Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Первая ракетка Украины против дочери миллиардера

  • 14.02.2021 16:50
  • 2750 просмотров
  • 3 комментария
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с воскресенья на понедельник первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч четвертого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет Джессика Пегула из США (№61 WTA). Матч начнется в 02:00 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 159 тысяч американских долларов призовых и 190 очков в рейтинг WTA в дополнение к $248 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина пока заработала 110 рейтинговых баллов, превзойдя прошлогодний результат на один круг, ее соперница добавила в свой актив 230 очков, так как в 2020-м уступила в первом раунде.

Соперница

Пегула не слишком известна своими успехами в мире тенниса, хотя и является ровесницей Свитолиной. На данный момент Джессика проводит свой лучший турнир Большого Шлема в карьере, ранее дальше третьего круга (US Open-2020) она не доходила. Трижды играла в финалах турниров WTA 250 (ранее WTA International), в 2019-м выиграла единственный титул в Вашингтоне. 

До 2019-го года Пегула не попадала в основу ТБШ, кроме домашнего, но в последнее время начала стремительно прогрессировать. Начиная с прошлогоднего турнира в Нью-Йорке (перенесенного из Цинциннати) американку по разу обыгрывали всего пять теннисисток: Мертенс, Квитова, Соболенко, Свитолина и Кенин. Солидная компания, не правда ли? При этом было добыто 12 побед, в том числе две над представительницами топ-20. 

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Но самое интересное касается личной жизни Пегулы. Джессика – дочь миллиардера Терренса Пегулы, которому принадлежат несколько спортивных команд из Баффало (штат Нью-Йорк). Но Терренс – «миллиардер здорового человека», поэтому не слишком балует дочку. К примеру, Джессика не имеет личного самолета, хотя и имеет возможность тренироваться с лучшими специалистами. На данный момент с ней работает экс-тренер Винус Уильямс Дэвид Уитт, который проработал с Уильямс-старшей 11 лет. 

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Пегула
1-й круг    Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA  Азаренко (7-5 6-4) №13 WTA
2-й круг  Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA  Стосур (6-0 6-1) №112 WTA
3-й круг  Путинцева (6-4 6-0) №28 WTA  Младенович (6-2 6-1) №52 WTA

Статистика на турнире

   Свитолина  Пегула
матчи 3 3
средний рейтинг соперниц 42 59
среднее время матча 1:33 1:12
потрачено секунд на одно очко 42 42
выиграно очков на подаче, % 62.2 66.0
эйсы/гейм 0.14 0.24
двойные ошибки/гейм 0.09 0.04
% первой подачи 58.7 58.2
выиграно очков на первой подаче, % 68.9 69.7
выиграно очков на второй подаче, % 52.7 60.1
выиграно очков на приеме, % 40.5 44.7
реализовано брейкпойнтов, % 47.6 69.6
выходов к сетке/гейм 0.96 0.76
очки, выигранные у сетки, % 61.8 81.6
виннерсы/гейм 1.12 1.3
невынужденные ошибки/гейм 1.19 0.9

Перспективы в рейтинге

После вылета нескольких теннисисток из конца первой десятки ситуация для Элины стала более спокойной. На данный момент ее может обойти лишь Серена Уильямс, которой нужен хотя бы выход в финал. Учитывая предстоящие матчи Уильямс-младшей против Симоны Халеп и, возможно, Наоми Осаки, сделать это будет ох как не просто. 

В то же время Свитолиной для прогресса в рейтинге нужно выходить в полуфинал. В таком случае Элина станет четвертой, опередив Софию Кенин. Выше третьего места не подняться даже в теории, да и подвинуть Наоми Осаку с третьего можно будет только чудом. Более детально в таблице.

