:52
    +4
    P..S.Для тих хто любить підглядати в чуже ліжко.Зверніть увагу як впевнено Еліна грає з льоту біля сітки,безперечно це школа Гаеля!
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 13.02.2021 03:50
    +2
    Добре, що без надзусиль.. А Плішкова сет може програти з 5:0
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 13.02.2021 03:47
    +2
    olya403, 13.02.2021 03:41
    от і молодець. Чудово, що без марафонських трьох сетів, як у них вже не раз бувало. Особливе задоволення від того, що нарваному путінцю баранку повісили.
    п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 03:40
    +1
    sv_2000, 13.02.2021 03:38
    Молодчина Элина. Классная атакующая и при этом надёжная игра. Кто там следующая?
    Пегула чи Младенович. В рахунку веде поки Пегула.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2021 04:22
    0
    Дивно, що ватніца не розбила ракетку і матюкалася якось без натхнення.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 13.02.2021 04:21
    0
    olya403, 13.02.2021 04:15
    Не спиться мені, дивлюся зараз Канепі-Векіч і думаю, за кого вболівати? Вони в Еліниній чверті
    Векіч.. Вона приємніше для Еліни, плюс на тій стадії бути може вперше.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2021 04:19
    0
    Ну хоч не даром встав в 2 години ночі.Рахунок приємний, але сама гра не дуже вражає, особливо 1 сет. Морально -вольові як завжди на висоті і це добре. Перемог в подальшому!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.02.2021 04:17
    0
    Плішкова як завжди на шлемах - провал. Але хоч першою ракеткою світу Плішкова була якийсь проміжок часу. Це якщо порівнювати її шлемові успіхи з Еліними результатами на мейджорах.
    Вознякі ж змогла, і ці дівчата може таки знайдуть свій титул на шлемі...
    Ссылка
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