Свитолина в непростом матче обыграла Боузкову на старте Australian Open

Лучшая украинская теннисистка идет дальше

  • 09.02.2021 06:00
  • 2034 просмотра
  • 19 комментариев
Свитолина в непростом матче обыграла Боузкову на старте Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 26-летняя украинка обыграла чешку Марию Боузкову (№50 WTA).

Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:3, 7:6(5)

Сразу после жребия стало понятно, что в первом круге Свитолиной придется попотеть. Боузкова – соперница довольно неприятная, хотя и не имеет преимущества над Свитолиной в мощи ударов и подач. Но чешка не хуже двигается по корту, а ее технический арсенал разнообразен. С бойцовскими качествами тоже все хорошо, это мы помним по финалу в Монтеррее.

Начиналось все прогнозировано, Боузкова часто использовала выходы к сетке, а на приеме второй подачи пыталась очень активно давить. И если с первой угрозой удавалось кое-как справляться, то вторая – постоянно давала о себе знать. Более того, сегодня у Элины был очень низкий процент попадания в корт первой подачи. Это заставляло разыгрывать лишние очки на своей подачи, что несомненно отбирало силы и чрезмерно нагружало плечо.


Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Боузкова

Ключевыми в первом сете стали третий и четвертый геймы. Сначала Свитолина отыграла брейкпоинт оппонентки, а потом заработала тройной, а чешка сразу же подала двойную. Вообще в первом сете Боузкова частенько ошибалась, при том что в розыгрышах чувствовала себя довольно неплохо. Ошибки Свитолиной были более заметны, потому что они случались уже в выигрышном положении, но в сумме их было немного меньше. Украинке удалось защитить все свои подачи, стартовая партия была выиграна с четвертого сетбола.

В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего особых шансов выиграть чужую подачу ни у кого не наблюдалось. Настоящая мясорубка началась в восьмом гейме, который по итогу продолжался 11 с половиной минут. Свитолина не реализовала четыре геймбола, а Боузкова могла дважды делать брейк. В итоге украинка все же взяла очко, но вся дальнейшая игра пошла по сценарию вырывания победы «на зубах». Было видно, что Элина откровенно теряет силы, по сопернице это было менее заметно.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Свитолина в десятом гейме была вынуждена еще и отыгрывать сетбол, который Мария заработала в розыгрыше на 28 ударов. Конечно же, все дошло до тай-брейка. В начале Элина выиграла пару великолепных очков у сетки, но легкой прогулки не получилось, ведь подача не выручала. Но и чешка на тай-брейке не сыграла идеально, в борьбе она допускала ошибки. К счастью для нас, на этот раз все получилось, Элина выиграла в жесточайшей борьбе двух характеров, очень хорошо, что игра не затянулась на третий сет. Хотелось более уверенной победы, но как есть.

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:51
    0
    Elis, 09.02.2021 06:49
    Станіславе, а ви не думаєте, що Еліна "навантажилася" перед ОІ? В такому випадку вона зовсім не має бути свіжою. Хто з топів зараз грає легко і невимушено? Не здивуюсь, якщо АО знов виграє якась умовна Кенін. Ну або Барті.
    А він шо теніс дивиться хіба?? Спить постійно
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:50
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    І да, Ця ж чешка на минулому тижні ледь не вибила Барті, вигравши сет і ганяя її по всьому корті.. Так шо про погану гру.. Розказуй е хейтерам
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.02.2021 06:49
    0
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Станіславе, а ви не думаєте, що Еліна "навантажилася" перед ОІ? В такому випадку вона зовсім не має бути свіжою. Хто з топів зараз грає легко і невимушено? Не здивуюсь, якщо АО знов виграє якась умовна Кенін. Ну або Барті.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:48
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:18
    Еліна не Тім, додавати по ходу турніру в неї ніколи не виходило. Тому плюс-мінус такий теніс ми від неї і будемо бачити на АО. Чи далеко можна зайти із сьогоднішньою грою, питання риторичне.
    Причипились до її гри-нормальна вона була.. Дивіться статистику.. Ну геть тесаме, шо з Подорошкою було:менше 10 вінерсів, менше помилок, в рази стабільніша і активніше гра
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:45
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:34
    Бідна Маркета, проти неї цілий Мандебура вболіває, причому лише через хейтерство до одного блогера. Добре, що вона про це не знає, а то як би їй з тим жити?
    Це ваш топ, хоч раз пять я казав її жде участь Остапа в кращому випадку
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:43
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Перший матч на турнірі дивились:по секрету-вся десятка рейтингу крім Осакі мучилась з в рази слабыми опонентами, гра якраз була хороша і активна, де всі ключові мячі виграла Еліна сама, це ше при 5 тросів на користь чешки в 12 геймі і таї.. А чого невідмічаєте появу бекхенда?? Неможна все так сіро сприймати
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:40
    0
    Цікаво, адміни читали те що вони пишуть?? Значить в першому сеті Еліна виграла 1 сет з 4 матчболу?? Ну і 58 процентів першої не геть провальный процент, якшо ты забираєш 74 процентів цеї подачі
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:34
    -4
    Illya Mandebura, 09.02.2021 06:21
    Вондроушова ваша улюблена ледь не пролетіла , хоча я так вболівав за Ребекку. А ви чомусь її навіть не згадали? Соромно за таке має бути
    Бідна Маркета, проти неї цілий Мандебура вболіває, причому лише через хейтерство до одного блогера. Добре, що вона про це не знає, а то як би їй з тим жити?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.02.2021 06:30
    0
    Навряд чи хтось очікував легкої перемоги. Виграла, й слава богу. Тим більш на тай-брейку, зважаючи на хронічне невміння нашіх дівчат грати тай-брейки.
    Проти вундеркіндши легше точно не буде, може й програти, до цього треба бути готовим.
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 09.02.2021 06:21
    -2
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Вондроушова ваша улюблена ледь не пролетіла , хоча я так вболівав за Ребекку. А ви чомусь її навіть не згадали? Соромно за таке має бути
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:18
    0
    vital, 09.02.2021 06:11
    Виграла в двох сетах. Незважаючи на те, що чешка з кінцівки першого сету заспокоїлася і вже менше помилялася надалі. Як для Еліни стартових раундів, то це те що доктор прописав. Є ще багато в чому додавати Елі, сподіваюся пік її форми припаде на другий тиждень шлему. Головне туди дійти. Вже в наступному раунді вундеркіндер Гауфф...
    Еліна не Тім, додавати по ходу турніру в неї ніколи не виходило. Тому плюс-мінус такий теніс ми від неї і будемо бачити на АО. Чи далеко можна зайти із сьогоднішньою грою, питання риторичне.
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 09.02.2021 06:17
    -1
    Та вона вже давно нікуди не йде. 😏
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    0
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 09.02.2021 06:15
    0
    Приятной неожиданностью стала ее атакующая игра: не просто перекидывание по центру, а удары по углам. Сетка непростая у нее.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 09.02.2021 06:13
    0
    … и после облегченного выдоха странно отсутствует тема сисек
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.02.2021 06:11
    0
    Виграла в двох сетах. Незважаючи на те, що чешка з кінцівки першого сету заспокоїлася і вже менше помилялася надалі. Як для Еліни стартових раундів, то це те що доктор прописав. Є ще багато в чому додавати Елі, сподіваюся пік її форми припаде на другий тиждень шлему. Головне туди дійти. Вже в наступному раунді вундеркіндер Гауфф...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.02.2021 06:08
    +5
    З перемогою! Заслужила!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.02.2021 06:05
    +2
    молодец думал отдаст 2 сет .но нет таки выиграла тай !Удачи Эля!
    Ссылка
    fifa89
      fifa89, 09.02.2021 06:05
    +4
    ПОЗЛРОВЛЯЮ Элина Свитолину и ее фанатов из победой!!! Элина молодец показала характер
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.02.2021 06:08
    +5
    З перемогою! Заслужила!
    Ссылка
    fifa89
      fifa89, 09.02.2021 06:05
    +4
    ПОЗЛРОВЛЯЮ Элина Свитолину и ее фанатов из победой!!! Элина молодец показала характер
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.02.2021 06:05
    +2
    молодец думал отдаст 2 сет .но нет таки выиграла тай !Удачи Эля!
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:50
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    І да, Ця ж чешка на минулому тижні ледь не вибила Барті, вигравши сет і ганяя її по всьому корті.. Так шо про погану гру.. Розказуй е хейтерам
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:48
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:18
    Еліна не Тім, додавати по ходу турніру в неї ніколи не виходило. Тому плюс-мінус такий теніс ми від неї і будемо бачити на АО. Чи далеко можна зайти із сьогоднішньою грою, питання риторичне.
    Причипились до її гри-нормальна вона була.. Дивіться статистику.. Ну геть тесаме, шо з Подорошкою було:менше 10 вінерсів, менше помилок, в рази стабільніша і активніше гра
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:45
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:34
    Бідна Маркета, проти неї цілий Мандебура вболіває, причому лише через хейтерство до одного блогера. Добре, що вона про це не знає, а то як би їй з тим жити?
    Це ваш топ, хоч раз пять я казав її жде участь Остапа в кращому випадку
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:43
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Перший матч на турнірі дивились:по секрету-вся десятка рейтингу крім Осакі мучилась з в рази слабыми опонентами, гра якраз була хороша і активна, де всі ключові мячі виграла Еліна сама, це ше при 5 тросів на користь чешки в 12 геймі і таї.. А чого невідмічаєте появу бекхенда?? Неможна все так сіро сприймати
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:51
    0
    Elis, 09.02.2021 06:49
    Станіславе, а ви не думаєте, що Еліна "навантажилася" перед ОІ? В такому випадку вона зовсім не має бути свіжою. Хто з топів зараз грає легко і невимушено? Не здивуюсь, якщо АО знов виграє якась умовна Кенін. Ну або Барті.
    А він шо теніс дивиться хіба?? Спить постійно
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.02.2021 06:49
    0
    Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
    Станіславе, а ви не думаєте, що Еліна "навантажилася" перед ОІ? В такому випадку вона зовсім не має бути свіжою. Хто з топів зараз грає легко і невимушено? Не здивуюсь, якщо АО знов виграє якась умовна Кенін. Ну або Барті.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 09.02.2021 06:40
    0
    Цікаво, адміни читали те що вони пишуть?? Значить в першому сеті Еліна виграла 1 сет з 4 матчболу?? Ну і 58 процентів першої не геть провальный процент, якшо ты забираєш 74 процентів цеї подачі
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.02.2021 06:30
    0
    Навряд чи хтось очікував легкої перемоги. Виграла, й слава богу. Тим більш на тай-брейку, зважаючи на хронічне невміння нашіх дівчат грати тай-брейки.
    Проти вундеркіндши легше точно не буде, може й програти, до цього треба бути готовим.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:18
    0
    vital, 09.02.2021 06:11
    Виграла в двох сетах. Незважаючи на те, що чешка з кінцівки першого сету заспокоїлася і вже менше помилялася надалі. Як для Еліни стартових раундів, то це те що доктор прописав. Є ще багато в чому додавати Елі, сподіваюся пік її форми припаде на другий тиждень шлему. Головне туди дійти. Вже в наступному раунді вундеркіндер Гауфф...
    Еліна не Тім, додавати по ходу турніру в неї ніколи не виходило. Тому плюс-мінус такий теніс ми від неї і будемо бачити на АО. Чи далеко можна зайти із сьогоднішньою грою, питання риторичне.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.02.2021 06:16
    0
    Молодець, що змогла-таки видряпати перемогу. По грі можна відзначити хіба швидкість, яка пропала восени і зараз знову з'явилася. Один з двох козирів Еліни. Але, на жаль, другий та головний - стабільність - залишається недосяжною мрією. Варто було тільки Бузковій у другому сеті впертися - і посипалися помилки, аж до смішних. Ну і, звичайно, всі традиційні недоліки теж були присутніми. Гра біля сітки, неправильні рішення на завершальних ударах після хороших перших підготовчих. Можна, звичайно, радіти, що хоч хтось із наших пройшов перше коло мейджору, але ж наші сподівання в останні роки завжди були куди більшими.
    Далі буде Гауфф, у якої сьогодні подача була на диво стабільною, а як буде далі, навіть вона сама ніколи не знає. Взагалі, знову сітка хороша аж чвертьфіналу, особливо, якщо Младенович таки дотисне Саккарі. Але Еліна зараз може програти абсолютно будь-кому, тому чи дотягне вона хоча б до чвертьфіналу та топів, величезне запитання.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 09.02.2021 06:15
    0
    Приятной неожиданностью стала ее атакующая игра: не просто перекидывание по центру, а удары по углам. Сетка непростая у нее.
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    AleksMih
      AleksMih, 09.02.2021 06:13
    0
    … и после облегченного выдоха странно отсутствует тема сисек
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    vital
    online
      vital, 09.02.2021 06:11
    0
    Виграла в двох сетах. Незважаючи на те, що чешка з кінцівки першого сету заспокоїлася і вже менше помилялася надалі. Як для Еліни стартових раундів, то це те що доктор прописав. Є ще багато в чому додавати Елі, сподіваюся пік її форми припаде на другий тиждень шлему. Головне туди дійти. Вже в наступному раунді вундеркіндер Гауфф...
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