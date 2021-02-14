Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь с воскресенья на понедельник первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч четвертого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет Джессика Пегула из США (№61 WTA). Матч начнется в 02:00 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 159 тысяч американских долларов призовых и 190 очков в рейтинг WTA в дополнение к $248 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина пока заработала 110 рейтинговых баллов, превзойдя прошлогодний результат на один круг, ее соперница добавила в свой актив 230 очков, так как в 2020-м уступила в первом раунде.

Соперница

Пегула не слишком известна своими успехами в мире тенниса, хотя и является ровесницей Свитолиной. На данный момент Джессика проводит свой лучший турнир Большого Шлема в карьере, ранее дальше третьего круга (US Open-2020) она не доходила. Трижды играла в финалах турниров WTA 250 (ранее WTA International), в 2019-м выиграла единственный титул в Вашингтоне.

До 2019-го года Пегула не попадала в основу ТБШ, кроме домашнего, но в последнее время начала стремительно прогрессировать. Начиная с прошлогоднего турнира в Нью-Йорке (перенесенного из Цинциннати) американку по разу обыгрывали всего пять теннисисток: Мертенс, Квитова, Соболенко, Свитолина и Кенин. Солидная компания, не правда ли? При этом было добыто 12 побед, в том числе две над представительницами топ-20.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Но самое интересное касается личной жизни Пегулы. Джессика – дочь миллиардера Терренса Пегулы, которому принадлежат несколько спортивных команд из Баффало (штат Нью-Йорк). Но Терренс – «миллиардер здорового человека», поэтому не слишком балует дочку. К примеру, Джессика не имеет личного самолета, хотя и имеет возможность тренироваться с лучшими специалистами. На данный момент с ней работает экс-тренер Винус Уильямс Дэвид Уитт, который проработал с Уильямс-старшей 11 лет.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Пегула 1-й круг Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA Азаренко (7-5 6-4) №13 WTA 2-й круг Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA Стосур (6-0 6-1) №112 WTA 3-й круг Путинцева (6-4 6-0) №28 WTA Младенович (6-2 6-1) №52 WTA

Статистика на турнире

Свитолина Пегула матчи 3 3 средний рейтинг соперниц 42 59 среднее время матча 1:33 1:12 потрачено секунд на одно очко 42 42 выиграно очков на подаче, % 62.2 66.0 эйсы/гейм 0.14 0.24 двойные ошибки/гейм 0.09 0.04 % первой подачи 58.7 58.2 выиграно очков на первой подаче, % 68.9 69.7 выиграно очков на второй подаче, % 52.7 60.1 выиграно очков на приеме, % 40.5 44.7 реализовано брейкпойнтов, % 47.6 69.6 выходов к сетке/гейм 0.96 0.76 очки, выигранные у сетки, % 61.8 81.6 виннерсы/гейм 1.12 1.3 невынужденные ошибки/гейм 1.19 0.9

Перспективы в рейтинге

После вылета нескольких теннисисток из конца первой десятки ситуация для Элины стала более спокойной. На данный момент ее может обойти лишь Серена Уильямс, которой нужен хотя бы выход в финал. Учитывая предстоящие матчи Уильямс-младшей против Симоны Халеп и, возможно, Наоми Осаки, сделать это будет ох как не просто.

В то же время Свитолиной для прогресса в рейтинге нужно выходить в полуфинал. В таком случае Элина станет четвертой, опередив Софию Кенин. Выше третьего места не подняться даже в теории, да и подвинуть Наоми Осаку с третьего можно будет только чудом. Более детально в таблице.

Прогноз

Свитолина встречалась с Пегулой в первом матче на недавнем турнире в Абу-Даби. Уже тогда было видно, что американка – соперница непростая и имеет определенный уровень стабильности и мастерства. И все же пока что на турнире ей очень повезло с сеткой. В первом круге попалась отсидевшая строгий карантин Виктория Азаренко, которой во время матча даже вызывали доктора. Далее были Саманта Стосур и Кики Младенович. Лучшие времена первой уже давно прошли, вторая в последнее время намного лучше выступает в паре (действующая чемпионка турнира, между прочим). В этом году француженка подставила свою напарницу, приняв решение сконцентрироваться на одиночке. В результате заработала больше, чем за потенциальный выход в финал парного разряда.

А вот Свитолина пока радует. Ее оппозиция была куда опаснее, да и украинка не отдала ни одной партии. Перед матчами 1/8 финала специалисты подсчитали, что именно у Элины самая удобная сетка для борьбы за титул. Но для достижения даже ближайшего результата нужно играть как минимум не хуже, чем до этого. Пегула Элине по силам, мы это уже видели, в 1/8 финала все будет зависеть от самой украинки.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах