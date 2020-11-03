Динамо в Барселоне отправили в изоляцию, Евро-2020 может пройти в России

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 ноября.

1. В Барселоне опасаются вируса! Динамо с аэропорта отправляют в изоляцию. В Каталонии приняты особые меры в отношении команды Мирчи Луческу.

2. УЕФА изучает вариант проведения Евро-2020 полностью в России. Французские СМИ сообщают сенсационную новость.

3. Александр УСИК: «У Джошуа есть два пути: драться со мной или отдать пояс». Украинский боксер не намерен стоять в стороне.

4. Источник: матч ЛЧ между Барселоной и Динамо могут перенести на другую дату. Киевское «Динамо» летит в Барселону с 13-ю игроками основы и 6-ю юниорами.

5. Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер. Предложили деньги и вратаря Шевченко.

6. Marca снова удивляет! Оказывается, киевское Динамо тренирует Шевченко. Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» состоится 4 ноября.

7. Что случилось? Месси может пропустить матч против Динамо. Поединок «Барселоны» в Лиге чемпионов состоится на «Камп Ноу» 4 ноября.

8. ВИДЕО. Шокировал судей! Украинский гимнаст придумал новые сложные элементы. Международная федерация назвала 2 новых элемента именем Петра Пахнюка.

9. Источник: Минай сделал предложение Милевскому. По словам Цыганыка, закарпатский клуб ведет переговоры о трансфере.

10. Украинский форвард Баланюк перешел в Торпедо Москва. Игрок решил покинуть Украину.