Прогноз

Свитолина встречалась с Пегулой в первом матче на недавнем турнире в Абу-Даби. Уже тогда было видно, что американка – соперница непростая и имеет определенный уровень стабильности и мастерства. И все же пока что на турнире ей очень повезло с сеткой. В первом круге попалась отсидевшая строгий карантин Виктория Азаренко, которой во время матча даже вызывали доктора. Далее были Саманта Стосур и Кики Младенович. Лучшие времена первой уже давно прошли, вторая в последнее время намного лучше выступает в паре (действующая чемпионка турнира, между прочим). В этом году француженка подставила свою напарницу, приняв решение сконцентрироваться на одиночке. В результате заработала больше, чем за потенциальный выход в финал парного разряда.

А вот Свитолина пока радует. Ее оппозиция была куда опаснее, да и украинка не отдала ни одной партии. Перед матчами 1/8 финала специалисты подсчитали, что именно у Элины самая удобная сетка для борьбы за титул. Но для достижения даже ближайшего результата нужно играть как минимум не хуже, чем до этого. Пегула Элине по силам, мы это уже видели, в 1/8 финала все будет зависеть от самой украинки.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 14.02.2021 17:44
    0
    Если Свитолина будет достаточно хорошо подавать,то выиграет,против агрессивных атакующих теннисисток особенно важно хорошо подавать
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 14.02.2021 17:35
    +1
    Stanislav Matusevych, 14.02.2021 17:28
    Чесно кажучи, перед матчем неспокійно. Наскільки можна судити за коментарями, не мені одному. Так, Пегула не має якихось серйозних успіхів, але за останні рік-півтора помітно прогресує. Грає в атакуючій манері, і на цьому турнірі за три гри жодного разу не мала негативного співвідношення вінерсів/невимушених. Знову багато чого буде залежати від самої Еліни. На Шоломах їй останнім часом часто щастить із сіткою, але дивідендів з того виносити зазвичай не вдається. То Подороска трапиться, то розгром від першого-ліпшого топа.
    Безперечно, здолати Пегулу Еліні цілком під силу. Вона вже обігрувала на турнірі одну куди більш обдаровану атакуючу американку. Для перемоги потрібна концентрація зі старту поєдинку. Як з Гауфф. Треба забути спокійний виграш місячної давнини в Абу-Дабі. Якщо Еліна увійде в гру подібно до матчу з Путінцевою, нічим хорошим справа не закінчиться. Це з мордоркою можна відійти у захист, та не буде знати, що робити, і отримає розгром. Пегула за такий фінт тільки подякує. І доб'є, скоріш за все. Тому зі старту матчу треба грати активно. Не давати суперниці атакувати власною глибиною і готувати таким чином свої атаки. Носитися по задній лінії американка дуже не любить.
    Дуже не хочеться недооцінки суперниці з боку Еліни. Тому і неспокійно. Побачимо, як буде.
    Непотрібно переоцінювати Пегулу, потрібно використовувати її дуже слабку роботу ногами саме, грати не через центр використовуючи ширину і гру під не зручну руку.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.02.2021 17:28
    +2
    Чесно кажучи, перед матчем неспокійно. Наскільки можна судити за коментарями, не мені одному. Так, Пегула не має якихось серйозних успіхів, але за останні рік-півтора помітно прогресує. Грає в атакуючій манері, і на цьому турнірі за три гри жодного разу не мала негативного співвідношення вінерсів/невимушених. Знову багато чого буде залежати від самої Еліни. На Шоломах їй останнім часом часто щастить із сіткою, але дивідендів з того виносити зазвичай не вдається. То Подороска трапиться, то розгром від першого-ліпшого топа.
