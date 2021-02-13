Путинцева повержена. Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжила победную серию в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге 26-летняя украинка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№28 WTA).
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:0
Начинался матч хуже не придумаешь. Свитолина полностью провалила стартовый гейм, допустив пять невынужденных ошибок подряд. Путинцева после такого подарка защитила свою подачу и повела в счете. И только после этого игра выровнялась. В третьем гейме Элине пришлось солидно попотеть, но с четвертого брейкпоинта она все же взяла первый гейм в матче.
Поначалу Свитолина пыталась максимально поддавливать свою оппонентку, захватывая пространство для последующей атаки, но Путинцева очень хорошо противодействовать такой тактике. Она глубоко резала под заднюю линию, а также забрасывала полусвечи, что сбивало атакующий потенциал украинки, а ей позволяло успевать практически за всеми мячами. Укороченные от представительницы Казахстана работали с переменным успехом, но иногда получалось красиво.
Долгое время Элина не могла активно выигрывать мячи, но потом изменила тактику и это помогло. Украинка ввязалась в перестрелку ударами на задней линии и проводила атаки только после выверенных комбинаций. Юлия после этого только несколько геймов смогла держать высокий уровень, пыталась атаковать сама, часто ошибалась и, конечно же, это ее раздражало.
При счете 5:4 Свитолина заработала тройной сетбол на приеме, Путинцева громко выругалась, но все же отыгралась, помогли небольшие ауты. Но тут же последовала двойная и ошибка с бэкхенда.
Второй сет прошел намного приятнее для украинских болельщиков, хотя все геймы, кроме первого и финального, были выиграны в борьбе. Было видно, что Свитолина сегодня на голову выше, а Путинцева потеряла уверенность из-за большого количества своих ошибок. Юлия снова и снова давала волю эмоциям, но вряд ли кого-то это удивило.
Пока что Свитолина не проиграла ни одного сета на турнире, это добавляет уверенности в то, что она может двигаться и дальше по сетке, которая, кстати, довольно неплохая.
Отметим, что Свитолина в шестой раз подряд обыграла Путинцеву.
В следующем раунде Элина сыграет против американки Джессики Пегулы (№61 WTA) или Кристины Младенович из Франции (№52 WTA).
Источник — Sport.ua
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Вознякі ж змогла, і ці дівчата може таки знайдуть свій титул на шлемі...
.. спека вносить свої корективи в гру, можливо ця гра і не була така видовична як попередня з Корі.
Еліна ти молодчина, дякую за гру, позитивні емоції, чудовий настрій!!
Бажаю гарного відпочинку та вдалої підготовки до наступної гри!
Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
Дивимося, хто стане суперницею Еліни. Схоже, як і прогнозувалося, Пегула.
п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
.. спека вносить свої корективи в гру, можливо ця гра і не була така видовична як попередня з Корі.
Еліна ти молодчина, дякую за гру, позитивні емоції, чудовий настрій!!
Бажаю гарного відпочинку та вдалої підготовки до наступної гри!
п.с. Цуренко - то якесь чудо в пір'ях. Другий сет: 4-0, 5-2, 5-7. В третьому вже з брейком програє
Вознякі ж змогла, і ці дівчата може таки знайдуть свій титул на шлемі...
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