    Безперечно, здолати Пегулу Еліні цілком під силу. Вона вже обігрувала на турнірі одну куди більш обдаровану атакуючу американку. Для перемоги потрібна концентрація зі старту поєдинку. Як з Гауфф. Треба забути спокійний виграш місячної давнини в Абу-Дабі. Якщо Еліна увійде в гру подібно до матчу з Путінцевою, нічим хорошим справа не закінчиться. Це з мордоркою можна відійти у захист, та не буде знати, що робити, і отримає розгром. Пегула за такий фінт тільки подякує. І доб'є, скоріш за все. Тому зі старту матчу треба грати активно. Не давати суперниці атакувати власною глибиною і готувати таким чином свої атаки. Носитися по задній лінії американка дуже не любить.
    Дуже не хочеться недооцінки суперниці з боку Еліни. Тому і неспокійно. Побачимо, як буде.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.02.2021 17:28
    +2
    Чесно кажучи, перед матчем неспокійно. Наскільки можна судити за коментарями, не мені одному. Так, Пегула не має якихось серйозних успіхів, але за останні рік-півтора помітно прогресує. Грає в атакуючій манері, і на цьому турнірі за три гри жодного разу не мала негативного співвідношення вінерсів/невимушених. Знову багато чого буде залежати від самої Еліни. На Шоломах їй останнім часом часто щастить із сіткою, але дивідендів з того виносити зазвичай не вдається. То Подороска трапиться, то розгром від першого-ліпшого топа.
    Безперечно, здолати Пегулу Еліні цілком під силу. Вона вже обігрувала на турнірі одну куди більш обдаровану атакуючу американку. Для перемоги потрібна концентрація зі старту поєдинку. Як з Гауфф. Треба забути спокійний виграш місячної давнини в Абу-Дабі. Якщо Еліна увійде в гру подібно до матчу з Путінцевою, нічим хорошим справа не закінчиться. Це з мордоркою можна відійти у захист, та не буде знати, що робити, і отримає розгром. Пегула за такий фінт тільки подякує. І доб'є, скоріш за все. Тому зі старту матчу треба грати активно. Не давати суперниці атакувати власною глибиною і готувати таким чином свої атаки. Носитися по задній лінії американка дуже не любить.
    Дуже не хочеться недооцінки суперниці з боку Еліни. Тому і неспокійно. Побачимо, як буде.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 14.02.2021 17:35
    +1
    Stanislav Matusevych, 14.02.2021 17:28
    Чесно кажучи, перед матчем неспокійно. Наскільки можна судити за коментарями, не мені одному. Так, Пегула не має якихось серйозних успіхів, але за останні рік-півтора помітно прогресує. Грає в атакуючій манері, і на цьому турнірі за три гри жодного разу не мала негативного співвідношення вінерсів/невимушених. Знову багато чого буде залежати від самої Еліни. На Шоломах їй останнім часом часто щастить із сіткою, але дивідендів з того виносити зазвичай не вдається. То Подороска трапиться, то розгром від першого-ліпшого топа.
    Безперечно, здолати Пегулу Еліні цілком під силу. Вона вже обігрувала на турнірі одну куди більш обдаровану атакуючу американку. Для перемоги потрібна концентрація зі старту поєдинку. Як з Гауфф. Треба забути спокійний виграш місячної давнини в Абу-Дабі. Якщо Еліна увійде в гру подібно до матчу з Путінцевою, нічим хорошим справа не закінчиться. Це з мордоркою можна відійти у захист, та не буде знати, що робити, і отримає розгром. Пегула за такий фінт тільки подякує. І доб'є, скоріш за все. Тому зі старту матчу треба грати активно. Не давати суперниці атакувати власною глибиною і готувати таким чином свої атаки. Носитися по задній лінії американка дуже не любить.
    Дуже не хочеться недооцінки суперниці з боку Еліни. Тому і неспокійно. Побачимо, як буде.
    Непотрібно переоцінювати Пегулу, потрібно використовувати її дуже слабку роботу ногами саме, грати не через центр використовуючи ширину і гру під не зручну руку.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.02.2021 17:44
    0
    Если Свитолина будет достаточно хорошо подавать,то выиграет,против агрессивных атакующих теннисисток особенно важно хорошо подавать
    Ссылка
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